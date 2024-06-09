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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan birlik çağrısı ve TFF'ye mesaj: Sonuçtan memnun olmayan biri vardır

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Fenerbahçede Başkan Ali Koçtan birlik çağrısı ve TFFye mesaj: Sonuçtan memnun olmayan biri vardır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 20:07

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda üçüncü kez başkanlığa seçilen Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ali Koç, yeniden başkan seçildi.

Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkarak konuşma yapan Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür ederken birlik mesajı verdi.

BİRLİK MESAJI
BİRLİK MESAJI

Ali Koç: "Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe!"

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE MESAJ
TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİYE MESAJ

Ali Koç: "Sizden ilk ricam; hepimizin ilk vazifesi, ilk ev ödevi, artık Fenerbahçe'yi, hocasını, futbolcularını, yönetimini, başkanını sosyal medyada bir çerez haline getirmeyelim. Eminim ki Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı. Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun."

"FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"
FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR

Ali Koç: "Birkaç kez tekrar ettim, 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun. O da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu hep beraber gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor. Artık Fenerbahçe ismini duyduklarında rakiplerimizin korkacağı bir döneme girdik. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Yarından itibaren hepimiz bu yeni dönemin parçası olalım. Bizler, bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Size kuracağımız takım yönünde belli taahhütler verdik. Kalıcı bir şekilde gerçekleştireceğimiz bir durum var. Artık geçmişi unutalım ve geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi bir şekilde hiç düşünmeden, hesap kitap yapmayan bize 1 adım atan herkese 10 adım atacağımızdan zerre şüpheniz olmasın."

"DEMOKRATİK BİR SEÇİMİ GERİDE BIRAKTIK"
DEMOKRATİK BİR SEÇİMİ GERİDE BIRAKTIK

Ali Koç: "Güzel, demokratik, heyecanlı bazen de gergin bir kongreyi hep beraber tamamladık. Bugün, yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik. Resmi olmayan sonuçlar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Aziz Yıldırım ile ekibine ve kongre üyelerimize teşekkür ediyorum."

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBİRLİK MESAJI
timelineTFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'YE MESAJ
timeline"FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"
timeline"DEMOKRATİK BİR SEÇİMİ GERİDE BIRAKTIK"
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

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