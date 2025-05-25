Canlı: Galatasaray 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! İşte etkinlik takvimi...

KATILIM ÜCRETSİZ, ULAŞIM İÇİN AÇIKLAMA

Kutlamalara katılımın ücretsiz olduğuna değinen Eray Yazgan, "Sadece GS Plus indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var. Aynı zamanda da bir VIP ve loca alanı oluşturduk. Oranın da satışları devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarının 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.