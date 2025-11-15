Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Rafa Silva krizini anlattı: 'Kulübü tehdit ediyor, kimse saygısızlık yapamaz'Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Rafa Silva krizini anlattı: 'Kulübü tehdit ediyor, kimse saygısızlık yapamaz'Güncelleme Tarihi:
"Antrenmanı açarım, taraftar gelsin ama Rafa'nın böyle bir şeyi isteyeceğini düşünmüyorum. Ayrıca Rafa, taraftarın sevgisini görüyor. Artık bu saatten sonra kendi bileceği iş.
Gelsin sahaya çıksın ve takım arkadaşları için sorumluluk alsın. Maalesef Rafa'dan sorumluluk anlamında bir şey görmüyorum."
"Orkun Kökçü ile görüşmez olur muyum? Çok üzgün. Hiçbir oyuncu böyle bir maçta kırmızı kart görmek istemez. Performansı her hafta yükseliyor. Analizlerde, rakamlarda, sahada görüyoruz. Performansından şikayetçi değilim, zaten bu kararı da hoca veriyor. Orkun ile ilgili sıkıntımız yok."
"Fenerbahçe'de, Galatasaray'da huzursuzluk yok mu? Onlarda da var! Biz ama camia olduğumuzun bilincinde değiliz! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar sosyal medyada bizim çocuklarımızı savunuyor, bizimkiler demediklerini bırakmadılar!"
"Mali kongre, Beşiktaş'a yakışmadı. Divan Kurulu bir heyet oluşturdu, ibranın yanlış yapıldığını düşünenleri dinledi. Bizden bazı yöneticileri istediler, divanı yöneten kuruldan birkaç kişi istediler.
Vicdanım çok rahat. İbra edilmemezlik gibi bir şey söz konusu değil. Evraklar ve sayımlar orada. Birinci dönem ibra edildi, orası ibra olmasa da sıkıntı yok. Çünkü bir seçim daha oldu. İkinci dönem 20 gün, burada zaten bir karar alınmadı, sorun yok ki! Bunun ibra edilmemesinin sebebi kaos yaratmak, seçim ortamı yaratmak!
Beşiktaş'ın seçim ortamına ihtiyacı yok, çok zarar verir. Tüzük çalışması yapıyoruz. 'Hayır' diyenleri tüzük çalışmasına bekliyorum. Bundan sonra gelen başkan mali yapıdan sorumlu olacak, ben de dahilim! "
"Rafa için Türkiye'den gelecek herhangi bir takas teklifini kabul etmem. Rafa, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynar. O da 'Eğer oynarsam sadece Portekiz'de oynarım' dediği için... Bu, önümüzdeki 1.5 sene için geçerli. Bizimle kontratı bittikten sonra ne yapar orasını bilmiyorum."
"Rafa Silva araba almış dolandırılmış! Ev sahibi ile sıkıntı yaşamış... Burada iki sportif direktör vardı, keşke o zaman yazsaydınız."
"Gedson, gitmek için elinden geleni yaptı. Avusturya kampında önce antrenmana sonra maça çıkmadı. Ben eski yönetici tarzında hareket etsem alır taraftarın önüne koyardım. Gedson'a şu anda Spartak'ta aldığı paraya yakın para da teklif ettik, gitmek istiyorum dedi."
"Rafa Silva'nın menajeri, Rafa isterse konuşuyor. Başak türlü konuşmuyor. Başka bir menajer varsa bilemem. Arkadan dolanmayı çok seven sistem! 'Portekizli'den anlıyorsun ama iki yıldızın gitti' demek istiyorsun, anlıyorum ama gitmek isteyeni parayı verseniz bile tutamıyorsunuz. Bu iki futbolcunun kalmasını ben beceremediysem, kimse beceremez."
"Rafa Silva bu akşama kadar süre istedi, kararını bildirecek. İnşallah bizim dediğimizi anlar ve doğru yolu bulur! 3 Milyon euro, 6 Milyon euro için oyuncu yollamam!"
Sergen Yalçın: "Ben Rafa'yla nasıl konuşayım? Adam konuşmuyor. Konuşmaya tenezzül etmiyor. Başkanla görüşüyor. Başkanı seviyor."
Serdal Adalı: "Bu akşam bildirecek. Yine bu tesiste kalır, gitmez. 3 milyonla, 6 milyonla olacak iş değil. 1.5 sene daha kontratı var, inşallah doğru yolu bulur."
"Rafa, kampa geldiğinde de gayet neşeliydi. Herkesle ilişkisi de çok iyiydi. Hazirandan beri varmış iddiası... Aklınca birileri beni veya hocayı koruyacak. Kimsenin kimseyi korumaya ihtiyacı yok. Bir tane suçlu varsa orada duruyor. Bizim için konuşmasına hiçbir sakınca yok."
