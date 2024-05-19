Canlı Anlatım: Galatasaray - Fenerbahçe maçı

KARTAL: 'KAZANMAK İSTİYORUZ'

İsmail Kartal: "Sezon başından bugüne kadar çok ağır gündemlere maruz kaldık, kalmaya da devam ediyoruz. İlk maçta da çok eksiklerimiz vardı. Öncesinde ne oldu, nerede hangi oyuncularımız ceza aldı buna bakmak lazım. Çubukluyu giyen her oyuncumuz değerlidir. Kazanmak için geldik. Bugün alacağımız bir 3 puanla her şeyi son haftaya taşıyabileceğimizi düşünüyorum."