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Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Konferans Ligi#Beşiktaş#Kura Çekimi
Beşiktaşın Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 15:10

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş, 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i elemesi durumunda play-off turunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazanacak.

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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek.

Siyah-beyazlılar, play-off turuna yükselmesi halinde Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaşın Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

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PLAY-OFF TURUNDA MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off turunda ilk maçlar 21 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.

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#UEFA Konferans Ligi#Beşiktaş#Kura Çekimi

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