Beşiktaş ve Fenerbahçe Jadon Sancho transferini istiyor İlk atak başkandan geldi

Güncelleme Tarihi:
Yunan ekibi AEK, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Al Musrati ile ilgileniyor.
AEK, Marko Nikolic'in elmas dizilişinde görev alabilecek bir defansif orta saha oyuncusu arıyor ve Türkiye'den Al Musrati ile ilgileniyor. 29 yaşındaki Beşiktaş orta saha oyuncusu takımında kadroda yer bulamazken, Musrati ile Union ve Espanyol'un da ilgilendiği öğrenildi. (SDNA)
Beşiktaş, Deniz Gül’ü kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar, milli oyuncuyu kiralık düşünüyor. Porto ise 21 yaşındaki futbolcuyu bonservisi ile göndermek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.
(TRT Spor)
Beşiktaş’ın güçlendirmek istediği bölgelerden biri de savunmanın merkezi. Sağ ayaklı, güçlü fizikli bir stoper arayan siyah-beyazlılar, daha önce de adı gündeme gelen Danilho Doekhi için yeniden kolları sıvadı.
27 yaşındaki stoper için Union Berlin ile görüşmelerin başladığı kaydedildi. Ajax altyapısından yetişen 1.90'lık savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
(Fanatik)
Rıdvan Yılmaz'ı İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Kartal'ın stoper transferi için listesinde olan isimlerden biri Wout Faes. Siyah-beyazlı kulübün Faes için yakın zamanda resmî teklif yapması bekleniyor.
(Fanatik)
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi, orta sahadaki alternatiflerini artırmak adına rotasını Brezilya’ya çevirmişti. Ülkede çıkan haberlere göre Bordo-Mavili ekip, Botafogo forması giyen Venezuelalı futbolcu Jefferson Savarino için girişimlere başladı.
Lyon da devrede
28 yaşındaki oyuncunun hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesi, Karadeniz ekibinin ilgisini artıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Savarino için yalnızca Trabzonspor değil, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon’un da devrede olduğu iddia ediliyor.
(Fanatik)
Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio, 1 Eylül'e kadar yeni takımına transfer olabilir. AS'ta yer alan habere göre, Marco Asensio, transferi için 10 gün kritik gün geçirecek. Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği İspanyol futbolcu ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor. Fenerbahçe'nin, İspanyol yıldız için yeniden devreye gireceği gelen bilgiler arasında.
Transferde anlaşma sağlanmasına rağmen Renato Sanches'den güncel sağlık raporlarını isteyen Trabzonspor yönetimi, yapılan inceleme sonunda sakatlık riskinin yüksek olması nedeniyle 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti. Trabzonspor yönetimi orta sahaya yapacağı ikinci takviye için listesindeki diğer isimlere yönelme kararı aldı.
Fenerbahçe’nin transfer planlamasına göre iki kanat oyuncusu kadroya katılacaktı. İlk bomba Dorgeles Nene ile patladı.
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için yapılan girişimlerden ise bir türlü sonuç çıkmadı. Transfer çıkmaza girdi. Sarı-Lacivertliler için Brezilya’dan flaş bir iddia geldi.
ESPN’de yer alan habere göre Kanarya, rotayı Antony’ye çevirdi. Yıldız futbolcu için Manchester United’a tam 45 milyon Euro önerildi. İngiliz devinin bu teklifi hemen kabul ettiği ve Brezilyalı oyuncudan da Fenerbahçe ile anlaşmasını istediği kaydedildi.
Antony’nin önceliği, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Real Betis’e dönmek. Ancak İspanyol ekibi, Sarı-Lacivertliler’in teklifinin yanına bile yaklaşamıyor.
(Fanatik)
Bir yandan Süper Lig’de şampiyonluk yarışı verip diğer taraftan Konferans Ligi’nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Başkan Serdal Adalı ile teknik patron Solskjaer arasında yapılan son transfer zirvesinde, takımdaki en ciddi eksiklerden biri olarak kanat pozisyonuna dikkat çekildi. Norveçli hocanın talebi üzerine kanat transferine ciddi bir bütçe ayıran Adalı’nın gündemindeki isim ise yabancı değil: Yaz başından bu yana Türk devlerinin radarındaki yerini koruyan Raheem Sterling.
Sezonu Arsenal’de kiralık geçirip Chelsea’ye geri dönen 30 yaşındaki hücumcu için başkan Adalı tüm imkanları seferber etmiş durumda. Fenerbahçe’nin de İngiliz süperstarı ısrarla istemesi, oyuncunun piyasasını yükseltse de Beşiktaş cephesinin geri adım atmaya niyeti yok.
İNGİLTERE'YE ÇIKARMA YAPILACAK
Öyle ki Siyah-Beyazlı yöneticiler birkaç gün içerisinde Ada’ya çıkarma yaparak Sterling transferini sonuçlandırmaya çalışacak. Adalı, yıldız futbolcu için çok ciddi bir bütçe ayırmış durumda.
Beşiktaş Yönetimi, Chelsea ile masaya oturmadan önce oyuncuyla da anlaşma zemini aramaya başladı. İlk gelen haberler tecrübeli futbolcunun süre alma ihtimali düşük olduğundan yeni bir macera aradığı yönünde. Türkiye’ye gelmeye de sıcak bakan Sterling’in yüksek maaş talebiyle ilgili de Kartal'ın bir sponsorluk çalışması yapacağı öğrenildi.
Kariyerine Liverpool altyapısında başlayan Raheem Sterling, 2015 yılında tam 65 milyon Euro karşılığında Manchester City’ye transfer olmuştu. City’nin parlak günlerine büyük katkıda bulunan Sterling, 2022’de yaklaşık 60 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer oldu. Yeni takımında ise aradığını bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezonu Arsenal’de kiralık geçirip Chelsea’ye döndü. 82 kez İngiltere Milli Takımı forması giyen ve 20 de gol atan Sterling’in piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
(Fanatik)