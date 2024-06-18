Canlı anlatım: Türkiye Gürcistan maçı

🇹🇷🇬🇪 "Türkler için de Gürcüler için de hayati bir müsabaka. Bu maçın büyük takımı biziz. %70 topa sahip olduğumuz, 30'dan fazla şut attığımız bir maç geçirmemiz lazım. Montella'nın da böyle planladığını umut ediyorum."



🎙️ Uğur Meleke'nin Türkiye - Gürcistan maçı öncesi… pic.twitter.com/75C2FK77L2