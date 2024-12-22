Canlı Anlatım: Kayserispor Galatasaray maçı

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Galatasaray ve Kayserispor Süper Lig'de 57. randevuya çıkıyor. İki ekip bugüne kadar 56 defa karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı kırmızılı ekip, 34 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda İstanbul’da Galatasaray 2-1 kazanırken, Kayseri’deki müsabakada 0-0 sona ermişti. Diğer taraftan Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı ve bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Ayrıca Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. İşte Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın izle ekranı...
Sinan Kaloğlu: "Zorlu bir maç olacak. Galatasaray, tüm kulvarlarda yenilmeyen bir takım. Bizim de başka bir şeyleri denememiz gerekiyor. Yenilmeyen bir takıma karşı bir şeyler üretmeliyiz. "Cesur olmak lazım. Galatasaray, har alanda etkili, her türlü golü atabiliyor. İyi analiz ediyoruz ama kendi gücümüzü biliyoruz. Her şey önce zihinde başlıyor. Oyuncularımdan bugün isteğim cesur olmaları. Ben oyuncu grubunun iyi bir mücadeleyle iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Galatasaray, uzun zaman sonra tam bir kadro ile çıktı ama fark etmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız sahada."
Okan Buruk: "Geçiş hücumunda etkili olabilen bir takım. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sağ bek Gökhan'ın etkinliğini kullanıyorlar. Hücumda etkili olabilecek bir takım. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler belki ama oyun içerisinde dominant oynadıkları bölümler de vardı. Rakibin hücumdaki üretkenliğini biliyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Geçişler, uzun topların daha çok oynanacağını düşünüyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Top bizdeyken çabuk kaleye gitmeye çalışan bir Galatasaray olacak. Takımımıza güveniyoruz. Bugün bizim için önemli. Her maç önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Puan farkını arttırmaya ve araya bu güvenle girmeye çalışacağız."
Okan Buruk: "Birincisi tabii ki rakibimiz puan kaybetse de kaybetmese de her maçı kazanmak zorundayız. Puan farkını açma motivasyonumuz var. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. İlk 11'imiz, sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte değişikliklerimiz var. Kulübemizde yine eksikliklerimiz var. Icardi zaten sezonu kapattı. Sallai'nin cezası var. Kerem'in ailevi sorunu var. Yusuf'un hastalığı var. Kanat alternatifimiz bugün çok yok. Yine bir şeyler üreteceğiz, farklı şeyler deneyebiliriz."
İLK 11'LER
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte.
Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumda 18. haftada İstanbul’da oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
ROLAND SALLAI SARI KART NEDENİYLE CEZALI DURUMDA
Galatasaray’ın Macar futbolcu Roland Sallai, sarı kart cezasından dolayı Kayserispor maçında oynayamayacak. Sallai geçtiğimiz haftaki Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig 17. haftada mücadele edecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Heyecanlı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.