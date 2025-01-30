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Süper Lig'de transfer piyasası her dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Ocak ayında arka arkaya transferleri patlatan Fenerbahçe, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Talisca sonrası bir transferi daha bitirdi. Galatasaray ise gece saatlerinde Hakim Ziyech ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylecek yabancı kontenjanında yer açan Sarı-Kırmızılılar, hem Avrupa hem Süper Lig için yeni yıldızları kadrosuna katacak.
Süper Lig devlerinin transfer hamleleri sürerken günün sıcak gelişmelerini haberimizde derledik.
Galatasaray, bomba bir transferi patlatmaya hazırlıyor.
Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip Milan'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'yı bitirme aşamasına geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sürpriz gelişmeyi şöyle duyurdu;
'Galatasaray, AC Milan'dan Álvaro Morata'yı transfer etmek için görüşmelere başladı!
Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması için görüşmeler sürüyor, tüm taraflar önümüzdeki saatlerde anlaşmayı imzalamaya hazır.'
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Ognjen Mimovic, 31 Ocak Cuma günü sağlık kontrolü ve transferin tamamlanması için Belgrad'dan İstanbul'a gelecek. Haber Global'in haberine göre Sırp oyuncu, 12.50'de İstanbul Havalimanı'nda olacak.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Serdar Dursun'u yeni takımı Persepolis'e transfer etmeye hazırlanıyor. Sports Digitale'in haberine göre Serdar Dursun, Persepolis ile anlaşmaya vardı.
L'Equipe'teki habere göre Beşiktaş, Lille forması giyen Mohamed Bayo ile ilgileniyor.
Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Royal Antwerp ve Ipswich'in de Mohamed Bayo için devrede olduğu ifade edildi.
Lille, Mohamed Bayo'yu 2022-23 sezonu başında Clermont'dan 14 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferini açıklaması artık an meselesi. Sarı lacivertlilerin önünde herhangi bir engel kalmadı. Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Xavi Simons'u geri çağırdı ve kiralık oynadığı Leipzig'e bonservisini verdi.Böylece Fenerbahçe'nin, Skriniar transferini açıklaması için önündeki engel kalkmış oldu. Sarı lacivertlilerin kısa süre içinde Skriniar'ı resmen duyurması bekleniyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku ile ilgileniyor. Rennes'nin savunma hattını takviye etmek istediği ve transferin son günlerinde Djiku için Fenerbahçe'ye teklifte bulunabileceği ifade edildi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Monaco'dan Breel Embolo oldu. L'Equipe'te yer alan habere göre, Monaco'nun, Embolo ile yola devam etmesi beklenmiyor. Embolo'ya Türkiye'nin yanı sıra; İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu belirtildi. Türkiye'den özellikle Galatasaray'ın hücum hattı için hala arayışta olduğu kaydedildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Ciro Immobile'yi 6 aylığına kiralamak için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Siyah-beyazlıların İtalyan golcü için gelen kiralama teklifini reddettiği belirtildi.
Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava için yoğun bir görüşme trafiği içinde. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mozambikli futbolcuyu Habertürk'ün haberine göre İspanyol ekibinin de satmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid'i uygun bir bonservisle ikna etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık gönderilen Zaniolo ile ilgili transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Roma'dan Galatasaray'a transfer olduktan sonra adı birçok takımla anılan Zaniolo için gündeme gelen son takım Fiorentina oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fiorentina'nın listesinde üst sıralardaki isimlerden birinin Zaniolo olduğu belirtildi.
İspanyol basınının haberine göre Beşiktaş’ın, La Liga ekiplerinden Sevilla’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Brighton & Hove Albion’da olan sol bek Valentín Barco ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-Beyazlılar’ın dışında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün de formasını giydiği Portekiz devi Benfica’nın da Arjantinli sol bek için devrede olduğu ifade edildi. Ayrıca bir başka Portekiz ekibi Porto da Barco’yu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.
Beşiktaş’ın gündeminde olan Ansu Fati için Barcelona’dan flaş bir açıklama geldi. Barcelona Teknik Direktörü Flick, Ansu Fati ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Flick, tekliflere rağmen Fati’nin takımda kalmak istediğini belirterek “Ansu Fati takımda kalmak istiyor ve bu bizim için gayet uygun. Antrenmanlarda kendisini geliştiriyor, biz de onu destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Fati’yi kiralamak için Barcelona ve oyuncunun kapısını çalmıştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş’ta ayrılık gelişmesi yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Jean Onana’yı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’ya sezon sonuna kadar kiraladı. İtalyan basınında çıkan haberin detayında, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi. Bu sezon SiyahBeyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı. 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.
Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic de transferi açıkladı. Young Boys maçı sonrası konuşan Milojevic, Mimovic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu söyledi. Milojevic, "Mimovic, Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi. OFK Belgrad'da oynadıktan sonra bir yıldır burada bulunan evladımız, şimdi büyük bir kulübe transfer oluyor. Bu hepimiz için bir motivasyon kaynağı." sözlerini sarf etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef bölgelerden biri de stoper. Bu bağlamda gündeme gelen isim ise Tuta oldu. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu Tuta için Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a resmi teklifini iletti. Yaşananların ardından Tuta'dan geleceğine dair açıklama geldi. 25 yaşındaki Brezilyalı stoper, "5 yıldır Frankfurt'ta oynuyorum. Kulüp bana çok şey verdi. Son zamanlarda eşimle çok konuştuk. Bizim için net olan şu; kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.