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Galatasaray'ın Victor Osimhen için ısrarı sürse de Nijeryalı oyuncunun henüz kararını vermemesi nedeniyle alternatif isim de belirlendi.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Osimhen’den olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise B planını belirledi. Sarı- Kırmızılılar, Bundesliga devi Leverkusen’de forma giyen Nijeryalı golcü Victor Boniface ile ilgileniyor.
Milli takımdan yakın arkadaşı
24 yaşındaki forvetin Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda 27 maçta boy gösteren Boniface, 11 gol atarken 2 de asist yaptı. Nijerya Milli Takımı’nda 13 kez görev alan yıldız oyuncu, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Fenerbahçe’de tutunamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçirmişti.
Emre Mor, burada 22 resmi maçta 2 gol atarken, 5 de asist yaptı.
Sarı-Lacivertliler’de kalması beklenmeyen başarılı oyuncuya Süper Lig’den talip çıktı. Gaziantep FK ile Kocaelispor, Emre Mor’u kadroya katmak için çalışmalara başladı. (Fanatik)
Siyah-Beyazlı taraftarların merak ettiği forver transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İmmobile'yi Bologna'ya göndermeye hazırlanan Kara Kartal, yeni golcüsü için geri sayıma geçti.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham için Roma ile 15 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı! Benfica'dan Jurasek'i resmi olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'ın gerçekleşmesi halinde Abraham ikinci transferi olacak. Fabrizio Romano, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş'ın bonservis olarak 15 milyon euro + bonuslar ödeyeceğini yazdı.
Geçen sezonu AC Milan'da kiralık geçiren 27 yaşındaki forvet, anlaşmayı imzalamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. 11 kez İngiltere Milli Takım forması giyen golcü futbolcu, futbola Chelsea alt yapısında başladı. Tammy Abraham, kariyerinin devamında Bristol City, Swansea City, Aston Villa, Roma ve Milan formaları giydi. Geçen sezon 45 maça çıkan İngiliz forvet, 10 gol atıp, 7 de asist yaptı.
NİCO SCHİRA: 4 YILLIK SÖZLEŞME, MAAŞI 5 MİLYON EURO
Gazeteci Nico Schira ise transferin detaylarını paylaştı. Schira paylaşımında 'Tammy Abraham 2029'a kadar bir sözleşme için Besiktas ile kişisel şartlarda anlaştı. Yıllık 5 milyon Euro maaş alacak. Son detaylar için Roma ile görüşülüyor. Roma, Tammy Abraham'ı satmak için acele ediyor çünkü transfer için sermayeye ihtiyaçları var.' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın transferini son anda beklemeye aldığı Bright Osayi-Samuel’de sürpriz bir gelişme yaşandı...
Nijeryalı sağ beke, İngiltere Championship ekibi Birmingham talip oldu. Premier Lig’e yükselebilecek kalitede bir kadro kurmayı hedefleyen Birmingham, Osayi-Samuel’le görüşürek teklifini iletti.
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan oyuncunun durumunun bu hafta netleşmesi bekleniyor.
Transferde gözünü Brezilya pazarına çeviren Beşiktaş, iki yıldızın peşine düştü.
Transferde ilk imzayı Çek futbolcu David Jurasek’e attırmaya hazırlanan Beşiktaş, orta sahaya yapacağı takviyeler için gözünü Güney Amerika’ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Brezilya’nın Botafogo takımının kaptanı Marlon Freitas ve Corinthians’ın genç yeteneği Breno Bidon’u renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Her ikisi de Brezilyalı olan futbolcuların bonservis bedelleri Beşiktaş Kulübü’nün mevcut mali koşullarına göre yüksek olduğu için kiralama ya da satın alma yoluyla kiralanmaları hedefleniyor.
Marlon Freitas Brezilya dışında da oynadı
Brezilya Ligi’nin en tecrübeli ön liberolarından biri olan 30 yaşındaki Marlon Freitas, 2 yıldır Botafogo’da forma giyiyor. 2015’te 9 ay süreyle ABD’de Fort Lauderdale, 2017’de de 6 ay Slovakya’da STK Samorin takımlarında oynayan Freitas, kariyerinin diğer bölümünü ülkesi Brezilya’da geçirdi. Bu sezon 29 resmi karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 3 asist üreten deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. 1.85 metre boyundaki oyuncu, 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
Fenerbahçe, transferdeki en büyük hedefi Jhon Duran’da mutlu sona çok yaklaştı.
1 yıllığına kiralanması planlanan Kolombiyalı santrforun kulübü Al-Nassr ile anlaşma sağlanmasının ardından devreye giren teknik direktör Jose Mourinho, oyuncuyla konuşup Türkiye’ye gelmeye ikna etti.
Transferi halinde İstanbul’da oturacağı evi internet aracılığıyla görüp beğenen Duran, menajeri ve avukatları ile bugün son kez görüştükten sonra kararını bildirecek.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bu sabah Duran transferiyle alakalı şu ifadeleri kullandı; 'Fenerbahçe'nin Pazar günü Jhon Durán'ı transfer etmek için görüşmelerde yine ilerleme kaydettiğini biliyoruz! Anlaşma gerçekten yaklaşıyor... ve Al Nassr'da Durán için hikaye sona erdi. Tüm taraflar yakında son onayın alınacağından emin.'