GALATASARAY, MENAJERİNİ İSTANBUL'A GETİRDİ

Kaleci transferi dışında savunmaya hem stoper hem de sağ bek oynayabilen bir isim talep eden ve daha önce yaptığı açıklamalarda Singo'yu işaret eden Okan Buruk'un istediği oluyor...

Monaco forması giyen 1.90 boyundaki yıldız ismin transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Monaco, kiralık artı satın alma şeklinde toplamda 25 milyon Euro'yu bulan rakam karşılığında ikna edildi. Böylelikle limit konusunda sıkıntı yaşanmayacak, bu sezona sadece kiralama bedeli yansıyacak.

Daha önce 7 milyon Euro civarında yıllık ücret talep eden Singo da maaş beklentisinde ciddi indirime gitti. Rakamın 4.5 milyon Euro seviyelerine çekildiği öğrenildi. Hatta görüşmeleri ilerletmek adına Singo'nun menajeri İstanbul'a geldi.

(Fanatik)