Canlı anlatım: Beşiktaş Sivasspor maçı

VAR HAKEMİ

Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Hakan Yemişken görev yapacak.