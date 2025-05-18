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Canlı: Galatasaray Kayserispor (Süper Lig maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
Canlı: Galatasaray Kayserispor (Süper Lig maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 19:01

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar sahadan en az 1 puanla ayrılması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, en az 1 puan kazanması halinde 25. şampiyonluğa ulaşacak.

İLK YARI SONA ERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MUSLERA KURTARDI

38. dakikada sol kanattan, ceza sahasına açılan ortada Miguel Cardoso'nun yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz 29. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafa golüyle 26. dakikada öne geçti.

OSIMHEN BAYRAĞA TAKILDI

Victor Osimhen'in 25. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FERNANDO MUSLERA KURTARDI

Kayserispor'da Ramazan Civelek 20. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalırken Fernando Muslera gole izin vermedi.

BİLAL İZİN VERMEDİ

Maçın 12 dakikasında Barış Alper, ceza yayı soluna topu indirdi. Osimhen'in sağ ayak üstüyle sert vurduğu şutu kaleci Bilal, sağına uzanarak dışarı çeldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ İSABETİ BULAMADI

Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 6. dakikasında ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top auta gitti.

İLK DÜDÜK ÇALDI!

Galatasaray'ın en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Kayserispor mücadelesinin ilk düdüğü çaldı.

OSIMHEN 3'LÜ ÇEKTİRDİ
OKAN BURUK: G.SARAY HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAR
OKAN BURUK: G.SARAY HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi "Bayram havası, heyecanlıyız, kendi sahamızdayız. 1 puan yetecek ama Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Bunu kupa maçında gösterdik. Bugün yeni bir maç, yeni bir senaryo. Şu anda stadyum dolu. Seyircimizin de kupa açlığını görüyoruz biz de aynı şekilde. Şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum. 3 maç var ama bugün bitirmek istiyoruz. Rakibimizin de bu senenin formda takımlarından birini olduğunu altını çizmek istiyoruz. Kayserispor, Sinan Hoca ile de iyi işler yapıyorlardı ama şu anda onu puan ve sonuca döktüler. Önemseyerek çıkmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Hedefimiz kazanmak ve üst üste 3. şampiyonluk. Bu benim için büyük bir gurur. Burada bu şampiyonlukları görmek benim için çok değerli. Çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray taraftarına karşı bir sorumluluğumuz var, bu sene de yerine getirip 3. şampiyonluğu kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

JAKIROVIC: FAVORİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ
JAKIROVIC: FAVORİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Maç öncesi konuşan Sergej Jakirovic, "Kesinlikle favori bir takıma karşı oynayacağız. Muhtemelen şampiyon olacaklar. Aynı zamanda kazandıkları Türkiye Kupası'ndan dolayı onları tebrik ediyorum. Zor bir maç olacak ama biz de elimizden geldiği kadar onların işini zorlaştırmak istiyoruz. İyi oynayacağımızı düşünüyorum. Normal şartlarda bir değişiklik yapmıyoruz. 4-2-3-1 ile başlayacağız. Galatasaray'ın baskısı da önemli olacak. O baskıya göre değişiklik yapabiliriz. İlk 15-20 dakikayı 0-0 geçirmemiz gerekiyor." dedi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen

 

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Mayıs Pazar yani bu akşam RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

58. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 58. kez karşılaşacak. İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta mücadele edecek. Söz konusu müsabaka, iki takım arasında yapılacak 58 maç olacak. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 57 müsabakada Galatasaray 35, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 127 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİLK YARI SONA ERDİ
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timelineMUSLERA KURTARDI
timelineFARK 2'YE ÇIKTI
timelineGALATASARAY ÖNE GEÇTİ
timelineOSIMHEN BAYRAĞA TAKILDI
timelineFERNANDO MUSLERA KURTARDI
timelineBİLAL İZİN VERMEDİ
timelineBARIŞ ALPER YILMAZ İSABETİ BULAMADI
timelineİLK DÜDÜK ÇALDI!
timelineOSIMHEN 3'LÜ ÇEKTİRDİ
timelineOKAN BURUK: G.SARAY HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAR
timelineJAKIROVIC: FAVORİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ
timelineİLK 11'LER
timelineGALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
timeline58. RANDEVU

 

 

 

 

 

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig

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