Beşiktaş'tan gece yarısı operasyonu: İki yıldızın transferi an meselesi!

Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 07:19

Süper Lig'de 6 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer dönemi tüm heyecanıyla devam ederken başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Mert Günok, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'ye imza attıran Fenerbahçe'de N'Golo Kante için geri sayıma geçilirken, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a ve Jhon Duran'ın Zenit'e transferleri de an meselesi. Noa Lang ve Yaser Asprilla'yla kanat rotasyonunu güçlendiren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Ara transferde kadrosundaki sekiz as takım oyuncusuyla yollarını ayıran ve Yasin Özcan ile Kristjan Asllani'ye imza attıran Beşiktaş'ta sol bek, stoper, orta saha ve forvet arayışları sürüyor. Savunma hattını Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik ile, forvet hattını da Umut Nayir ile güçlendiren Trabzonspor'da orta saha ve kanat arayışları devam ediyor. Süper Lig'de günün öne çıkan son dakika transfer gelişmelerini anlık olarak haberimizden aktarıyoruz...

FENERBAHÇE'DE ROTA YENİDEN DARWIN NUNEZ!
En-Nesyri ve Duran ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Angers’in genç yıldızı Sidiki Cherif’i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, tartışılmayacak bir forvet transferi daha yapmaya kararlı.

Sörloth, Nkunku, Mateta gibi yıldızlar için görüşmeler devam ederken ayrıca Darwin Nunez ismi yeniden gündeme geldi.

Uruguaylı yıldız için daha önce girişimde bulunulmuştu. Ancak Nunez, Al-Hilal’deki 25 milyon euroluk maaşını bırakmayacağını ve bunun altında hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini belirtince görüşmeler durmuştu.

Yönetim, menajer Mirsad Türkcan aracılığıyla yeniden pazarlıklara başladı. Başkan Sadettin Saran’ın da dünyaca ünlü forvetle görüntülü bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

Al-Hilal, geçen yaz Nunez için Liverpool’a 53 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta 7 gol atıp, 5 asist yaptı.

(Fanatik)

BEŞİKTAŞ GOLCÜSÜNE KAVUŞUYOR!
Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Genk'in Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh'u renklerine bağlamak üzere.

Oyuncuyla daha önce anlaşana Siyah-beyazlılar, Belçika ekibi ile de her konuda anlaşmaya vardı.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

(HT Spor)

G.SARAY'DAN TRABZONSPOR'A ÇALIM HAZIRLIĞI!
Galatasaray, Trabzonspor'un da teklifte bulunduğu Casa Pia'nın 18 yaşındaki Gine-Bissau'lu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı.

Oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

(Yağız Sabuncuoğlu)

BEŞİKTAŞ'TAN OLAITAN SÜRPRİZİ! SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Beşiktaş, Göztepe'nin 23 yaşındaki Beninli on numarası Junior Olaitan ile anlaşmaya vardı.

Kulüpler arasında son detaylar görüşülürken, kısa süre içinde transferde resmi imzaların atılması bekleniyor.

(TRT Spor)

