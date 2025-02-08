Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer için tarih verdiler! Galatasaray sağ bekini getiriyor

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Çekya basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Igoh Ogbu için 12 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu. Slavia Prag yönetimi, şampiyonluğa giden takımı bozmak istemedikleri için teklifi reddetti.
Trabzonspor'da orta saha transferi için son aday Young Boys'tan Filip Ugrinic. Fanatik'in haberine göre, bordo-mavili takımın teknik heyetinin onay verdiği 26 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor teklifini sunacak.
Keny Arroyo'yu renklerine bağlayan Beşiktaş, Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'i geri çağırdı. Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlılarda bir diğer hedef Tottenham forması giyen sol bek Sergio Reguillon.
Galatasaray'da sol bek transferinde öncelik yerli isimlerde. Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar Eren Elmalı transferinden sonuç alamazken Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir listedeki isimler.
Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre Galatasaray, Ligue 1 ekibi Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı.
Przemyslaw Frankowski ile yapılan anlaşmada sözleşme süresi de belli oldu. Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun imza atacağı kontratın 2027 yılına kadar olduğu ve 2028'e kadar uzama seçeneğinin bulunduğu belirtildi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ikna etmeye çalıştığı Ansu Fati için devreye girdi. Avrupa'da transfer sezonunun kapanması ve Türkiye'de Salı gününe kadar transfer sezonunun devam edecek olması iki takım için de avantaj. Ansu Fati'nin Barcelona'dan ayrılmaya niyeti yok ancak siyah beyazlılar, ikna için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı.