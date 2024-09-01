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Canlı anlatım: Beşiktaş Sivasspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Sivasspor
Canlı anlatım: Beşiktaş Sivasspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 21:35

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 0-0 SİVASSPOR

İlk yarı oynanıyor...

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

Tüpraş Stadyumu'nda ilk düdük çaldı ve mücadele başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER
İLK 11LER

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj

VAR HAKEMİ
VAR HAKEMİ

Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Hakan Yemişken görev yapacak.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER
timelineVAR HAKEMİ

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sivasspor maçı saat 21.45'te başladı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

 

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#Süper Lig#Beşiktaş#Sivasspor

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