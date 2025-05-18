Canlı: Galatasaray Kayserispor (Süper Lig maçı)

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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, en az 1 puan kazanması halinde 25. şampiyonluğa ulaşacak.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
38. dakikada sol kanattan, ceza sahasına açılan ortada Miguel Cardoso'nun yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.
Barış Alper Yılmaz 29. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
Galatasaray, kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafa golüyle 26. dakikada öne geçti.
Victor Osimhen'in 25. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kayserispor'da Ramazan Civelek 20. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalırken Fernando Muslera gole izin vermedi.
Maçın 12 dakikasında Barış Alper, ceza yayı soluna topu indirdi. Osimhen'in sağ ayak üstüyle sert vurduğu şutu kaleci Bilal, sağına uzanarak dışarı çeldi.
Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 6. dakikasında ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top auta gitti.
Galatasaray'ın en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Kayserispor mücadelesinin ilk düdüğü çaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi "Bayram havası, heyecanlıyız, kendi sahamızdayız. 1 puan yetecek ama Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Bunu kupa maçında gösterdik. Bugün yeni bir maç, yeni bir senaryo. Şu anda stadyum dolu. Seyircimizin de kupa açlığını görüyoruz biz de aynı şekilde. Şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum. 3 maç var ama bugün bitirmek istiyoruz. Rakibimizin de bu senenin formda takımlarından birini olduğunu altını çizmek istiyoruz. Kayserispor, Sinan Hoca ile de iyi işler yapıyorlardı ama şu anda onu puan ve sonuca döktüler. Önemseyerek çıkmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Hedefimiz kazanmak ve üst üste 3. şampiyonluk. Bu benim için büyük bir gurur. Burada bu şampiyonlukları görmek benim için çok değerli. Çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray taraftarına karşı bir sorumluluğumuz var, bu sene de yerine getirip 3. şampiyonluğu kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Maç öncesi konuşan Sergej Jakirovic, "Kesinlikle favori bir takıma karşı oynayacağız. Muhtemelen şampiyon olacaklar. Aynı zamanda kazandıkları Türkiye Kupası'ndan dolayı onları tebrik ediyorum. Zor bir maç olacak ama biz de elimizden geldiği kadar onların işini zorlaştırmak istiyoruz. İyi oynayacağımızı düşünüyorum. Normal şartlarda bir değişiklik yapmıyoruz. 4-2-3-1 ile başlayacağız. Galatasaray'ın baskısı da önemli olacak. O baskıya göre değişiklik yapabiliriz. İlk 15-20 dakikayı 0-0 geçirmemiz gerekiyor." dedi.
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon
18 Mayıs Pazar yani bu akşam RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 58. kez karşılaşacak. İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta mücadele edecek. Söz konusu müsabaka, iki takım arasında yapılacak 58 maç olacak. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 57 müsabakada Galatasaray 35, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 127 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.