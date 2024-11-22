Canlı: A Milli Takım'ın rakibi belli oluyor! UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi...

Haberin Devamı

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi play-off’undaki rakibi bugün belli oluyor. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti.

C-D LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ Uluslar Ligi C-D Ligleri play-off eşleşmeleri KURA ÇEKİMİ BAŞLADI İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi başladı. KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK? A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olacak ve 1. torbaya yerleştirilecek. Aralarında Türkiye'nin de olduğu B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ve seri başı olmayan dört takım 2. torbaya konulacak. Öncelikle 2. torba takımlarının adları çekilecek ve kura 1. torba takımlarına geçilmesiyle tamamlanacak. A/B Play-Off - 1. torba İskoçya

Sırbistan

Macaristan

Belçika A/B Play-Off - 2. torba Yunanistan

Avusturya

TÜRKİYE

Ukrayna İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ İSKOÇYA: A Ligi 1. Grup’ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 7 puan toplayan İskoçlar 7 gol sevinci yaşarken 8 kez topu filelerden çıkardı. BELÇiKA: A Ligi 2. Grup’ta son Dünya Kupası finalisti Fransa’nın yanı sıra İtalya ve İsrail’e karşı 1 kez gülebildi. 4 yenilgi ve 1 beraberlik 4 puanda kalırken attığı 6 gole karşılık 9 gole engel olamadı. MACARiSTAN: A Ligi 3. Grup’ta Almanya, Hollanda ve Bosna maçlarından 1 kez zaferle ayrılırken 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 4 gole karşılık 6 puan kazandı. Kalesinde ise 11 gol gördü. SIRBiSTAN: A Ligi 4. Grup’ta İspanya, Danimarka ve İsviçre önünde 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlikle 6 puan aldı. Sırbistan 6 maçta 3 kez ağları sarsarken rakiplere 6 gol izni vermekten kurtulamadı. KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Uluslar Ligi'nde lig çıkan ve ligden düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi ‘uefa. tv’den canlı olarak izlenebilecek. PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak. Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak. A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak. C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise, 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. Canlı Anlatım Özeti C-D LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK? İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi Play-off oynayacak takımlar

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananları, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek.

Haberin Devamı

C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.