Canlı: Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oluyor! Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı?

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Beşiktaş Kulübü, bugün olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek.
3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti.
Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı alıp aday olduğunu duyurdu. Hasan Arat ile yarışan Serdal Adalı da Hüseyin Yücel'in karşısına adaylığını koydu.
Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak
Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.
Siyah beyazlı kulüp, yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye sahne olacak. 3 Aralık 2023’te başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım’da istifa etti. Arat’ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise 3 Aralık’ta yönetim kurulunu toplayarak seçim kararı aldı. Beşiktaş’ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü kongre sonucunda göreve seçildi. Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu.
ASIL ÜYELER: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
YEDEK ÜYELER: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç
ASIL ÜYELER: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Ahmet Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
YEDEK ÜYELER: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin
Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak başkanlık divanı seçimi yapılacak, ardından başkan adayları son konuşmalarını yapacak ve üyeler sandık başına gidecek. Oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak başkanlık divanı seçimi yapılacak, ardından başkan adayları son konuşmalarını yapacak ve üyeler sandık başına gidecek. Oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek.
HÜSEYiN YÜCEL’iN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi
ASIL ÜYELER:
Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Cemile Aslı Üstünkaya
Ahmet Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar
YEDEK ÜYELER:
Sedat Seymen Akçadağ
Nazlı Ayaz
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin
SERDAL ADALI’NIN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi
ASIL ÜYELER:
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
A. Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Özkan Arseven
Toygun Batallı
YEDEK ÜYELER:
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz
Turgut Koç