"O klavyeyle yazarak sürekli insanları etkiliyorsunuz, taraftar da etkileniyor. Çıktık çünkü bari insanlar doğruyu bilsin istedik. Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun. Oyuncu söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım."
"Rafa'ya kaptanlık vermeyi de teklif etmiştik, o da 'Hayır hayır hayır, böyle bir şey istemiyorum' dedi."
Soru: "Yorumculuk dönemindeki sözleriniz Rafa'yı etkilemiş midir?"
""O zaman çocukluğa falan inmemiz lazım! Bunlar zor konular (gülerek). Oyuncularla beraber yaşıyoruz ve baba ile oğul gibiyiz. Kimi zaman severiz, kimi zaman döveriz. Sorunları içimizde hallederiz. Ama çok büyük bir sorun gelirse çözemeyiz ve başkana söyleriz. Belki benim de hatam vardır... Belki oyundan çıkardım ve bana kızdı.
Rafa Silva'yı çıkartalım ve kendisi konuşsun, kendisi sorularınızı cevaplasın. Benim açımdan sorun yok çünkü bir sorun yaşamadık. Bir şey de yapmadık, serbest bıraktık.
Yine söylüyorum gelsin... Forması orada ve oynasın. Bütün takım Rafa'ya göre kurulmuş, ona uygun oyuncular alınmış. Ben başka bir oyun oynamak istiyorum ama ona göre plan yapılmış. Bu da normal."
"Takımın en iyi oyuncusunun, daha göreve başladığımız 1. günde böyle bir krizle bizi karşılayacağını bilmiyorduk. Sizin bu süreçten yeni haberiniz oldu. Biz bu problemi kendi içimizde çözmeye çalıştık. Oyuncu, her ay vitesi daha çok artırmaya çalıştı. Arkadaşlar, ben Samuel Eto'o'yla çalıştım. Bu sorunları halletmek bizim için kolay. Biz oyuncuya 10 adım atıyoruz, her türlü toleransı gösteriyoruz. Gelsin antrenmana çıksın, bizim için sıkıntı yok. Oyuncunun bize karşı bir terbiyesizliği yok. Kendisine düşen görevleri yapıyor. Gerçekten problem olsa ben kendim ipi keserim. Bizim tarafımızdan bir sorun olmadığı için konu bizi üzüyor."
"Kriz yönetilemedi gibi bir şeye katılmıyorum. Yönetemesek, çok daha farklı sonuçlara giderdi. En azından karşımızda oturup konuşabileceğimiz bir futbolcumuz var. Bir şeyin koptuğu yok. Ama sıkıntı da bunlar.
Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor. Türkiye'ye en fazla Portekizli getiren yöneticiyim, hepsiyle sürekli görüşüyorum. Rafa değişik bir karakter. Biz yapamadıysak, gerisini siz tahmin edin. Suçlu aramaya gerek yok."
"Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar"
"Ben Rafa Silva'ya hiç karışmadım. İdare etmem gerektiği kadar idare ettim. Oyundan çıkardığım için ise kusura bakmayın. Kimse Beşiktaş camiasından büyük değildir. Biz hepimiz bugün varız, yarın yokuz. Önemli olan camiaya hizmet etmektir. Ben Beşiktaş'ın menfaatlerini düşünmek zorundayım."
Rafa'ya 'Biz seni rahat ettiririz' dedim. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince doğal olarak biz de güçsüzleşiyoruz. 'Sen bizim için çok değerlisin, en önemli oyuncumuzsun' dedim. Toparlamaya çalıştık. Kasımpaşa maçı haftasında artık olay halledilemeyecek bölüme gelmeye başladı. Oyuncu, antrenmanlara çıkmayacağını ve maça çıkmayacağını deklare etti.
"Rafa Silva 1. gün bana 'Burada çok mutsuzum. Sezon başı kampına zoraki geldim. Burada durmak istemiyorum' dedi. Daha ilk gün. Keny Arroyo da aynı şeyleri söyledi. Burada oynamak istemediğini söyledi. Ben karşılık olarak Rafa Silva'yı kazanma yoluna gittim. En azından kısa vadede sorunu çözdüm."
"Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım."
"Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur! Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur."
"Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 Milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!"
"Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim."
"Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük.
Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi.
Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok."
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar Beşiktaş'tan izin istemişti.
Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi son buluyor. Portekizli yıldızın, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istediği ve bu kararını yönetime bildirdiği iddia edilmişti.