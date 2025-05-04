Canlı Anlatım: Fenerbahçe-Beşiktaş (Süper Lig derbi maçı)

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
Derbi öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Ole Gunnar Solskjaer, "Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden her oyuncuyu kadroya almak istedik. Emrecan Terzi, geçen hafta fırsatını iyi değerlendirdi. Masuaku'nun gücünden ve temposundan faydalanacağız. Atmosfer yoğun olacak. Deplasmandaki ilk derbim olacak. Bu yüzden heyecanlıyım, sabırsızlıkla bekliyorum. Motivasyonumuz çok yüksek bugün. Çok büyük bir maça çıkacağız. Hedefimiz 3. olmak ve bunun için puanları almak zorundayız. 3. olmak isteyen diğer takımlar da var. En iyi şekilde 3. olmak için kendimizi göstermeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum, onlara güvenim sonsuz. Yeteneklerini göstereceklerine dair güvencim tam" dedi.
"Geri dönmek çok güzel. Sakatlığımı çok şükür atlattım. Geri döndüm. Çok mutluyum. Bugün takımın bir parçası olabilecek olmaktan dolayı memnunum. Umarım iyi bir maç ve iyi bir son olur bizim için. Bu maçları iyi oynadığımızı herkes biliyor. Önemli bir maç. Farkındayız. İyi hazırlandık"
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Škriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymański, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa, Rafa Silva
Maç öncesi konuşan Jose Mourinho, "Savunmada istikrarlı ve kompakt bir görüntü sergilemek istiyoruz. Rakibimize pres yapmak istiyoruz. İnsiyatif vermek istemiyoruz. Maximin son maçta da yoktu. O maçta 3 gol attık ve 2 penaltı verilmedi. Sadece ona bağlı değiliz. Biz takım olarak oynuyoruz ve bugün de bunu deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, saat 15.30'da maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.
Karşılaşmada yaklaşık 2 bin 300 siyah-beyazlı taraftar, Ülker Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, hareket saatine geç kalan taraftarların otobüslere binmelerini sağladı.
Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin ve Sofyan Amrabat, sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş derbisinin kadrosuna alınmadı.
🔗 Sports Digitale
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, BBC’ye verdiği röportajda derbiye ilişkin konuştu:
"Galatasaray maçında gördüm. Evinde bu tarz maçları kazanırsan bundan daha iyi bir şey yok ama evindeki bu maçları kaybedersen bundan daha kötü bir şey de yok. Futbolda kazanmakla kaybetmek arasındaki fark çok yakın. Bazen şanslı olmak iyi olmaktan daha iyidir. Umarım derbi, Jose'nin (Mourinho) kötü gecelerinden biri olur."
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 138. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 137 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hollandalı isim Richard Martens oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Maçın başlama saati 19.00.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.
Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.
2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 13 derbinin 4'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.
Livakovic'in yokluğunda Fenerbahçe kalesinde görev alan İrfan Can Eğribayat, ligde 11 müsabakada forma giydi.
11 maçta 10 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, 4 müsabakada ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
Fenerbahçe'nin İrfan Can'ın görev aldığı maçlarda yenilmemesi de dikkati çekti. Sarı-lacivertli takım, kalesini İrfan Can'ın koruduğu lig maçlarında 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Livakovic ise takımının 14 galibiyetinde pay sahibi olurken kalede 4 beraberlik, 2 de mağlubiyete şahitlik etti. Livakovic'in kalede olduğu 2 mağlubiyette ise Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a 1-0 yenildi.
Ligin ilk 16 haftasında tüm maçlarda Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic daha sonra sakatlık nedeniyle eldivenlerinden ayrılmak zorunda kaldı.
Oynadığı son maçın ardından sadece 5 karşılaşmada görev alan Hırvat kaleci, bu süreçte 7 müsabakaya sakatlığı gerekçesiyle çıkamadı. Livakovic sakatlığının sona ermesi sonrasında ise teknik direktör Jose Mourinho'nun kalede İrfancan Eğribayat'ı tercih etmesi nedeniyle 4 müsabakada görev yapamadı.
Ligin ikinci bölümünde TÜMOSAN Konyaspor, Reeder Samsunspor, Trabzonspor, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor maçlarında kalesini korurken sarı-lacivertlilerin ligdeki son maçında Gaziantep FK karşısında İrfan Can Eğribayat forma giydi.
Ligde 20 maçta görev alabilen Hırvat kaleci, kalesinde 20 gol gördü ve 9 müsabakayı gol yemeden tamamladı.
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok bu sezon ligde 1 maç dışında tüm müsabakalarda siyah-beyazlı takımın kalesini korudu.
Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada da gol yiyen Mert Günok, takımının 2-0 kazandığı Bellona Kayserispor maçının ardından oynanan maçlarda kalesinde 9 gol gördü.
Milli kaleci bu süreçte Gaziantep FK (2), TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir (2), Göztepe ve Atakaş Hatayspor maçlarında ağlara giden meşin yuvarlağı filelerden çıkarmak zorunda kaldı.
Tecrübeli eldiven, ligde görev aldığı 30 maçta 30 gol yerken sadece 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Pazar günü oynanacak müsabaka, Mert Günok'un kariyerindeki 12. derbi karşılaşması olacak.
Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 9 derbide kaleyi korudu.
Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 18 gol gördü.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi muhtemel 11'ler şu şekilde;
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Fred, İsmail, Tadic, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile