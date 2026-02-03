Beşiktaş'tan gece yarısı operasyonu: İki yıldızın transferi an meselesi!

FENERBAHÇE'DE ROTA YENİDEN DARWIN NUNEZ!

En-Nesyri ve Duran ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Angers’in genç yıldızı Sidiki Cherif’i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, tartışılmayacak bir forvet transferi daha yapmaya kararlı.

Sörloth, Nkunku, Mateta gibi yıldızlar için görüşmeler devam ederken ayrıca Darwin Nunez ismi yeniden gündeme geldi.

Uruguaylı yıldız için daha önce girişimde bulunulmuştu. Ancak Nunez, Al-Hilal’deki 25 milyon euroluk maaşını bırakmayacağını ve bunun altında hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini belirtince görüşmeler durmuştu.

Yönetim, menajer Mirsad Türkcan aracılığıyla yeniden pazarlıklara başladı. Başkan Sadettin Saran’ın da dünyaca ünlü forvetle görüntülü bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

Al-Hilal, geçen yaz Nunez için Liverpool’a 53 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta 7 gol atıp, 5 asist yaptı.

