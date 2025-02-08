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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer için tarih verdiler! Galatasaray sağ bekini getiriyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Beşiktaş ve Fenerbahçeye transfer için tarih verdiler Galatasaray sağ bekini getiriyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:13

Süper Lig'de şampiyonluk için heyecan son hızıyla devam ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray transferlerine devam ediyor. Beşiktaş da geleceğe yönelik yatırımlar yapıyor ve sezon sonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürmenin peşinde. 8 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere önemli transfer gelişmelerini canlı olarak haberimizde bulabilirsiniz.

G.SARAY'DAN 12 MİLYONLUK TEKLİF
G.SARAYDAN 12 MİLYONLUK TEKLİF

Çekya basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Igoh Ogbu için 12 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu. Slavia Prag yönetimi, şampiyonluğa giden takımı bozmak istemedikleri için teklifi reddetti.

TRABZONSPOR'DAN ORTA SAHAYA TAKVİYE
TRABZONSPORDAN ORTA SAHAYA TAKVİYE

Trabzonspor'da orta saha transferi için son aday Young Boys'tan Filip Ugrinic. Fanatik'in haberine göre, bordo-mavili takımın teknik heyetinin onay verdiği 26 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor teklifini sunacak.

BEŞİKTAŞ'A TOTTENHAM'DAN TRANSFER
BEŞİKTAŞA TOTTENHAMDAN TRANSFER

Keny Arroyo'yu renklerine bağlayan Beşiktaş, Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'i geri çağırdı. Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlılarda bir diğer hedef Tottenham forması giyen sol bek Sergio Reguillon.

G.SARAY'DA EREN OLMADI LİSTEDE 2 ALTERNATİF VAR
G.SARAYDA EREN OLMADI LİSTEDE 2 ALTERNATİF VAR

Galatasaray'da sol bek transferinde öncelik yerli isimlerde. Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar Eren Elmalı transferinden sonuç alamazken Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir listedeki isimler.

G.SARAY SAĞ BEK TRANSFERİNDE İMZAYA KALDI
G.SARAY SAĞ BEK TRANSFERİNDE İMZAYA KALDI

Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre Galatasaray, Ligue 1 ekibi Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı.

Przemyslaw Frankowski ile yapılan anlaşmada sözleşme süresi de belli oldu. Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun imza atacağı kontratın 2027 yılına kadar olduğu ve 2028'e kadar uzama seçeneğinin bulunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇEYE RAKİP OLDU

Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ikna etmeye çalıştığı Ansu Fati için devreye girdi. Avrupa'da transfer sezonunun kapanması ve Türkiye'de Salı gününe kadar transfer sezonunun devam edecek olması iki takım için de avantaj. Ansu Fati'nin Barcelona'dan ayrılmaya niyeti yok ancak siyah beyazlılar, ikna için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı. 

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Canlı Anlatım Özeti

timelineG.SARAY'DAN 12 MİLYONLUK TEKLİF
timelineTRABZONSPOR'DAN ORTA SAHAYA TAKVİYE
timelineBEŞİKTAŞ'A TOTTENHAM'DAN TRANSFER
timelineG.SARAY'DA EREN OLMADI LİSTEDE 2 ALTERNATİF VAR
timelineG.SARAY SAĞ BEK TRANSFERİNDE İMZAYA KALDI
timelineBEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

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