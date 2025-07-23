TRABZONSPOR'DAN RİGO İÇİN RESMİ ADIM

Saul Niguez transferinde son anda yaşanan krizle hayal kırıklığına uğrayan Trabzonspor, rotasını hızla çevirdi. Bordo-Mavililer, uzun süredir takip ettiği Banik Ostrava forması giyen Slovakyalı genç yıldız Thomas Rigo için resmi adımları atmaya başladı. U21 Avrupa Şampiyonası’nda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rigo, turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında gösterildi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin de onay verdiği oyuncu için ilk temaslar kurulurken, Trabzonspor Kulübü bonservis pazarlıkları için Çekya temsilcisi Banik Ostrava ile görüşmelere başladı.

Maliyet olarak daha uygun

Rigo’nun, hem yaş hem de potansiyel olarak Saul Niguez’e kıyasla daha uzun vadeli katkı sunacağı düşünülüyor. Ayrıca maliyet açısından da çok daha uygun olması, bu transferi Bordo-Mavili camiada cazip hale getirdi. Taraftarlar sosyal medyada Rigo transferine büyük destek verirken, başkan Ertuğrul Doğan’ın sürece bizzat dahil olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor’un bu hafta içinde transferi sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Oyuncu Ajax ve Sevilla için de Avrupa basınında manşetleri süslüyor. (Fanatik)