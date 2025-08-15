×
Spor Haberleri

CANLI | TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Anlaşma sağlandı

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşın yeni transferi bugün İstanbula geliyor Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 15:05

Yeni sezonu geçen Süper Lig'de transfer heyecanı sürüyor. Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer operasyonlarını sürdürüyor. Süper Lig'de yaşanan günün transfer gelişmelerini anlık olarak haberimizden aktarıyoruz.

BEŞİKTAŞ'TAN PELLEGRINI HAMLESİ!
BEŞİKTAŞTAN PELLEGRINI HAMLESİ

Beşiktaş, Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor.

(Corriere dello Sport)

GALATASARAY, BARIŞ İÇİN 50 MİLYON EURO İSTİYOR
GALATASARAY, BARIŞ İÇİN 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Barış Alper Yılmaz transfer gündemindeki yerini koruyor.

Fanatik'in haberine göre; Milli yıldızı bir süre önce gözüne kestiren Suudi Arabistan kulübü NEOM, iki tarafa da sözlü olarak teklifini iletti. Araplar, Galatasaray’a 40 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya da senelik 10 milyon euro net maaş önerdi.

50 MİLYON EURO

Avrupa kulüplerinden de teklifler alan Barış Alper Yılmaz, transfer konusunda kararı tamamen Galatasaray yönetimine bırakmış durumda. Sarı-Kırmızılı yönetim ise 40 milyon euroya da sıcak bakmadı. Yöneticilerin kendi aralarında yaptıkları toplantıda Barış’a en az 50 milyon euroluk bir fiyat biçtikleri öğrenildi.

 

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ TAYLAN BULUT İSTANBUL'A GELİYOR
BEŞİKTAŞIN YENİ TRANSFERİ TAYLAN BULUT İSTANBULA GELİYOR

 

Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha önce Jurasek, Abraham, Ndidi, ve orkun'u transfer eden Siyah-Beyazlılar, Schalke 04'ün sağ beki Taylan Bulut'la anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında sol kanat dışında bir de sağ bek transferi yapmak istediklerini belirtmişti. Siyah-Beyazlılar, Almanya'nın Schalke 04 takımında futbol hayatını sürdüren gurbetçi futbolcu Taylan Bulut'la her konuda anlaşmaya vardı. Kara Kartal'ın bu transfer için Schalke'ye 6 milyon Euro bonservis ödeyeceği de iddia edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın hem kulübü Schalke ile hem de kendisi ile anlaşmaya vardığı Taylan, bugün İstanbul'a gelecek. Gurbetçi futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. (Fanatik)

ROMA'DAN SANCHO İÇİN 20 MİLYON STERLİN

Roma, Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Jadon Sancho transferinde Manchester United’dan onay alma konusunda umutlu.

İtalyan ekibi, İngiliz kanat oyuncusu için dün 20 milyon sterlinlik “zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama” teklifini iletti. Bu teklif United'ın şimdiye kadar aldığı en iyi teklif.

Sancho’nun cephesi ile Roma arasında maaş konusundaki görüşmelerin de doğrudan devam ettiği aktarıldı. (Fabrizio Romano)

BENFİCA'NIN OYUNU FENERBAHÇE'NİN TEPESİNİ ATTIRDI!
BENFİCANIN OYUNU FENERBAHÇENİN TEPESİNİ ATTIRDI

 

Sarı - lacivertli kulüp, milli futbolcu için yaptığı 22.5+2.5 milyon euro'luk teklifi geri çekti.

Fenerbahçe'de 'bitti' gözüyle bakılan Kerem Aktürkoğlu transferinde son anda büyük bir kriz çıktı. Portekiz kulübü ile 22.5 milyon Euro garanti ve 2.5 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan sarı lacivertli yönetim, dün bu teklifini geri çekti. Bu şok karara tepki gösteren Benfica ise görüşmelere ara verdi.

En sert tepkiyi gösterdiler

Fenerbahçe'nin teklifi geri çekmesinin nedeni, Benfica’nın Kerem’i Şampiyonlar Ligi’ndeki Nice maçının 84. dakikasında oyuna alması. Portekiz ekibinin bu kararıyla Kerem’in play-off turunda F.Bahçe ile Benfica’ya karşı forma giyme ihtimali ortadan kalktı. Sarı lacivertliler de bu olaya en sert şekilde tepki göstermiş oldu. Yöneticilerin, “Bizim için çok önemli olan Şampiyonlar Ligi play-off’unda Kerem’in oynamasını engellediniz” dediği ve teklifi 18 milyon Euro’ya düşürdüğü öğrenildi.

RİJEKA: JANKOVİC'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ İPTAL OLMADI
RİJEKA: JANKOVİCİN FENERBAHÇEYE TRANSFERİ İPTAL OLMADI

 

Rijeka, Fenerbahçe'nin ilgisinin sürdüğünü açıkladı.

Hırvatistan'ın HNK Rijeka Kulübü’nün sportif direktörü Darko Raic-Sudar, Fenerbahçe’nin gündemindeki Niko Jankovic’in durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye transferi için her şey yazıldı ama transferin iptal olmadığını söyleyebilirim” dedi.

Sarı lacivertli kulübün, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Rijeka ile 6.5 milyon Euro’ya anlaştığı ancak daha sonra taraftar tepkileri üzerine vazgeçtiği iddia edilmişti.

