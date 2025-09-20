CANLI: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor | Ali Koç mu, Sadettin Saran mı? Son dakika gelişmeleri

CANLI: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor | Ali Koç mu, Sadettin Saran mı? Son dakika gelişmeleriGüncelleme Tarihi:
CANLI: Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor | Ali Koç mu, Sadettin Saran mı? Son dakika gelişmeleriGüncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, alana geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, genel kurula katılarak taraftarları selamladı.
Burak Kızılhan: "3 Temmuz'un tazmini için açtığımız davalar devam ediyor. Bir tanesi TFF aleyhine açılan davadır. Bu dosyada görevsizlik kararı verildi. Dosyaya bu aşamada hangi yargı yolunun bakılacağı Yargıtay tarafından verilecek. Bu karar doğrultusunda yargılama devam edecektir."
"Bir diğeri ise İçişleri Bakanlığı'na açtığımız davadır. Bu dosyada, bilir kişi raporu, kulübümüzün 42.8 milyon euro ve 103 Milyon TL zarara uğradığı raporu dosyaya sunulmuştur. Bu mahkeme de görevsizlik kararı vermiş olup, dosyanın İdari Mahkemesi'nde mi, yoksa Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi görüleceğine Uyuşmazlık Mahkemesi karar verecektir. Her iki davanın da mahkeme sürecinin devam ettiğini özellikle söylemek istiyorum."
"Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir."
Burak Kızılhan: "Fenerbahçe kongreleri, bu büyük kulübün hafızası ve pusulasıdır. Burada alınan kararlar, milyonların umuduna dönüşür."
"Sizlerin her oyu, Fenerbahçe'nin geleceğine yazılmış bir satırdır. Burada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık, kulübümüzün yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır."
"Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda en büyük başarıları yakalamak. Fenerbahçe kongreleri, sadece oyların sayıldığı yerler değil, Fenerbahçe'nin istikametinin çizildiği yerdir."
"Fenerbahçe, hiçbir zaman gayri meşru gelir kaynaklarına yönelmez. Sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez. Karaborsa bilet satışına tenezzül etmez, yasa dışı bahis reklamlarını formasına taşımaz, terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez. Fenerbahçe, lisansız sporcu yarıştırarak haksız avantaj sağlamaz! Fenerbahçe, hakkını asla yedirmez. İftira ve kumpas kuranlara karşı, mücadelesinden asla taviz vermez."
Fethi Pekin: "Bugün bir seçim yapıyoruz. Bu yalnızca bir yönetim değişikliği değildir. Bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını ve asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar, Fenerbahçe'nin dünyaya mesajı da belirleyecek. Bölmeye çalışanlar kaybedecek ve Fenerbahçe kazanacak. Bizim davamız Fenerbahçe'dir."
"Kazanan Fenerbahçe olacaktır. Bugün buradan tek bir ses yükselmeli; birlik, mücadele, zafer! Seçimden kim çıkarsa çıksın, hepimiz aynı gemideyiz."
Fethi Pekin: "Bugün burada bir seçim için değil, Fenerbahçe'nin kaderine yön vermek için toplandık. Bugün burada bu kulübün geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe yıllardır sadece sahada değil masalarda da mücadele etmek zorunda kaldı. Herkes şunu bilsin, Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Asla teslim olmaz! Fenerbahçe, dimdik ayaktadır ve ayakta kalacaktır."
Fenerbahçe olağanüstü kongresinde Şekip Mosturoğlu, divan başkanı seçildi.
Genel Kurul bugün genel kurul, başkanlık divanı seçimiyle başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürecek.
Daha sonra 01.03.2024–31.05.2024 mali dönem ile 01.06.2024 – 31.05.2025 mali döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve Ali Koç ve yönetim kurulu mali ve idari faaliyetleri ibra için oylanacak.