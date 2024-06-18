Canlı anlatım: Türkiye Gürcistan maçı

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE 0-0 GÜRCİSTAN
İlk yarı oynanıyor...
Kaan Ayhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda top direğin içine çarpıp kale çizgisine paralel çekilde ters kanada açıldı.
Milli Takımımız maça baskılı başladı. Arda arda kullanılan köşe vuruşlarında önce Kaan Ayhan, ardından Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşları az farkla auta gitti.
Dortmund'da mücadele başladı! Başarılar Bizim Çocuklar
Türk ve Gürcü taraftarlar arasında maçın başlamasına 1 saat kala kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası olay yatıştı.
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze
Maçın başlamasına yaklaşık 2 saat kala Dortmund'da şiddetli bir yağmur başladı. Yağmurun maç saatinde de devam etmesi bekleniyor.
Hürriyet yazarı Uğur Meleke, maça kısa süre kala son değerlendirmelerini Spor Arena'ya yaptı.
Türk taraftarlar, KleppingStrabe’de toplandı. Taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlarla millilere destek oldu. 'Çılgın Türkler' daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.
Kritik maçın oynanacağı şehir olan Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, kenti adeta kırmızı - beyaza boyadı. Taraftarlar, 'Mehter Marşı' ve 'Ölürüm Türkiyem' eşliğinde tezahüratlarda bulundu.
Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21), Bertuğ Yıldırım (21), Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24), Yunus Akgün (23) Abdülkerim Bardakcı (29) Samet Akaydın (30) kariyerlerinde ilk kez Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki en üst organizasyonunda forma giyecek.
Ay-Yıldızlılar'da İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can’ın ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı. A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 12’si ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2024 F Grubu ilk mücadelesinde Türkiye, Gürcistan ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olacak izlenebilir.