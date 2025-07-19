Beşiktaş ve Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferi için devrede İşte bonservisi

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KEREM'İN PEŞİNDE

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon 12 milyon Euro bedelle Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Sezonu başarılı bir performansla kapatan yıldız futbolcunun takımında mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği gündeme bomba gibi düştü.

BENFICA'DA KALMAYACAK

Özellikle transferinde de büyük emeği geçen Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a gitmesi sonrası ayrılık iddiaları daha da güçlenmeye başladı. Portekiz medyasından Record'un haberine göre de milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu yeni sezonda Benfica'da kalmayacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

Bu haberin ardından Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi. Sports Mediaset'in haberinde, Sarı Lacivertliler transfer için girişimde bulunduğu aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu gelen haberler arasında. Son Orkun Kökçü transferinde Portekiz ekibi ile iyi ilişkiler kuran Serdal Adalı'nın yakın zamanda Milli futbolcu için yeniden görüşmelere başlaması bekleniyor.

7 NUMARAYI ALDI

Benfica'dan ayrılacağı söylentileri sonrası Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda Portekiz ekibinde gelecek sezon giyeceği numarayı açıkladı. 7 numaralı formayı giyeceğini duyuran Kerem Aktükoğlu paylaşımında, "7 numara ile tekrar geri döndüm" ifadelerini kullandı.

BENFICA BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

CdS'nin aktardığı habere göre ise Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasına izin verdi ve bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi. Haberde futbolcunun önceliğinin ilk başta Avrupa olduğu belirtilirken istediği teklifleri alamaması halinde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.