Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan ayrılık yanıtı: Bu ihtimal var

"ÇOK GOL YİYORUZ"

Gabriel Paulista: "Çok gol yiyoruz, bu konuda defans oyuncuları olarak kendimizi eleştiriyorum ancak sadece savunma oyuncularınız yüzünden gol yemezsiniz. Çok kompakt değiliz ve beraber davranmak zorundayız. Duran toplardan kötü goller yedik, bu kadar kolay yiyince işler zorlaşıyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Futbol bu kadar hata kabul eden bir oyun değil. Kaybetmeyi hiç sevmiyorum tabii ki. İyi bir durumda değiliz ama oyuncu grubu olarak bunun düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz. Ben Beşiktaş'a kazanmak için geldim, Beşiktaş çok büyük bir camia. Oynayan, oynamayan herkesin yüzde 100 hazır olması gerekiyor."