Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Akşam bir tane daha geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Akşam bir tane daha geliyorGüncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ın Göztepe'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Junior Olaitan, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlıların Beninli on numara için Göztepe'ye bonuslarla birlikte 6 milyon euro ödemesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Al-Ittihad'ın transfer sistemine girdiği hatalı bilgiler sebebiyle N'Golo Kante transferinin sonuçlandırılamadığını açıkladı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.
Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.
Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.
Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.
Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.
Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'u bu akşam getirmeyi planlıyor.

[beIN Sports]
[beIN Sports]
Fenerbahçe ve Al-Ittihad, N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri transferlerinin gerçekleşmesi için FIFA'ya başvuruda bulundu.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Beşiktaş'ın, transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki Göztepeli futbolcu Junior Olaitan, bugün İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Beninli orta saha, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 18 maçta 2 gol kaydetti.
(AA)
Beşiktaş, 20 yaşındaki Kamerunlu sol bek oyuncusu Mahamadou Nagida için Rennes'e 5 milyon euroluk teklifte bulundu.
Fransız ekibi, genç savunmacının sezonun ikinci yarı planlamasında yer aldığı gerekçesiyle bu teklifi reddetti.
(L'Equipe)
En-Nesyri ve Duran ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Angers’in genç yıldızı Sidiki Cherif’i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, tartışılmayacak bir forvet transferi daha yapmaya kararlı.
Sörloth, Nkunku, Mateta gibi yıldızlar için görüşmeler devam ederken ayrıca Darwin Nunez ismi yeniden gündeme geldi.
Uruguaylı yıldız için daha önce girişimde bulunulmuştu. Ancak Nunez, Al-Hilal’deki 25 milyon euroluk maaşını bırakmayacağını ve bunun altında hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini belirtince görüşmeler durmuştu.
Yönetim, menajer Mirsad Türkcan aracılığıyla yeniden pazarlıklara başladı. Başkan Sadettin Saran’ın da dünyaca ünlü forvetle görüntülü bir görüşme yaptığı öne sürüldü.
Al-Hilal, geçen yaz Nunez için Liverpool’a 53 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta 7 gol atıp, 5 asist yaptı.
(Fanatik)
Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Genk'in Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh'u renklerine bağlamak üzere.
Oyuncuyla daha önce anlaşana Siyah-beyazlılar, Belçika ekibi ile de her konuda anlaşmaya vardı.
Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
(HT Spor)
Galatasaray, Trabzonspor'un da teklifte bulunduğu Casa Pia'nın 18 yaşındaki Gine-Bissau'lu orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı.
Oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Beşiktaş, Patrik Schick için resmen görüşmelere başladı.
Beşiktaş, Göztepe'nin 23 yaşındaki Beninli on numarası Junior Olaitan ile anlaşmaya vardı.
Kulüpler arasında son detaylar görüşülürken, kısa süre içinde transferde resmi imzaların atılması bekleniyor.
(TRT Spor)