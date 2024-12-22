×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Canlı Anlatım: Kayserispor Galatasaray maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Galatasaray#Süper Lig
Canlı Anlatım: Kayserispor Galatasaray maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 15:42

Galatasaray ve Kayserispor, Süper Lig 17.haftada karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızı ekip, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıktığı 19 maçta yenilgi almadı. Galatasaray şu ana kadar 19 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçlarla aslanlar ligde 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Kayseri takımı ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sonucunda topladığı 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Galatasaray, Kayserispor maçını alarak hem Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada farkı 8’e çıkarmak hem de ilk yarıyı kazarak kapatmayı hedefliyor. Ayrıca Kayserispor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Galatasaray Süper Lig maçı canlı yayın bilgisi ve ilk 11'ler belli oldu...

Haberin Devamı

Galatasaray ve Kayserispor Süper Lig'de 57. randevuya çıkıyor. İki ekip bugüne kadar 56 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı kırmızılı ekip, 34 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda İstanbul’da Galatasaray 2-1 kazanırken, Kayseri’deki müsabakada 0-0 sona ermişti. Diğer taraftan Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı ve bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Ayrıca Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. İşte Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın izle ekranı...

KALOĞLU: CESUR OLMAK LAZIM
KALOĞLU: CESUR OLMAK LAZIM

Sinan Kaloğlu: "Zorlu bir maç olacak. Galatasaray, tüm kulvarlarda yenilmeyen bir takım. Bizim de başka bir şeyleri denememiz gerekiyor. Yenilmeyen bir takıma karşı bir şeyler üretmeliyiz. "Cesur olmak lazım. Galatasaray, har alanda etkili, her türlü golü atabiliyor. İyi analiz ediyoruz ama kendi gücümüzü biliyoruz. Her şey önce zihinde başlıyor. Oyuncularımdan bugün isteğim cesur olmaları. Ben oyuncu grubunun iyi bir mücadeleyle iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Galatasaray, uzun zaman sonra tam bir kadro ile çıktı ama fark etmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız sahada."

BURUK: FARKI ARTIRMAK İSTİYORUZ
BURUK: FARKI ARTIRMAK İSTİYORUZ

Okan Buruk: "Geçiş hücumunda etkili olabilen bir takım. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sağ bek Gökhan'ın etkinliğini kullanıyorlar. Hücumda etkili olabilecek bir takım. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler belki ama oyun içerisinde dominant oynadıkları bölümler de vardı. Rakibin hücumdaki üretkenliğini biliyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Geçişler, uzun topların daha çok oynanacağını düşünüyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Top bizdeyken çabuk kaleye gitmeye çalışan bir Galatasaray olacak. Takımımıza güveniyoruz. Bugün bizim için önemli. Her maç önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Puan farkını arttırmaya ve araya bu güvenle girmeye çalışacağız."

BURUK: YİNE BİR ŞEYLER ÜRETECEĞİZ
BURUK: YİNE BİR ŞEYLER ÜRETECEĞİZ

Okan Buruk: "Birincisi tabii ki rakibimiz puan kaybetse de kaybetmese de her maçı kazanmak zorundayız. Puan farkını açma motivasyonumuz var. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. İlk 11'imiz, sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte değişikliklerimiz var. Kulübemizde yine eksikliklerimiz var. Icardi zaten sezonu kapattı. Sallai'nin cezası var. Kerem'in ailevi sorunu var. Yusuf'un hastalığı var. Kanat alternatifimiz bugün çok yok. Yine bir şeyler üreteceğiz, farklı şeyler deneyebiliriz."

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineKALOĞLU: CESUR OLMAK LAZIM
timelineBURUK: FARKI ARTIRMAK İSTİYORUZ
timelineBURUK: YİNE BİR ŞEYLER ÜRETECEĞİZ

 

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa  Morte.

Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumda 18. haftada İstanbul’da oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ROLAND SALLAI SARI KART NEDENİYLE CEZALI DURUMDA

Galatasaray’ın Macar futbolcu Roland Sallai, sarı kart cezasından dolayı Kayserispor maçında oynayamayacak. Sallai geçtiğimiz haftaki Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig 17. haftada mücadele edecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Heyecanlı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!