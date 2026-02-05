×
Beşiktaş'ta bir transfer daha tamam: Sabah İstanbul'da olacak!

Beşiktaşta bir transfer daha tamam: Sabah İstanbulda olacak
Süper Lig'de ara transfer sonunun bitmesine 1 gün kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başka olmak üzere kulüpler çalışmalarına son sürat devam ediyor. 4 büyükler dahil olmak üzere Süper Lig'de son dakika transfer gelişmelerini, son yaşananları haberimizde bulabilirsiniz...

AGBADOU'DA İŞLEM TAMAM!
AGBADOUDA İŞLEM TAMAM

Beşiktaş ve Wolverhampton, Emmanuel Agbadou transferi için 18 + 2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, Emmanuel Agbadou ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fildişili savunmacı yarın sabah saat 07.00'de İstanbul'da olacak.

(Yağız Sabuncuoğlu)

BOEY TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI!

Galatasaray, Sacha Boey'i zorunlu olmayan satın alma opsiyonluyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir."

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 EUR garanti ücret ödenecektir.”

 

SACHA BOEY, İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2024 yılında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak amacıyla İstanbul’a getirdi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen yıldız futbolcunun bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

 


DURAN, ZENIT'E TRANSFER OLDU
DURAN, ZENITE TRANSFER OLDU

Jhon Duran, sabah saatlerinde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti.

Kolombiyalı futbolcu, sezon sonuna dek Zenit'te kiralık forma giyecek.

Footmercato

BOEY, G.SARAY'A GERİ DÖNDÜ!
BOEY, G.SARAYA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray ve Bayern Münih, Sacha Boey için anlaşmaya vardı.

Transfer, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşecek.

Sacha Boey, bugün sağlık kontrolünden geçecek.

Footmercato

 

GÖZTEPE, KAZIMCAN İÇİN NABIZ YOKLUYOR
GÖZTEPE, KAZIMCAN İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Göztepe, İsmail Köybaşı'nın aylarca sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle yerli sol kanat arayışlarına başladı.

Cenk Şen

Çağtay Kurukalıp

Emirhan Başyiğit

Kazımcan Karataş

DHA

 

BEŞİKTAŞ, TRANSFERDE SONA GELDİ
BEŞİKTAŞ, TRANSFERDE SONA GELDİ

Beşiktaş'ta Amir Murillo transferinde sona doğru.Beşiktaş'ta Amir Murillo transferinde sona doğru.


Siyah beyazlılar, Panamalı sağ bek için Marsilya ile anlaşmaya yakın.


TRT Spor

SAMSUNSPOR, STERLING'İ ZORLUYOR
SAMSUNSPOR, STERLINGİ ZORLUYOR

Yunan gazeteci George Tsarouchas’ın iddiasına göre Samsunspor, Sterling’e yıllık 5 milyon Euro garanti maaş içeren 1,5 yıllık bir sözleşme teklif etti. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bizzat doğruladığı temaslara ve yıllık 5 milyon Euro gibi devasa bir teklife rağmen, İngiliz yıldızın rotası Türkiye olmadı.

Kariyerinde Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Sterling, menajeri aracılığıyla ilettiği mesajda kariyerinin bu aşamasında Türkiye’de forma giymeyi planlamadığını bildirdi. Şartları sonuna kadar zorlayan Samsunspor yönetimi, oyuncunun net tavrı sonrası geri adım atmak zorunda kaldı.

 

TRABZONSPOR'DA OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE
TRABZONSPORDA OĞUZ AYDIN GÜNDEMDE

Yusuf Sarı konusunda Başakşehir ile temasta olan Trabzonspor, Oğuz Aydın için de Fenerbahçe ile tekrar görüşme yapabilir. Fatih Tekke, Alanyaspor’dan eski öğrencisi olan Oğuz’u özellikle istemiş fakat daha önce gerçekleşen görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

 

Fanatik

BEŞİKTAŞ, YENİDEN LILLE'İN KAPISINI ÇALACAK
BEŞİKTAŞ, YENİDEN LILLEİN KAPISINI ÇALACAK

Transferin bitmesine çok az kala vites yükselten Beşiktaş, gündemine yeni bir ismi aldı.

