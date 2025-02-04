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CANLI Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda?

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Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta Türkiye Kupası Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 12:54

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bugün Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak. Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu. Maçın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Kırklarelispor maçı canlı izle bilgisi...

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİ MAÇI NE ZAMAN?
BEŞİKTAŞ KIRKLARELİ MAÇI NE ZAMAN

4 Şubat Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.


Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.


Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.


Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.


Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.


Kırklarelispor ile ilk resmi maç Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR
BEŞİKTAŞTA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.

 

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

 

Öte yandan, siyah-beyazlı takımdan ayrılmaları gündemde olan Cher Ndour ve Al Musrati'nin maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ KIRKLARELİ MAÇI NE ZAMAN?
timelineBEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR
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