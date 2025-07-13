Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için dev imza töreni! 'Dünyanın en mutlusuyum'

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Orkun Kökçü’nün attığı topu yakalayan Beşiktaş taraftarının coşkusu 👀— Spor Arena (@sporarena) July 13, 2025
🤳 @selencansu5 pic.twitter.com/M01zAUOPuf
Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaş'a binlerce siyah-beyazlı taraftar önünde imzayı attı.
Orkun Kökçü✍️ Beşiktaş— Spor Arena (@sporarena) July 13, 2025
🤳 @selencansu5 pic.twitter.com/ZyiEHDcZbe
İmza töreni öncesi kendisi için hazırlanan klibi izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Orkun Kökçü "İnanın dünyadaki en mutlu insan benim şu an. Sizlerden tek istediğim şey takım arkadaşlarıma, hocamıza ve başkanımıza ve bana da destek olun, kupalar kazanalım. Daha fazla da sözler bulamıyorum söylemek için. En iyisi biraz sonra üçlük çektirmeye geleyim" ifadeleriyle taraftarlara seslendi.
İmza töreninde ilk sözü alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugün burada sadece bir transfer ya da imza töreni için değil, camiamızda son zamanlarda hissedilen bir yeniden doğuşun ve yeniden ayağa kalkışın gözle görülür hale gelişinin ilanını yaşamak için bulunuyoruz. Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları gidip alıp getireceğiz sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz." dedi.
Orkun Kökçü, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
🦅 Orkun Kökçü, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.— Spor Arena (@sporarena) July 13, 2025
🤳 @selencansu5 pic.twitter.com/nz72G9jqBN
Orkun Kökçü’nün imza töreni için siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’na akın etti.
Orkun Kökçü’nün imza töreni öncesi Tüpraş Stadyumu’nda atmosfer 🏟️— Spor Arena (@sporarena) July 13, 2025
🤳: @selencansu5 pic.twitter.com/WdklQZzfn7
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinin maliyetini KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, kiralama bedeli ödenmeyeceği ifade edilirken, oyuncunun kalıcı transferi ise taksitler halinde 25 milyon euro olarak belirlendiği açıklandı.
Beşiktaş'la anlaşmasının ardından imza için İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, havalimanında açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamamıştı.
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği Orkun Kökçü imza töreni saat 20:45'te başlayacak.