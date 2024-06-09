Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan birlik çağrısı ve TFF'ye mesaj: Sonuçtan memnun olmayan biri vardır

"FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"

Ali Koç: "Birkaç kez tekrar ettim, 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun. O da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu hep beraber gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor. Artık Fenerbahçe ismini duyduklarında rakiplerimizin korkacağı bir döneme girdik. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Yarından itibaren hepimiz bu yeni dönemin parçası olalım. Bizler, bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Size kuracağımız takım yönünde belli taahhütler verdik. Kalıcı bir şekilde gerçekleştireceğimiz bir durum var. Artık geçmişi unutalım ve geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi bir şekilde hiç düşünmeden, hesap kitap yapmayan bize 1 adım atan herkese 10 adım atacağımızdan zerre şüpheniz olmasın."