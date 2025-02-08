Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer için tarih verdiler! Galatasaray sağ bekini getiriyor

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU

Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ikna etmeye çalıştığı Ansu Fati için devreye girdi. Avrupa'da transfer sezonunun kapanması ve Türkiye'de Salı gününe kadar transfer sezonunun devam edecek olması iki takım için de avantaj. Ansu Fati'nin Barcelona'dan ayrılmaya niyeti yok ancak siyah beyazlılar, ikna için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı.