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Canlı anlatım: Çekya Türkiye maçı

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Milli Maç#Türkiye
Canlı anlatım: Çekya Türkiye maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 21:50

EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli Takımımız, Çekya ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli Takımımız, Çekya ile karşı karşıya geliyor. Takımımıza grup ikinciliği için beraberlik yeterli olacak.

ÇEKYA 0-0 TÜRKİYE

KIRMIZI KART: 20' Barak

İlk yarı sonucu: 0-0

ÇEKYA 10 KİŞİ

Rakibimizde Barak, 20. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

MERT İYİ ÇIKARDI

Provod'un ceza alanı dışından şutunda İsmail'den seken topu Mert Günok köşeye giderken çıkardı.

MAÇ BAŞLADI! BAŞARILAR ÇOCUKLAR
MAÇ BAŞLADI BAŞARILAR ÇOCUKLAR

Çekya - Türkiye maçı başladı. Başarılar Milli Takım

TARAFTARLARIMIZ MAÇA HAZIR
TARAFTARLARIMIZ MAÇA HAZIR

Volksparkstadion'da taraftarlarımız maça hazır.

İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

ÇEKYA: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

 

 

DÖRT BÜYÜK TAKIM, TEK FORMADA

Hamburg'da maçı bekleyen bir taraftarın 4 büyük takım ve Milli Takım formasını tek formada birleştirmesi ilgi çekti.

STAT ÖNÜNDE DE COŞKU HAKİM
STAT ÖNÜNDE DE COŞKU HAKİM

Volkspark Stadyumu'nun önünde toplanan taraftarlarımız da Mehter Marşı'yla maç havasına girmiş durumda.

ALMAN TARAFTAR DA BİZİ DESTEKLİYOR

Kalabalık sırasında Spor Arena'ya konuşan bir Alman: 'Hamburgluyum, Alman'ım, Türkiye'yi destekliyorum.' dedi ve Türkiye tezahüratı yaptı.

BU KEZ HAMBURG KIRMIZI-BEYAZ
BU KEZ HAMBURG KIRMIZI-BEYAZ

Gürcistan ve Portekiz maçları öncesi Dortmund'da oluşan Türkiye coşkusu, Çekya maçı öncesi Hamburg'da yaşanıyor. :Maça saatler kala Stellingen'de toplanan Türk taraftarlar, marşlar ve tezahüratlarla Hamburg sokaklarına damga vurdular.

DİĞER İHTİMALLERİMİZ
DİĞER İHTİMALLERİMİZ

A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek. Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.

ÜÇÜNCÜ OLURSAK İSPANYA
ÜÇÜNCÜ OLURSAK İSPANYA

A Milli Takımı, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlaması ve en iyi üçüncüler arasına girmesi durumunda ise son 16 turunda İspanya ile eşleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek.

 

Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.

 

A Milli Futbol Takım'ımız F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda büyük bir sürprize imza atarak D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11LER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera, Chytil, Hlozek (Kuchta)

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineÇEKYA 10 KİŞİ
timelineMERT İYİ ÇIKARDI
timelineMAÇ BAŞLADI! BAŞARILAR ÇOCUKLAR
timelineTARAFTARLARIMIZ MAÇA HAZIR
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineDÖRT BÜYÜK TAKIM, TEK FORMADA
timelineSTAT ÖNÜNDE DE COŞKU HAKİM
timelineALMAN TARAFTAR DA BİZİ DESTEKLİYOR
timelineBU KEZ HAMBURG KIRMIZI-BEYAZ
timelineDİĞER İHTİMALLERİMİZ
timelineÜÇÜNCÜ OLURSAK İSPANYA
timelineMUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
timelineMUHTEMEL 11'LER

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

ÇEKYA: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

MİLLİ MAÇ (ÇEKYA - TÜRKİYE) SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2024 F Grubu son maçında Türkiye, Çekya ile karşılaşıyor. Volksparkstadion'da saat 22.00'de başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilir.

 

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#EURO 2024#Milli Maç#Türkiye

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