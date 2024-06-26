Canlı anlatım: Çekya Türkiye maçı

DİĞER İHTİMALLERİMİZ

A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek. Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.