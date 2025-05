Canlı Anlatım: Trabzonspor Galatasaray (Süper Lig maçı)

FATİH TEKKE: İYİ OYNAMALIYIZ

"Rotasyon dedim ama ben kendi oyuncularımla oynuyorum. Her maç her oyuncu için fırsat. Kafamda ikinci maç için bazı şeyler var. Umarım bugün moral olacak şeyler olur. Bu çok önemli. Top rakipteyken sürekli hıza ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Bu kadro bu yüzden böyle oldu. Evimizde oynuyoruz, Trabzonspor'uz. Tek söylemem gereken, birebirleri iyi oynamalıyız. Galatasaray'ın geçiş hücumu, kendi kalemize yaklaştırmadan oynamamız lazım. Bu da kolay değil. İyi oynamamız gerekiyor. Hangi kadroyla çıkarsa çıkın Galatasaray karşısında 90 dakikada anlar lehine dönüyor. Biz Trabzonspor'uz, her Trabzonsporlu oyuncu cesur olmalı. Beklentim bu. Pes etmeden, ne çalıştıysak onu yapmalarını diliyorum"