Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan birlik çağrısı ve TFF'ye mesaj: Sonuçtan memnun olmayan biri vardır

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Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ali Koç, yeniden başkan seçildi.
Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkarak konuşma yapan Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür ederken birlik mesajı verdi.
Ali Koç: "Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe!"
Ali Koç: "Sizden ilk ricam; hepimizin ilk vazifesi, ilk ev ödevi, artık Fenerbahçe'yi, hocasını, futbolcularını, yönetimini, başkanını sosyal medyada bir çerez haline getirmeyelim. Eminim ki Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı. Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun."
Ali Koç: "Birkaç kez tekrar ettim, 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun. O da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu hep beraber gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor. Artık Fenerbahçe ismini duyduklarında rakiplerimizin korkacağı bir döneme girdik. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Yarından itibaren hepimiz bu yeni dönemin parçası olalım. Bizler, bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Size kuracağımız takım yönünde belli taahhütler verdik. Kalıcı bir şekilde gerçekleştireceğimiz bir durum var. Artık geçmişi unutalım ve geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi bir şekilde hiç düşünmeden, hesap kitap yapmayan bize 1 adım atan herkese 10 adım atacağımızdan zerre şüpheniz olmasın."
Ali Koç: "Güzel, demokratik, heyecanlı bazen de gergin bir kongreyi hep beraber tamamladık. Bugün, yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik. Resmi olmayan sonuçlar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Aziz Yıldırım ile ekibine ve kongre üyelerimize teşekkür ediyorum."