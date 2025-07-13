Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için dev imza töreni! 'Dünyanın en mutlusuyum'

ORKUN KÖKÇÜ'DEN DESTEK ÇAĞRISI

İmza töreni öncesi kendisi için hazırlanan klibi izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Orkun Kökçü "İnanın dünyadaki en mutlu insan benim şu an. Sizlerden tek istediğim şey takım arkadaşlarıma, hocamıza ve başkanımıza ve bana da destek olun, kupalar kazanalım. Daha fazla da sözler bulamıyorum söylemek için. En iyisi biraz sonra üçlük çektirmeye geleyim" ifadeleriyle taraftarlara seslendi.