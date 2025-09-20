CANLI: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor | Ali Koç mu, Sadettin Saran mı? Son dakika gelişmeleri

Burak Kızılhan: "3 Temmuz'un tazmini için açtığımız davalar devam ediyor. Bir tanesi TFF aleyhine açılan davadır. Bu dosyada görevsizlik kararı verildi. Dosyaya bu aşamada hangi yargı yolunun bakılacağı Yargıtay tarafından verilecek. Bu karar doğrultusunda yargılama devam edecektir."

"Bir diğeri ise İçişleri Bakanlığı'na açtığımız davadır. Bu dosyada, bilir kişi raporu, kulübümüzün 42.8 milyon euro ve 103 Milyon TL zarara uğradığı raporu dosyaya sunulmuştur. Bu mahkeme de görevsizlik kararı vermiş olup, dosyanın İdari Mahkemesi'nde mi, yoksa Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi görüleceğine Uyuşmazlık Mahkemesi karar verecektir. Her iki davanın da mahkeme sürecinin devam ettiğini özellikle söylemek istiyorum."

"Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir."