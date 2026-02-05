Beşiktaş'ta bir transfer daha tamam: Sabah İstanbul'da olacak!

SAMSUNSPOR, STERLING'İ ZORLUYOR

Yunan gazeteci George Tsarouchas’ın iddiasına göre Samsunspor, Sterling’e yıllık 5 milyon Euro garanti maaş içeren 1,5 yıllık bir sözleşme teklif etti. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bizzat doğruladığı temaslara ve yıllık 5 milyon Euro gibi devasa bir teklife rağmen, İngiliz yıldızın rotası Türkiye olmadı.

Kariyerinde Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Sterling, menajeri aracılığıyla ilettiği mesajda kariyerinin bu aşamasında Türkiye’de forma giymeyi planlamadığını bildirdi. Şartları sonuna kadar zorlayan Samsunspor yönetimi, oyuncunun net tavrı sonrası geri adım atmak zorunda kaldı.