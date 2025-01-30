BEŞİKTAŞ'A FATİ İÇİN KÖTÜ HABER

Beşiktaş’ın gündeminde olan Ansu Fati için Barcelona’dan flaş bir açıklama geldi. Barcelona Teknik Direktörü Flick, Ansu Fati ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Flick, tekliflere rağmen Fati’nin takımda kalmak istediğini belirterek “Ansu Fati takımda kalmak istiyor ve bu bizim için gayet uygun. Antrenmanlarda kendisini geliştiriyor, biz de onu destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Fati’yi kiralamak için Barcelona ve oyuncunun kapısını çalmıştı.