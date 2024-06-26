Canlı anlatım: Çekya Türkiye maçı

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EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli Takımımız, Çekya ile karşı karşıya geliyor. Takımımıza grup ikinciliği için beraberlik yeterli olacak.
ÇEKYA 0-0 TÜRKİYE
KIRMIZI KART: 20' Barak
İlk yarı sonucu: 0-0
Rakibimizde Barak, 20. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Provod'un ceza alanı dışından şutunda İsmail'den seken topu Mert Günok köşeye giderken çıkardı.
Çekya - Türkiye maçı başladı. Başarılar Milli Takım
Volksparkstadion'da taraftarlarımız maça hazır.
ÇEKYA: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper
Hamburg'da maçı bekleyen bir taraftarın 4 büyük takım ve Milli Takım formasını tek formada birleştirmesi ilgi çekti.
Volkspark Stadyumu'nun önünde toplanan taraftarlarımız da Mehter Marşı'yla maç havasına girmiş durumda.
Kalabalık sırasında Spor Arena'ya konuşan bir Alman: 'Hamburgluyum, Alman'ım, Türkiye'yi destekliyorum.' dedi ve Türkiye tezahüratı yaptı.
Gürcistan ve Portekiz maçları öncesi Dortmund'da oluşan Türkiye coşkusu, Çekya maçı öncesi Hamburg'da yaşanıyor. :Maça saatler kala Stellingen'de toplanan Türk taraftarlar, marşlar ve tezahüratlarla Hamburg sokaklarına damga vurdular.
A Milli Takımımız, Çekya'ya en fazla 2 farkla yenilmesi halinde ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında galibiyet alamamasını bekleyecek. Çekya'ya karşı alınacak olan 4 farklı mağlubiyette ise turnuvaya veda edeceğiz.
A Milli Takımı, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlaması ve en iyi üçüncüler arasına girmesi durumunda ise son 16 turunda İspanya ile eşleşecek.
3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek.
Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.
A Milli Futbol Takım'ımız F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda büyük bir sürprize imza atarak D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak.
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera, Chytil, Hlozek (Kuchta)
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
ÇEKYA: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper
MİLLİ MAÇ (ÇEKYA - TÜRKİYE) SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2024 F Grubu son maçında Türkiye, Çekya ile karşılaşıyor. Volksparkstadion'da saat 22.00'de başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilir.