Beşiktaş'tan gece yarısı operasyonu: İki yıldızın transferi an meselesi!Güncelleme Tarihi:
En-Nesyri ve Duran ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Angers’in genç yıldızı Sidiki Cherif’i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, tartışılmayacak bir forvet transferi daha yapmaya kararlı.
Sörloth, Nkunku, Mateta gibi yıldızlar için görüşmeler devam ederken ayrıca Darwin Nunez ismi yeniden gündeme geldi.
Uruguaylı yıldız için daha önce girişimde bulunulmuştu. Ancak Nunez, Al-Hilal’deki 25 milyon euroluk maaşını bırakmayacağını ve bunun altında hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini belirtince görüşmeler durmuştu.
Yönetim, menajer Mirsad Türkcan aracılığıyla yeniden pazarlıklara başladı. Başkan Sadettin Saran’ın da dünyaca ünlü forvetle görüntülü bir görüşme yaptığı öne sürüldü.
Al-Hilal, geçen yaz Nunez için Liverpool’a 53 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta 7 gol atıp, 5 asist yaptı.
Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Genk'in Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh'u renklerine bağlamak üzere.
Oyuncuyla daha önce anlaşana Siyah-beyazlılar, Belçika ekibi ile de her konuda anlaşmaya vardı.
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Galatasaray, Trabzonspor'un da teklifte bulunduğu Casa Pia'nın 18 yaşındaki Gine-Bissau'lu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı.
Oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Beşiktaş, Göztepe'nin 23 yaşındaki Beninli on numarası Junior Olaitan ile anlaşmaya vardı.
Kulüpler arasında son detaylar görüşülürken, kısa süre içinde transferde resmi imzaların atılması bekleniyor.
