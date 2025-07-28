Beşiktaş ile Benfica el sıkıştı Gedon Fernandes transferinin detayları belli oldu

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Mourinho’nun kalmasını ısrarla istediği Milan Skriniar transferinde son aşamaya geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Slovak stoperin transferini bitirmek için PSG ile son detayları görüşüyor.
Rus ekibi Spartak Moskova'ya 20+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmaya hazırlanan Gedson Fernandes'in yıllık kazanacağı maaşı duyurdular.
Transfer detaylarını duyuran Portekiz basınından A Bola, Portekizli futbolcunun, Rus ekibinden yıllık 3.5 milyon euro kazanacağını belirtti.
Gedson, bu sözleşme ile birlikte takımın en çok kazananı olacak.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda.
Ara dönemde transfer edilen ve sezonu Zenit'te kiralık geçiren Mimovic'e yol göründü.
Hazırlık maçında oynayan Mimovic henüz Fenerbahçe ile resmi bir maça çıkmadı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Ognjen Mimovic için resmi teklif yaptı.
Sırp sağ bek karar aşamasında.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.
Rus kulübü bu transfer için siyah-beyazlılara 20 milyon euro bonservis bedeli + 5 milyon euro bonus ödeyecek.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı.
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertliler, PSG ile yaptığı son görüşmede 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
Slovak savunmacıyla daha önce prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin prosedürleri tamamlayarak transferi hafta içinde resmileştirmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova için girdiği sağlık kontrollerinden başarıyla geçti.
Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Beşiktaş, Zaynutdinov'un satışından bonuslarla birlikte 3 milyon euro kazanacak.
(RB Sport)
Beşiktaş'ta sonraki satıştan yüzde 50’lik payı Benfica’da olan Gedson Fernandes için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Spartak Moskova, Gedson Fernandes transferi için anlaşmaya çok yakın. Rus devi Spartak Moskova yetkilileri, Gedson Fernandes transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Gedson geçtiğimiz sezonda 49 maçta forma giydi ve 12 gol 3 asistlik katkıda bulundu.
Galatasaray’da taraftarlar ve camianın merakla beklediği, yönetimin sonlandırmak için haftalardır büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen transferinde imza için geri sayıma geçildi. Nijeryalı golcünün Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in astronomik tekliflerine karşın sarı kırmızılıları tercih etmesinin ardından İtalya’ya çıkarma yaparak Napoli yönetimi ile kıran kırana pazarlık yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu bu kez transfere noktayı koymak için Çizme’ye gidiyor.
40 milyon Euro peşin ödenecek
Yarın ya da çarşamba günü İtalya’da olacak Kavukçu’nun son detayları hallettikten sonra Victor Osimhen ile birlikte İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 2 Ağustos’ta Lazio ile yapacak olan sarı kırmızılılar aynı gün Nijeryalı yıldıza imza attırmayı hedefliyor. Osimhen’in bonservisini 75 milyon Euro’ya alan Cimbom bu rakamın 40 milyonunu peşin, 35 milyonunu ise 2026 tamamlanmadan ödeyecek. Oyuncuya ise bonuslar hariç net 16 milyon Euro maaş verilecek.
Beşiktaş, David Jurasek ve Orkun Kökcü’nün ardından Benfica’dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor...
KEREM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Siyah beyazlılar, geçen yıl 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’dan Portekiz ekibine giden Kerem Aktürkoğlu’nu renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Benfica’daki ilk sezonunda 53 maça çıkıp 16 gol, 13 asist üreten milli futbolcunun da Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
24 MİLYON EURO İÇİN SPONSOR GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR
Portekiz ekibinde sergilediği başarılı performansla piyasa değerini 24 milyon Euro’ya kadar çıkaran Kerem Aktürkoğlu için bu kadar yüksek meblağı ödemesi şu an için mümkün olmayan Beşiktaş yönetiminin, transferi gerçekleştirmek için bazı iş insanlarıyla görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Siyah beyazlılar, bu rakamın önemli bölümünü karşılayacak bir sponsor bulduğu takdirde, şu an için takımda en zayıf bölge olarak görülen sol kanatta.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un “Kesinlikle ayrılacak” dediği Victor Nelsson’a Süper Lig’den Samsunspor’un ardından Göztepe de talip oldu.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Danimarkalı stoper için sarı kırmızılılarla bir ön görüşme yaptıklarını ve oyuncuyu çok istediklerini açıklamıştı. Nelsson’da öncelikli tercihi satmak olan yönetimin Göztepe’nin ilgisinin ardından iki kulüpten birini tercih etmesi bekleniyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un “Kesinlikle ayrılacak” dediği Victor Nelsson’a Süper Lig’den Samsunspor’un ardından Göztepe de talip oldu.
CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak, Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı ve menajerinin teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığını açıkladı.
Ülkesi Rusya’da yayın yapan ‘sports.ru’ya röportaj veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli kulüpten teklife hem şaşırdığını hem de sevindiğini belirtip şunları söyledi: “Menajerim bana Fenerbahçe’den ilgi olduğunu söylediğinde çok önemsemedim. Birçok kulüp ilgi gösterebilir diye düşündüm. Fakat sonra İnstagram’a baktığımda Türklerin benimle ilgili yazdıklarını gördüm, ‘Bu ne?’ dedim. Sonra basında ‘Mourinho, Kislyak’ı istiyor’ haberlerini gördüm. Gülümsedim. Menajerim ‘Bugün Mourinho’yla konuştum, seni istedi’ diyene kadar inanmadım. Fenerbahçe iyi bir Avrupa kulübü. Ancak transferimde söz hakkı kulübümde. Şu an konuşmak kolay; bir sezon daha kal, sonra büyük kulübe gidersin. Ama garanti yok. Seçenek varken ‘Ya Barcelona beni isterse?’ diye düşünmek doğru değil.”
Beşiktaş'ın Roma forması giyen Artem Dovbyk ile ilgilendiği iddia edildi.
Calciomercato'nun haberine göre Beşiktaş'ın radarındaki isim Roma forması giyen Artem Dovbyk oldu.
Ancak haberin devamında Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Dovbyk'in Roma'da kalmaya sıcak baktığı yazıldı.
Slovak yıldız Tomas Rigo için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-Mavililer, bir süredir takip ettiği 21 yaşındaki oyuncunun transferinde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Sol bek rotasyonunu güçlendirmek adına Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı gündemine almıştı. Bordo-Mavililer, 21 yaşındaki oyuncu için ilk girişimlere geçen hafta başlamıştı.
Bordo-mavililer, Brezilyalı Wagner Pina’nın ardından savunma hattını da güçlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim La Liga ekiplerinden Mallorca’da forma giyen Jose Copete oldu.
(Fanatik)
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun takımda kalınmasını ısrarla istediği Milan Skriniar’ın transferinde önemli mesafe kat edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı son bilgilere göre sarı lacivertliler, Slovak stoperle her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme yapmaya hazır olduğunu bildiren Skriniar, kulübü PSG’nin onay vermesi halinde imzaya hazır olduğunu söyledi.
Sarı lacivertli yönetim diğer taraftan bonservis bedeli için PSG’ye yaptığı teklifi tekrar yükseltti ve Fransız kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı.