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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş'ın Tammy Abraham transferinde sıcak gelişme! Zorunlu satın alma detayı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Galatasaray
Beşiktaşın Tammy Abraham transferinde sıcak gelişme Zorunlu satın alma detayı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 15:19

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren sezon sonrası Süper Lig devleri yeni sezon için transferlerine çoktan başladı. Sarı-Kırmızılar Leroy Sane'yi açıklarken Beşiktaş, Jurasek'i kadrosuna kattığını duyurdu. Trabzonspor ise eski golcüsü Onuachu'yu açıkladı. Fenerbahçe ise Jhon Duran transferini sonlandırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Süper Lig'deki günün transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz.

ABRAHAM'DA SICAK GELİŞME!
ABRAHAMDA SICAK GELİŞME

Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı İngiliz golcü Tammy Abraham'ın transferinde bir gelişme daha yaşandı.

 

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Roma, Tammy Abraham'ın 'zorunlu satın alma ile kiralık transferi' için anlaşmaya vardı. Zorunlu satın alma bedeli 15 milyon euro olacak!

4 YILLIK SÖZLEŞME

İngiliz golcünün 1+3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

OSAYI-SAMUEL İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR!
OSAYI-SAMUEL İNGİLTEREYE DÖNÜYOR

Telegraph'ın haberine göre; Birmingham, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'la anlaşması suya düşen Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel ile anlaşmak üzere.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla 4.5 yılda 178 maça çıkarken 7 gol - 15 asist üretti.

MORITA, TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR
MORITA, TÜRKİYEYE TRANSFER OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Sporting'in Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor.

Morita'nın hedefi Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde, özellikle Premier Lig'de oynamak.

Sporting, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

(Abola)

GALATASARAY'A CUESTA'YA PİYANGOSU!
GALATASARAYA CUESTAYA PİYANGOSU

Galatasaray’da geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Carlos Cuesta’yla yolların ayrılması bekleniyor.

HT Spor'un haberine göre; Kolombiyalı stopere Domenec Torrent’in çalıştırdığı Meksika ekibi Monterrey talip oldu.

Galatasaray, 26 yaşındaki savunmacıyı kiralık değil, bonservisiyle göndermek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN TAMMY ABRAHAM BOMBASI
BEŞİKTAŞTAN TAMMY ABRAHAM BOMBASI

Siyah-Beyazlı taraftarların merak ettiği forver transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İmmobile'yi Bologna'ya göndermeye hazırlanan Kara Kartal, yeni golcüsü için geri sayıma geçti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham için Roma ile 15 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı! Benfica'dan Jurasek'i resmi olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'ın gerçekleşmesi halinde Abraham ikinci transferi olacak.

Geçen sezonu AC Milan'da kiralık geçiren 27 yaşındaki forvet, anlaşmayı imzalamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. 11 kez İngiltere Milli Takım forması giyen golcü futbolcu, futbola Chelsea alt yapısında başladı. Tammy Abraham, kariyerinin devamında Bristol City, Swansea City, Aston Villa, Roma ve Milan formaları giydi.

Geçen sezon 45 maça çıkan İngiliz forvet, 10 gol atıp, 7 de asist yaptı.


NICO SCHIRA: 4 YILLIK SÖZLEŞME, MAAŞI 5 MİLYON EURO

Gazeteci Nico Schira ise transferin detaylarını paylaştı. Schira paylaşımında 'Tammy Abraham 2029'a kadar bir sözleşme için Besiktas ile kişisel şartlarda anlaştı. Yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Son detaylar için Roma ile görüşülüyor. Roma, Tammy Abraham'ı satmak için acele ediyor çünkü transfer için sermayeye ihtiyaçları var.' ifadelerini kullandı.

OSİMHEN OLMAZSA B PLANI BONİFACE!
OSİMHEN OLMAZSA B PLANI BONİFACE

Galatasaray'ın Victor Osimhen için ısrarı sürse de Nijeryalı oyuncunun henüz kararını vermemesi nedeniyle alternatif isim de belirlendi.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Osimhen’den olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise B planını belirledi.

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YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR!
YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR

Yeni sözleşmeyle birlikte, önceki kontratta yer alan 14 milyon dolarlık serbest kalma maddesi artık geçerli olmayacak.

Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

Yıldız futbolcu yıllık 2,5 milyon Euro’nun Türk Lirası karşılığını yıllık olarak kazanacak.

Ayrıca performansa dayalı olarak 250 bin Euro civarında başarı bonusları da sözleşmeye eklenecek.

Sözleşmenin detayları üzerinde son düzenlemeler yapılıyor. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

(HT Spor)

GAZİANTEP FK, EMRE MOR'U İSTİYOR
GAZİANTEP FK, EMRE MORU İSTİYOR

Fenerbahçe’de tutunamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçirmişti.

Emre Mor, burada 22 resmi maçta 2 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Sarı-Lacivertliler’de kalması beklenmeyen başarılı oyuncuya Süper Lig’den talip çıktı. Gaziantep FK ile Kocaelispor, Emre Mor’u kadroya katmak için çalışmalara başladı. (Fanatik)

OSAYİ-SAMUEL'E BİRMİNGHAM TALİP!
OSAYİ-SAMUELE BİRMİNGHAM TALİP

 

Beşiktaş'ın transferini son anda beklemeye aldığı Bright Osayi-Samuel’de sürpriz bir gelişme yaşandı...

