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🔴 CANLI | Canlı Anlatım: Trabzonspor Galatasaray (Süper Lig maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig
Canlı Anlatım: Trabzonspor Galatasaray (Süper Lig maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 19:00

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaşıyor.

MUSLERA'DAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

Karşılaşmanın 38. dakikasında önce Visca ve ardından Mendy'nin ceza sahası içinden şutlarında Muslera gole izin vermedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da Enis Destan sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Sikan'a bıraktı.

UĞURCAN ÇAKIR KURTARDI

Maçın 11. dakikasında Abdülkerim'in rakip ceza sahasına ortasında Sara'nın şutu Uğurcan Çakır'da kaldı.

MUSLERA İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın 6. dakikasında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından şutunda Muslera gole izin vermedi.

İLK DÜDÜK ÇALDI

Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk düdüğü çaldı.

FATİH TEKKE: İYİ OYNAMALIYIZ

"Rotasyon dedim ama ben kendi oyuncularımla oynuyorum. Her maç her oyuncu için fırsat. Kafamda ikinci maç için bazı şeyler var. Umarım bugün moral olacak şeyler olur. Bu çok önemli. Top rakipteyken sürekli hıza ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Bu kadro bu yüzden böyle oldu. Evimizde oynuyoruz, Trabzonspor'uz. Tek söylemem gereken, birebirleri iyi oynamalıyız. Galatasaray'ın geçiş hücumu, kendi kalemize yaklaştırmadan oynamamız lazım. Bu da kolay değil. İyi oynamamız gerekiyor. Hangi kadroyla çıkarsa çıkın Galatasaray karşısında 90 dakikada anlar lehine dönüyor. Biz Trabzonspor'uz, her Trabzonsporlu oyuncu cesur olmalı. Beklentim bu. Pes etmeden, ne çalıştıysak onu yapmalarını diliyorum"

OKAN BURUK: ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR

"Yükselen bir formumuz var ama bunun için de geçen haftalarda artan puan farkı hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmemeli. Bunu antrenmanda söyledik. Bu tür puan farkları rahatlığa yol açabilir. Rakibimiz rotasyon yapmış. Rakibimizin en büyük hedefi kupa finali, 4 gün sonra oynanacak. Bizim sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor. Stadyum, zemin, atmosfer çok güzel. Bu oyuna doğru şekilde odaklanırsak başarılı oluruz. Yükselen performansımızı umarım yukarı çekeriz. Hedefimiz kazanmak ve önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan etmek. Bunun için çaba sarf etmek."

ZUBKOV: ATMOSFER HARİKA

"İyi hazırlandık. Büyük bir takıma karşı oynayacağız, farkındayız. İyi hazırlık yaptık. Harika bir atmosfer var. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız."

KEREM DEMİRBAY: ZOR OLACAK

"Bugün zor bir maç olacağını biliyoruz. Hazırız, kazanmak istiyoruz. Önümüzde iki kupa var. Öncelikle bugün bu maçı kazanalım ondan sonra inşallah kupayı da kazanırız. Biz bir aileyiz. Saha içinde ve saha dışında zor durumlarda aile gibi davranıyoruz. O da enerjimizi yükseltiyor. Burası Galatasaray kardeşim! Hepimiz hepimiz için savaşırız ve en iyisini yapmaya çalışırız"

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis Destan.


Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF, Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Erwin Blank'ın görev yapacağını duyurdu.


AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.

KUPA'NIN PROVASI!
KUPANIN PROVASI

İki takım, bugünkü müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

 

Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
GALATASARAYIN MUHTEMEL 11İ

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

 

Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
TRABZONSPORUN MUHTEMEL 11İ

Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

 

Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza

KAPALI GİŞE OYNANACAK!
KAPALI GİŞE OYNANACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.

 

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.

GALATASARAY-TRABZONSPOR REKABETİNDE 139. RANDEVU
GALATASARAY-TRABZONSPOR REKABETİNDE 139. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam tarihlerinde 139. kez karşı karşıya gelecek.

 

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMUSLERA'DAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR
timelineOYUNA DEVAM EDEMEDİ
timelineUĞURCAN ÇAKIR KURTARDI
timelineMUSLERA İZİN VERMEDİ
timelineİLK DÜDÜK ÇALDI
timeline FATİH TEKKE: İYİ OYNAMALIYIZ
timelineOKAN BURUK: ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR
timelineZUBKOV: ATMOSFER HARİKA
timelineKEREM DEMİRBAY: ZOR OLACAK
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineVAR HAKEMİ BELLİ OLDU
timelineKUPA'NIN PROVASI!
timelineGALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
timelineTRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
timelineKAPALI GİŞE OYNANACAK!
timelineGALATASARAY-TRABZONSPOR REKABETİNDE 139. RANDEVU
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#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig

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