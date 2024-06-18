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Canlı anlatım: Türkiye Gürcistan maçı

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Türkiye#Gürcistan
Canlı anlatım: Türkiye Gürcistan maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 18:50

A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk sınavına Gürcistan karşısında çıkıyor. F Grubu'ndaki ilk maçımızı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE 0-0 GÜRCİSTAN

İlk yarı oynanıyor...

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Kaan Ayhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda top direğin içine çarpıp kale çizgisine paralel çekilde ters kanada açıldı.

KÖŞE VURUŞLARINDA GOL ARIYORUZ

Milli Takımımız maça baskılı başladı. Arda arda kullanılan köşe vuruşlarında önce Kaan Ayhan, ardından Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşları az farkla auta gitti.

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

Dortmund'da mücadele başladı! Başarılar Bizim Çocuklar

TARAFTARLA ARASINDA GERGİNLİK
TARAFTARLA ARASINDA GERGİNLİK

Türk ve Gürcü taraftarlar arasında maçın başlamasına 1 saat kala kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası olay yatıştı.

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İLK 11'LER
İLK 11LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

DORTMUND'DA YAĞMUR BAŞLADI
DORTMUNDDA YAĞMUR BAŞLADI

Maçın başlamasına yaklaşık 2 saat kala Dortmund'da şiddetli bir yağmur başladı. Yağmurun maç saatinde de devam etmesi bekleniyor.

UĞUR MELEKE'DEN SON DEĞERLENDİRMELER

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, maça kısa süre kala son değerlendirmelerini Spor Arena'ya yaptı.

TARAFTARLAR MEŞALELERLE STADYUMA GİTTİ
TARAFTARLAR MEŞALELERLE STADYUMA GİTTİ

Türk taraftarlar, KleppingStrabe’de toplandı. Taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlarla millilere destek oldu. 'Çılgın Türkler' daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

MEHTER MARŞI VE ÖLÜRÜM TÜRKİYEM...

Kritik maçın oynanacağı şehir olan Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, kenti adeta kırmızı - beyaza boyadı. Taraftarlar, 'Mehter Marşı' ve 'Ölürüm Türkiyem' eşliğinde tezahüratlarda bulundu.

12 OYUNCU İLK KEZ
12 OYUNCU İLK KEZ

Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21), Bertuğ Yıldırım (21), Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24), Yunus Akgün (23) Abdülkerim Bardakcı (29) Samet Akaydın (30) kariyerlerinde ilk kez Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki en üst organizasyonunda forma giyecek.

İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK
İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK

Ay-Yıldızlılar'da İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can’ın ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı. A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 12’si ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineTOP DİREKTEN DÖNDÜ
timelineKÖŞE VURUŞLARINDA GOL ARIYORUZ
timelineMAÇ BAŞLADI
timelineTARAFTARLA ARASINDA GERGİNLİK
timelineİLK 11'LER
timelineDORTMUND'DA YAĞMUR BAŞLADI
timelineUĞUR MELEKE'DEN SON DEĞERLENDİRMELER
timelineTARAFTARLAR MEŞALELERLE STADYUMA GİTTİ
timelineMEHTER MARŞI VE ÖLÜRÜM TÜRKİYEM...
timeline12 OYUNCU İLK KEZ
timelineİRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

Gözden KaçmasınTürkiye - Gürcistan maçında yoğun yağmur ve taraftarlar arasında gerginlikTürkiye - Gürcistan maçında yoğun yağmur ve taraftarlar arasında gerginlik!Haberi görüntüle

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2024 F Grubu ilk mücadelesinde Türkiye, Gürcistan ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olacak izlenebilir.

 

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#EURO 2024#Türkiye#Gürcistan

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