Nijeryalı sağ beke, İngiltere Championship ekibi Birmingham talip oldu. Premier Lig’e yükselebilecek kalitede bir kadro kurmayı hedefleyen Birmingham, Osayi-Samuel’le görüşürek teklifini iletti.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan oyuncunun durumunun bu hafta netleşmesi bekleniyor.

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BEŞİKTAŞ'TA MULEKA GELİŞMESİ!
BEŞİKTAŞTA MULEKA GELİŞMESİ

Jackson Muleka kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

Al-Kholood, Demokratik Kongolu golcünün satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Beşiktaş, Muleka'yı 1 milyon euro kiralama bedeliyle Suudi Arabistan ekibine göndermişti.

Siyah beyazlılar, Al-Kholood'un opsiyon kullanmasıyla birlikte 1,5 milyon euroyu daha kasasına koyacak.

(TRT Spor)

BEŞİKTAŞ'TAN ORTA SAHAYA BREZİLYA AÇILIMI
BEŞİKTAŞTAN ORTA SAHAYA BREZİLYA AÇILIMI

Transferde gözünü Brezilya pazarına çeviren Beşiktaş, iki yıldızın peşine düştü.

Transferde ilk imzayı Çek futbolcu David Jurasek’e attırmaya hazırlanan Beşiktaş, orta sahaya yapacağı takviyeler için gözünü Güney Amerika’ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Brezilya’nın Botafogo takımının kaptanı Marlon Freitas ve Corinthians’ın genç yeteneği Breno Bidon’u renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Her ikisi de Brezilyalı olan futbolcuların bonservis bedelleri Beşiktaş Kulübü’nün mevcut mali koşullarına göre yüksek olduğu için kiralama ya da satın alma yoluyla kiralanmaları hedefleniyor.

Marlon Freitas Brezilya dışında da oynadı

Brezilya Ligi’nin en tecrübeli ön liberolarından biri olan 30 yaşındaki Marlon Freitas, 2 yıldır Botafogo’da forma giyiyor. 2015’te 9 ay süreyle ABD’de Fort Lauderdale, 2017’de de 6 ay Slovakya’da STK Samorin takımlarında oynayan Freitas, kariyerinin diğer bölümünü ülkesi Brezilya’da geçirdi. Bu sezon 29 resmi karşılaşmaya çıkıp 1 gol, 3 asist üreten deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. 1.85 metre boyundaki oyuncu, 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.

 

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TRABZONSPOR'DAN MIHAILO PEROVIC'E KANCA!
TRABZONSPORDAN MIHAILO PEROVICE KANCA

Bordo-Mavili ekip, Karadağ Ligi’nde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Mihailo Perovic’i gündemine aldı.

16 golle ligin gol kralı olan 1997 doğumlu futbolcu, Trabzonspor scout ekibinin yakın takibine girdi. Hem uygun maliyetli oluşu hem de hücum hattının birçok bölgesinde görev alabilmesi, Perovic’i cazip bir hedef haline getirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin oyun sistemine uyum sağlayabileceği düşünülen Karadağlı forvet için detaylı analiz ve istatistik değerlendirmeleri yapılıyor. Yönetim, Perovic için girişimlere başlamak adına Fatih Tekke’den gelecek son raporu bekliyor.

(Fanatik)

MOURİNHO, DURAN'I İKNA ETTİ!
MOURİNHO, DURANI İKNA ETTİ

 

Fenerbahçe, transferdeki en büyük hedefi Jhon Duran’da mutlu sona çok yaklaştı.

1 yıllığına kiralanması planlanan Kolombiyalı santrforun kulübü Al-Nassr ile anlaşma sağlanmasının ardından devreye giren teknik direktör Jose Mourinho, oyuncuyla konuşup Türkiye’ye gelmeye ikna etti.

Transferi halinde İstanbul’da oturacağı evi internet aracılığıyla görüp beğenen Duran, menajeri ve avukatları ile bugün son kez görüştükten sonra kararını bildirecek.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bu sabah Duran transferiyle alakalı şu ifadeleri kullandı; 'Fenerbahçe'nin Pazar günü Jhon Durán'ı transfer etmek için görüşmelerde yine ilerleme kaydettiğini biliyoruz! Anlaşma gerçekten yaklaşıyor... ve Al Nassr'da Durán için hikaye sona erdi. Tüm taraflar yakında son onayın alınacağından emin.'

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABRAHAM'DA SICAK GELİŞME!
timelineOSAYI-SAMUEL İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR!
timelineMORITA, TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR
timelineGALATASARAY'A CUESTA'YA PİYANGOSU!
timelineBEŞİKTAŞ'TAN TAMMY ABRAHAM BOMBASI
timelineOSİMHEN OLMAZSA B PLANI BONİFACE!
timelineYUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR!
timelineGAZİANTEP FK, EMRE MOR'U İSTİYOR
timelineOSAYİ-SAMUEL'E BİRMİNGHAM TALİP!
timelineBEŞİKTAŞ'TA MULEKA GELİŞMESİ!
timelineBEŞİKTAŞ'TAN ORTA SAHAYA BREZİLYA AÇILIMI
timelineTRABZONSPOR'DAN MIHAILO PEROVIC'E KANCA!
timelineMOURİNHO, DURAN'I İKNA ETTİ!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Süper Lig#Galatasaray

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