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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan ayrılık yanıtı: Bu ihtimal var

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Avrupa Ligi
Beşiktaşta Giovanni van Bronckhorsttan ayrılık yanıtı: Bu ihtimal var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 20:33

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN BİZE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR İÇİN MORAL VERECEKTİR"
3 PUAN BİZE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR İÇİN MORAL VERECEKTİR

Giovanni van Bronckhorst: "Sezona iyi bir başlangıç yaptık, taraftara futbolda her zaman ihtiyaç vardır. İşler iyi gitmediğinde bizler en çok üzülen isimler oluyoruz. Yarın iyi bir oyun, iyi bir sonuç bizim için yeni bir periyodun başlangıcı olacaktır. 3 puan bize önümüzdeki haftalar için moral verecektir."

İSTİFA YANITI
İSTİFA YANITI

Soru: "Son gelişmelerden sonra yarınki maçın, son maçınız olabileceği hissine kapıldınız mı?"

Giovanni van Bronckhorst: "Hoca olarak mümkün olduğunca çalışmak istersiniz. Şu anda zor bir periyottayız. Skor odaklı bir sporun içerisindeyiz. Skorlar gelmediğinde, devam etmemekle ilgili bir ihtimal vardır. Bu, Rangers'ta da başıma gelmişti. Yönetimin desteğini hissediyorum. Pozitif düşünüyorum. Kötü sonuçlar devam ederse birisi günün sonunda sorumluluğu alacak ve teknik direktör olarak sorumluluk benim. Kupa kazanmak ve pozitiflik katmak benim görevim. Ben sadece pozitif düşünmeye odaklanıyorum."

"KENDİMİ İFADE EDEMEDİM"
KENDİMİ İFADE EDEMEDİM

Giovanni van Bronckhorst: "Göztepe maçından sonra duygusal olarak modum çok düşmüştü. Belki de kendimi tam olarak istediğim gibi ifade edemedim. Zor anlar yaşıyoruz, belki de o anda durumu çok net göremedim. Kulüp olarak standartları yüksek tutmamız lazım. Bunun için de zaferler kazanmamız gerekiyor. Şu anda kendimizi daha iyi hissediyoruz."

"KOLAY DEĞİL AMA ODAKLANMALIYIZ"
KOLAY DEĞİL AMA ODAKLANMALIYIZ

Giovanni van Bronckhorst: "Sadece bugün ve dün değil, mağlup olduğumuz son maçtan sonra birkaç gündür zor günler geçiriyoruz. Bu durumdan dolayı üzgünüz. Bazı değişiklikler oldu. İnsanların görevlerinden ayrıldığını görmek üzücü oluyor. Yönetimimiz, daha iyi bir geleceğe sahip olmamız için bu kararları alıyor. Takım olarak yarın gereğini yapmamız gerekiyor. Kolay değil ama odaklanmamız gerek."

"ÇOK GOL YİYORUZ"
ÇOK GOL YİYORUZ

Gabriel Paulista: "Çok gol yiyoruz, bu konuda defans oyuncuları olarak kendimizi eleştiriyorum ancak sadece savunma oyuncularınız yüzünden gol yemezsiniz. Çok kompakt değiliz ve beraber davranmak zorundayız. Duran toplardan kötü goller yedik, bu kadar kolay yiyince işler zorlaşıyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Futbol bu kadar hata kabul eden bir oyun değil. Kaybetmeyi hiç sevmiyorum tabii ki. İyi bir durumda değiliz ama oyuncu grubu olarak bunun düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz. Ben Beşiktaş'a kazanmak için geldim, Beşiktaş çok büyük bir camia. Oynayan, oynamayan herkesin yüzde 100 hazır olması gerekiyor."

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Canlı Anlatım Özeti

timeline"3 PUAN BİZE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR İÇİN MORAL VERECEKTİR"
timelineİSTİFA YANITI
timeline"KENDİMİ İFADE EDEMEDİM"
timeline"KOLAY DEĞİL AMA ODAKLANMALIYIZ"
timeline"ÇOK GOL YİYORUZ"
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Avrupa Ligi

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