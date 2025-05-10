Canlı Anlatım: Trabzonspor Galatasaray (Süper Lig maçı)

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Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmanın 38. dakikasında önce Visca ve ardından Mendy'nin ceza sahası içinden şutlarında Muslera gole izin vermedi.
Trabzonspor'da Enis Destan sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Sikan'a bıraktı.
Maçın 11. dakikasında Abdülkerim'in rakip ceza sahasına ortasında Sara'nın şutu Uğurcan Çakır'da kaldı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından şutunda Muslera gole izin vermedi.
Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk düdüğü çaldı.
"Rotasyon dedim ama ben kendi oyuncularımla oynuyorum. Her maç her oyuncu için fırsat. Kafamda ikinci maç için bazı şeyler var. Umarım bugün moral olacak şeyler olur. Bu çok önemli. Top rakipteyken sürekli hıza ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Bu kadro bu yüzden böyle oldu. Evimizde oynuyoruz, Trabzonspor'uz. Tek söylemem gereken, birebirleri iyi oynamalıyız. Galatasaray'ın geçiş hücumu, kendi kalemize yaklaştırmadan oynamamız lazım. Bu da kolay değil. İyi oynamamız gerekiyor. Hangi kadroyla çıkarsa çıkın Galatasaray karşısında 90 dakikada anlar lehine dönüyor. Biz Trabzonspor'uz, her Trabzonsporlu oyuncu cesur olmalı. Beklentim bu. Pes etmeden, ne çalıştıysak onu yapmalarını diliyorum"
"Yükselen bir formumuz var ama bunun için de geçen haftalarda artan puan farkı hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmemeli. Bunu antrenmanda söyledik. Bu tür puan farkları rahatlığa yol açabilir. Rakibimiz rotasyon yapmış. Rakibimizin en büyük hedefi kupa finali, 4 gün sonra oynanacak. Bizim sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor. Stadyum, zemin, atmosfer çok güzel. Bu oyuna doğru şekilde odaklanırsak başarılı oluruz. Yükselen performansımızı umarım yukarı çekeriz. Hedefimiz kazanmak ve önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan etmek. Bunun için çaba sarf etmek."
"İyi hazırlandık. Büyük bir takıma karşı oynayacağız, farkındayız. İyi hazırlık yaptık. Harika bir atmosfer var. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız."
"Bugün zor bir maç olacağını biliyoruz. Hazırız, kazanmak istiyoruz. Önümüzde iki kupa var. Öncelikle bugün bu maçı kazanalım ondan sonra inşallah kupayı da kazanırız. Biz bir aileyiz. Saha içinde ve saha dışında zor durumlarda aile gibi davranıyoruz. O da enerjimizi yükseltiyor. Burası Galatasaray kardeşim! Hepimiz hepimiz için savaşırız ve en iyisini yapmaya çalışırız"
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis Destan.
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
TFF, Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Erwin Blank'ın görev yapacağını duyurdu.
AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.
İki takım, bugünkü müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.
Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.
Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam tarihlerinde 139. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.