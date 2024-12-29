Canlı: Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oluyor! Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı?

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Beşiktaş Kulübü, bugün olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek.

3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti.

Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı alıp aday olduğunu duyurdu. Hasan Arat ile yarışan Serdal Adalı da Hüseyin Yücel'in karşısına adaylığını koydu.

HÜSEYİN YÜCEL İLK; SERDAL ADALI 4. KEZ ADAY Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı. Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı. 13 AYDA 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Siyah beyazlı kulüp, yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye sahne olacak. 3 Aralık 2023’te başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım’da istifa etti. Arat’ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise 3 Aralık’ta yönetim kurulunu toplayarak seçim kararı aldı. Beşiktaş’ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü kongre sonucunda göreve seçildi. Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu. SERDAL ADALI’NIN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi ASIL ÜYELER: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı YEDEK ÜYELER: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç HÜSEYiN YÜCEL’iN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi ASIL ÜYELER: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Ahmet Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar YEDEK ÜYELER: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak başkanlık divanı seçimi yapılacak, ardından başkan adayları son konuşmalarını yapacak ve üyeler sandık başına gidecek. Oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek. Canlı Anlatım Özeti HÜSEYİN YÜCEL İLK; SERDAL ADALI 4. KEZ ADAY 13 AYDA 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SERDAL ADALI’NIN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi HÜSEYiN YÜCEL’iN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak başkanlık divanı seçimi yapılacak, ardından başkan adayları son konuşmalarını yapacak ve üyeler sandık başına gidecek. Oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek.

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HÜSEYiN YÜCEL’iN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASIL ÜYELER:

Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Ahmet Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar

YEDEK ÜYELER:

Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI’NIN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASIL ÜYELER:

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

A. Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Özkan Arseven

Toygun Batallı

YEDEK ÜYELER:

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç