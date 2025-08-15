GALATASARAY, BARIŞ İÇİN 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Barış Alper Yılmaz transfer gündemindeki yerini koruyor.

Fanatik'in haberine göre; Milli yıldızı bir süre önce gözüne kestiren Suudi Arabistan kulübü NEOM, iki tarafa da sözlü olarak teklifini iletti. Araplar, Galatasaray’a 40 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya da senelik 10 milyon euro net maaş önerdi.

50 MİLYON EURO

Avrupa kulüplerinden de teklifler alan Barış Alper Yılmaz, transfer konusunda kararı tamamen Galatasaray yönetimine bırakmış durumda. Sarı-Kırmızılı yönetim ise 40 milyon euroya da sıcak bakmadı. Yöneticilerin kendi aralarında yaptıkları toplantıda Barış’a en az 50 milyon euroluk bir fiyat biçtikleri öğrenildi.