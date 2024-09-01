Canlı anlatım: Beşiktaş Sivasspor maçı

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ 0-0 SİVASSPOR
İlk yarı oynanıyor...
Tüpraş Stadyumu'nda ilk düdük çaldı ve mücadele başladı. İki takıma da başarılar.
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj
Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Hakan Yemişken görev yapacak.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Sivasspor maçı saat 21.45'te başladı.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.