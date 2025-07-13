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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için dev imza töreni! 'Dünyanın en mutlusuyum'

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#Orkun Kökçü#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaştan Orkun Kökçü için dev imza töreni Dünyanın en mutlusuyum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 20:39

Benfica'dan transfer ettiği milli oyuncu Orkun Kökçü, çocukluk aşkı siyah-beyazlı formaya kavuştu. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık bir imza töreni düzenledi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN TARAFTARA

ORKUN KÖKÇÜ, İMZAYI ATTI!
ORKUN KÖKÇÜ, İMZAYI ATTI

Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaş'a binlerce siyah-beyazlı taraftar önünde imzayı attı. 

 

ORKUN KÖKÇÜ'DEN DESTEK ÇAĞRISI
ORKUN KÖKÇÜDEN DESTEK ÇAĞRISI

İmza töreni öncesi kendisi için hazırlanan klibi izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Orkun Kökçü "İnanın dünyadaki en mutlu insan benim şu an. Sizlerden tek istediğim şey takım arkadaşlarıma, hocamıza ve başkanımıza ve bana da destek olun, kupalar kazanalım. Daha fazla da sözler bulamıyorum söylemek için. En iyisi biraz sonra üçlük çektirmeye geleyim" ifadeleriyle taraftarlara seslendi.

SERDAL ADALI: 'YENİDEN DOĞUŞ İÇİN BURADAYIZ'
SERDAL ADALI: YENİDEN DOĞUŞ İÇİN BURADAYIZ

İmza töreninde ilk sözü alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugün burada sadece bir transfer ya da imza töreni için değil, camiamızda son zamanlarda hissedilen bir yeniden doğuşun ve yeniden ayağa kalkışın gözle görülür hale gelişinin ilanını yaşamak için bulunuyoruz. Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları gidip alıp getireceğiz sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DUYGUSAL ANLARI!
ORKUN KÖKÇÜNÜN DUYGUSAL ANLARI

Orkun Kökçü, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

 

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ORKUN KÖKÇÜ'YÜ BEKLİYOR!

Orkun Kökçü’nün imza töreni için siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’na akın etti. 

 

MALİYETİ BELLİ OLDU!
MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinin maliyetini KAP'a bildirdi.

 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, kiralama bedeli ödenmeyeceği ifade edilirken, oyuncunun kalıcı transferi ise taksitler halinde 25 milyon euro olarak belirlendiği açıklandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Beşiktaş'la anlaşmasının ardından imza için İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, havalimanında açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamamıştı.

DEV İMZA TÖRENİ
DEV İMZA TÖRENİ

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği Orkun Kökçü imza töreni saat 20:45'te başlayacak.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineORKUN KÖKÇÜ'DEN TARAFTARA
timelineORKUN KÖKÇÜ, İMZAYI ATTI!
timelineORKUN KÖKÇÜ'DEN DESTEK ÇAĞRISI
timelineSERDAL ADALI: 'YENİDEN DOĞUŞ İÇİN BURADAYIZ'
timelineORKUN KÖKÇÜ'NÜN DUYGUSAL ANLARI!
timelineBEŞİKTAŞ TARAFTARI ORKUN KÖKÇÜ'YÜ BEKLİYOR!
timelineMALİYETİ BELLİ OLDU!
timelineGÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
timelineDEV İMZA TÖRENİ
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#Orkun Kökçü#Beşiktaş#Süper Lig

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