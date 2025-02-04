Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta Türkiye Kupası Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİ MAÇI NE ZAMAN?

4 Şubat Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.





Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.





Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.





Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.





Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.





Kırklarelispor ile ilk resmi maç Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.