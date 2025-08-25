Güncelleme Tarihi:
Galatasaray yetkilileri Senne Lammens transferi için dün Antwerp yönetimiyle görüşmek için Belçika'daydı. Sarı kırmızılı kulüp yeni bir teklif sundu.
(Sacha Tavoileri)
Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Mainz’ın formasını giyen Fransız sağ bek Anthony Caci için resmi teklif yaptı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki oyuncunun transferi için Alman kulübüne 6 milyon Euro önerdi. L’Equipe’in haberinde, Mainz yönetiminin teklif üzerinde değerlendirme sürecinde olduğu aktarıldı. 28 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında Strasbourg’dan bedelsiz olarak Alman ekibinin yolunu tutmuştu.
Kaleci transferi dışında savunmaya hem stoper hem de sağ bek oynayabilen bir isim talep eden ve daha önce yaptığı açıklamalarda Singo'yu işaret eden Okan Buruk'un istediği oluyor...
Monaco forması giyen 1.90 boyundaki yıldız ismin transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Monaco, kiralık artı satın alma şeklinde toplamda 25 milyon Euro'yu bulan rakam karşılığında ikna edildi. Böylelikle limit konusunda sıkıntı yaşanmayacak, bu sezona sadece kiralama bedeli yansıyacak.
Daha önce 7 milyon Euro civarında yıllık ücret talep eden Singo da maaş beklentisinde ciddi indirime gitti. Rakamın 4.5 milyon Euro seviyelerine çekildiği öğrenildi. Hatta görüşmeleri ilerletmek adına Singo'nun menajeri İstanbul'a geldi.
(Fanatik)
21 yaşındaki orta saha oyuncusu Lamine Camara’yı da Galatasaray istiyor. Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili de mesafe alındığı öğrenildi. 2004 doğumlu olan Camara, yabancı kuralındaki artı 2 kontenjanına uyuyor. Monaco, geçtiğimiz yaz 15 milyon Euro bonservis karşılığında Camara’yı Metz’den kadrosuna katmıştı.
Geride bıraktığımız yıl tam 40 maçta forma giyen genç yıldız, 2 gol, 7 asistlik skor katkısı da sağlamıştı. Camara için konuşulan bonservis bedelinin de 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.
(Fanatik)
İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Dominik Livakovic'i transfer listesinin en tepesine yazmış durumda. Teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun isteği sonrası kaleci Matz Sels ile mücadele edebilecek bir kaleci transfer etmek isteyen Nottigham Forest, Livakovic'in transferi için temasa geçti.
Beşiktaş, Juventuslu Tiago Djalo'yu kadrosuna katmak üzere. Di Marzio'nun haberine göre, 25 Ağustos Pazartesi günü transfer görüşülürken, gün içinde operasyonun tamamlanması bekleniyor.
Beşiktaş'ta hedef Chelsea’den Raheem Sterling. Napoli, Fulham ve West Ham’ın da ilgisinin bulunduğu tecrübeli yıldız için en ciddi adayın Beşiktaş olduğu ifade ediliyor. Forvet hattında ise Siyah-Beyazlılar, Porto ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunan genç golcü Deniz Gül’ü kiralamak istiyor. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.
(Fanatik)
Beşiktaş'ta savunma hattı için gündemdeki isim Leicester City forması giyen Wout Faes. Championship ekibinin 26 yaşındaki Belçikalı stoperiyle temaslara başlanırken, oyuncuya 3+1 yıllık sözleşme önerildi. Yönetimin kısa süre içinde İngiltere’ye giderek transfer görüşmelerini ilerletmesi geliyor.
Galatasaray, transferde dikkat çekici bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Foot Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar Chelsea'nin yıldız futbolcusu Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı. Hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetiminin, Fransız yıldızın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
Nkunku için Galatasaray'ın tek talibi olmadığı da ortaya çıktı. Yıldız oyuncu için eski takımı Leipzig'in yanı sıra Premier Lig'den Aston Villa ve Bundesliga'dan Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 26 yaşındaki Nkunku, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 5 de asist yaparak takımına önemli katkıda bulundu.
(Fanatik)