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🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Beşiktaş ve Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferi için devrede! İşte bonservisi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Süper Lig#Fenerbahçe
Beşiktaş ve Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferi için devrede İşte bonservisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 08:41

Süper Lig’de 2025-26 sezonu öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, transfer sezonuna Leroy Sane ile giriş yapmıştı. Fenerbahçe, Jhon Duran takviyesiyle forvete önemli bir takviye yapmıştı. Beşiktaş, Avrupa’nın önemli golcülerinden Tammy Abaraham ile beraber A Milli Takım’ımızın yıldızı Orkun Kökçü’yü resmen açıkladı. Trabzonspor ise eski golcüsü Paul Onuachu’yu renklerine bağladı. Süper Lig’in devleri ile beraber, diğer takımlar da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri…

BEŞİKTAŞ'TAN GARNACHO BOMBASI!
BEŞİKTAŞTAN GARNACHO BOMBASI

Kadrosuna Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi iki önemli takviye yapan Beşiktaş şimdi daha büyük bir hedefe yöneldi. Kanat transferi konusunda gözünü karartan başkan Serdal Adalı’nın Manchester United’dan Alejandro Garnacho’nun peşine düştüğü ortaya çıktı.

21 yaşındaki oyuncuyla menajerler aracılığıyla temas kurulup oynama garantili teklif sunuldu.

Teknik direktör Solskjaer’in de Manchester United’ı çalıştırdığı dönemden tanıdığı genç futbolcuyu ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.

(Fanatik)

BARIŞ ALPER'E ÇİFTE KISKAÇ
BARIŞ ALPERE ÇİFTE KISKAÇ

Galatasaray’ın geçtiğimiz yılki şampiyonluğunda çok büyük payı bulunan Barış Alper, geçtiğimiz yaz olduğu gibi yine pek çok Avrupa kulübüyle anılıyor. İsmi sır gibi saklanan 2 kulübün, Barış konusunda yakın zamanda Galatasaray’a resmi teklif sunabileceği öğrenildi. Yönetim ve teknik direktör Okan Buruk ise A Milli yıldızın mutlaka takımda kalmasını istiyor. Barış için Galatasaray’ın bonservis talebi en az 30 milyon Euro.

(Fanatik)

FENERBAHÇE SKRINIAR İLE ANLAŞTI!
FENERBAHÇE SKRINIAR İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yılık anlaşmaya vardı. Slovak stoper bonuslarla beraber yıllık 7.5 milyon Euro kazanacak.

Skriniar'ın ardından Paris Saint Germain ile de oyuncunun transferi için anlaşmaya varıldı.

(Yağız Sabuncuoğlu)

LEMINA TEHLİKESİ ORTADAN KALKTI
LEMINA TEHLİKESİ ORTADAN KALKTI

Sezonun sona ermesiyle birlikte Mario Lemina için Al Shabab Kulübü ciddi şekilde devreye girmişti.

Africa Foot’ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi bu transferden çekildi.

Al Shabab’ın bir kaç kez farklı tekiflerle Galatasaray’ın kapısını çaldığı fakat rakamların çok düşük bulunduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, ciddi bir bonservis önerisi gelmediği takdirde 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımda tutmak istiyor. Lemina da Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmüyor.

FENERBAHÇE, HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA GÖRÜŞTÜ! TAKIM KAPTANLIĞI TEKLİF EDİLDİ
FENERBAHÇE, HAKAN ÇALHANOĞLUYLA GÖRÜŞTÜ TAKIM KAPTANLIĞI TEKLİF EDİLDİ

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Milli futbolcuya takımın kaptanlarından biri olması teklif edildi.

Başkan Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için yoğun çaba sarf ediyor.

Jose Mourinho, milli futbolcunun transferine onay verdi.


HAKAN ÇALHANOĞLU: "FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTERİM!"

Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Hakan Çalhanoğlu, Ali Koç'la yaptığı görüşmede, "Başkanım bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim." ifadelerini kullandı.

11 GOL 8 ASİST

Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak takımına 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.

 

 

SÜPER LİG EKİBİNDEN VISCA HAMLESİ!
SÜPER LİG EKİBİNDEN VISCA HAMLESİ

Kocaelispor, lig tecrübesi olan ve takıma liderlik yapabilecek isimler istiyor. Bu noktada düşünülen oyuncu; Edin Visca.

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BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KEREM'İN PEŞİNDE
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KEREMİN PEŞİNDE

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon 12 milyon Euro bedelle Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Sezonu başarılı bir performansla kapatan yıldız futbolcunun takımında mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği gündeme bomba gibi düştü.

 

BENFICA'DA KALMAYACAK

Özellikle transferinde de büyük emeği geçen Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a gitmesi sonrası ayrılık iddiaları daha da güçlenmeye başladı. Portekiz medyasından Record'un haberine göre de milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu yeni sezonda Benfica'da kalmayacak.

 

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

Bu haberin ardından Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi. Sports Mediaset'in haberinde, Sarı Lacivertliler transfer için girişimde bulunduğu aktarıldı.

 

Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu gelen haberler arasında. Son Orkun Kökçü transferinde Portekiz ekibi ile iyi ilişkiler kuran Serdal Adalı'nın yakın zamanda Milli futbolcu için yeniden görüşmelere başlaması bekleniyor.

 

7 NUMARAYI ALDI

Benfica'dan ayrılacağı söylentileri sonrası Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda Portekiz ekibinde gelecek sezon giyeceği numarayı açıkladı. 7 numaralı formayı giyeceğini duyuran Kerem Aktükoğlu paylaşımında, "7 numara ile tekrar geri döndüm" ifadelerini kullandı.

 

BENFICA BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

CdS'nin aktardığı habere göre ise Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasına izin verdi ve bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi. Haberde futbolcunun önceliğinin ilk başta Avrupa olduğu belirtilirken istediği teklifleri alamaması halinde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

NELSSON ŞARTLARI ZORLUYOR
NELSSON ŞARTLARI ZORLUYOR

Sarı-Kırmızılı takımın yeni sezon çalışmalarına yer almasına rağmen her fırsatta gitmek istediğini söyleyen Victor Nelsson, buna rağmen cazip bir teklif getirebilmiş değil. Danimarkalı savunmacının esas hedefinin bonservisini almak olduğu ve bu noktada şartları fazlasıyla zorladığı öğrenildi. Yönetim ise 10 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Nelsson’u beklediği şartlarda bir teklif gelmediği takdirde kesinlikle bırakmayacak.

 

(Fanatik)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ'TAN GARNACHO BOMBASI!
timelineBARIŞ ALPER'E ÇİFTE KISKAÇ
timelineFENERBAHÇE SKRINIAR İLE ANLAŞTI!
timelineLEMINA TEHLİKESİ ORTADAN KALKTI
timelineFENERBAHÇE, HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA GÖRÜŞTÜ! TAKIM KAPTANLIĞI TEKLİF EDİLDİ
timelineSÜPER LİG EKİBİNDEN VISCA HAMLESİ!
timelineBEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KEREM'İN PEŞİNDE
timelineNELSSON ŞARTLARI ZORLUYOR
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#Transfer Haberleri#Süper Lig#Fenerbahçe

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