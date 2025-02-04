Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta Türkiye Kupası Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda

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4 Şubat Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.
Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.
Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.
Kırklarelispor ile ilk resmi maç Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.
Öte yandan, siyah-beyazlı takımdan ayrılmaları gündemde olan Cher Ndour ve Al Musrati'nin maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.