 

Transferde son viraja girilirken Kara Kartal, yeni bir ismi gündemine aldı. Son gelen haberlere göre Beşiktaş Yönetimi, rotasını Fransa’ya çevirdi. Portekiz basınından Record’un haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Lille’in formasını giyen Felix Correia ile temas kuruldu. Portekizli futbolcunun, ilk etapta Beşiktaş formasını giymeye sıcak baktığı belirtildi.

 

Fakat Lille cephesi ile henüz bir anlaşma sağlanmadı. Sol kanat dışında sağ kanat ve on numarada da görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncuyu teknik ekip de kadroda görmeyi çok istiyor. Transferin son saatlerinde genç futbolcu için bir atak gelebileceği de bildirildi.

 

Fanatik

YUSUF'UN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
YUSUFUN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sezon başında 22 milyon Euro’ya Al-Hilal’e giden Yusuf Akçiçek’in durumunu da yakından takip ediyor. Suudi ekibi, Milli oyuncuyu yabancı kontenjanı nedeniyle liste dışı bırakabilir. Yusuf sezon başında Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı için başka bir takımın formasını giyemez.

 

Fanatik

BEŞİKTAŞ, AGBADOU'YU BİTİRİYOR
BEŞİKTAŞ, AGBADOUYU BİTİRİYOR

Beşiktaş Yönetimi, İngiliz ekibi Wolves’in formasını giyen Emmanuel Agbadou’yu renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Fildişili stoper, kulübüne ayrılmak istediğini kesin bir dille illetti. Ada ekibi henüz onay vermese de Kara Kartal, 28 yaşındaki savunmacı için bastırıyor. Deneyimli futbolcunun da Kara Kartal’a gelme ihtimali hayli yüksek görülüyor.

 

Fanatik

TRABZONSPOR'A CARRASCO ÖNERİSİ
TRABZONSPORA CARRASCO ÖNERİSİ

Fırtına’da sol kanat bölgesine yapılması planlanan takviye, geride kalan 1 aylık süreçte gerçekleşmedi. Pek çok isime giden Bordo-Mavililer, bazılarından maliyet engeline takıldı. Diğer adaylar ise gelmeye sıcak bakmadı.

 

Teknik direktör Fatih Tekke son basın toplantısında bu duruma açıklık getirirken, “15 artı 3 milyon Euro’ya kadar çıktığımız oyuncu oldu. Fakat kulübü bırakmadı” derken, ara transferin son saatlerinde menajer önerileri de üst üste geliyor. Bu oyunculardan biri; Yannick Carrasco. Atletico Madrid formasıyla zirve yapan Belçikalı yıldız, 2023’te 15 milyon Euro bonservisle Al Shabab’a gitmişti. Suudi Arabistan ekibinden ayrılığı gündemde olan 32 yaşındaki yıldız, Fırtına’ya teklif edildi. Oyuncunun yüksek maaşı problem fakat menajerler kiralama formülüyle bu transferin gerçekleşebileceğini iletti.

 

Fanatik

FENERBAHÇE'DE NUNEZ SESLERİ
FENERBAHÇEDE NUNEZ SESLERİ

N'Golo Kante transferi bitti ama Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan operasyonu bitmedi... Sarı-lacivertliler şimdi de gözünü Al-Hilal’e dikti.

 

Yönetim, daha önce Darwin Nunez için girişimlerde bulunmuş ancak golcü oyuncu 25 milyon Euro’luk maaşını bırakmak istememişti. Ancak Al-Hilal’in Karim Benzema’yı transfer etmesi sonrası işler değişti. Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in bu durumdan son derece rahatsız olduğu belirtildi.

 

Fanatik

