×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

DERBİ ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VAR hakemi belli oldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş - Fenerbahçe#Beşiktaş Fenerbahçe Maçı#Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi
DERBİ ŞİFRESİZ Mİ Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda VAR hakemi belli oldu Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 12:55

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi VAR hakemi olarak Kadir Sağlam olacak. Tarafltarlar tarafından bjk fb maçı canlı izle bilgisi merak ediliyor. Siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 359 kez karşılaştı. Tüpraş Stadı’nda oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ev sahibi siyah beyazlılarda sakat olan Gabriel Paulista ile Uduokhai oynamayacak; Muçi’nin durumu bugün belli olacak. Konuk sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Oosterwolde'nin yanı sıra son idmana katılmayan Mert Hakan'ın da forma giymesi beklenmiyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgisi

Haberin Devamı

Ligin 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birinde ezeli rakibiyle 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu. Beşiktaş, idari ve sportif açıdan sıkıntılı bir süreçte Fenerbahçe derbisine çıkacak. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın VAR hakemi, muhtemel 11'leri ve tüm detayları...

 

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. Karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Türkmen olurken, Türkmen'in yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstelenecek.

DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE
DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2 gol atmayı başardı.

Ligde geride kalan süreçte 9 gol atan Immobile, Avrupa'da da 2 gol kaydetti.

Deneyimli futbolcu, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.

Immobile'yi yarınki derbide rakibi olacak Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko 8 golle takip ediyor.

EN GOLCÜ DZEKO
EN GOLCÜ DZEKO

Sarı-lacivertli ekibin 38 yaşındaki oyuncusu Edin Dzeko, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı.

Süper Lig'de şu ana dek 8 golü bulunan deneyimli santrfor, Avrupa kupalarında da 5 gol kaydetti.

Dzeko, bu sezon attığı 13 golle takımının en çok gol atan ismi olurken, 2 de gol pası verdi.

Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon 2 ekip arasında oynanan ilk derbide gol bulmayı da başarmıştı.

EN-NESYRI FORM TUTTU
EN-NESYRI FORM TUTTU

Fenerbahçe'nin en büyük gol umutlarından Youssef En-Nesyri, son haftalardaki formuyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli takıma yaz transfer döneminde gelen ve form tutma sürecinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Faslı santrfor, son haftalarda ise takımını gol yollarında sırtlamayı başardı.

Şu ana dek lig ve Avrupa'da 3'er gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, derbide de son haftalardaki formunu sürdürmeyi hedefleyecek.

İKİ TAKIMIN DA KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK
İKİ TAKIMIN DA KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK

Karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde son 5 maçtan sadece 2 puan alabilen, teknik direktörü görevden alınan ve olağanüstü seçim kararı alınan Beşiktaş, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 22 puanı bulunan Kartal, lider Galatasaray’ın 13, ikinci Fenerbahçe’nin 10 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe ise, Beşiktaş’ı da yenerek şampiyonluk yarışını kayıpsız sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR
BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Siyah-beyazlı ekibin son dönemde sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalması üzerine eleştirilerin hedefi haline gelen kulüp başkanı Hasan Arat istifa ederken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da görevine son verildi. Tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş, yaşadığı bu zorlu süreçte taraftarı önünde Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi kazanarak çıkış yakalamaya çalışacak.

SON 6 DERBİDE KAZANAN YOK
SON 6 DERBİDE KAZANAN YOK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
BEŞİKTAŞIN MUHTEMEL 11İ

Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Al-Musrati, Rafa Silva, Semih, Immobile.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
FENERBAHÇENİN MUHTEMEL 11İ

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Tadic, Dzeko.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
timelineVAR HAKEMİ BELLİ OLDU
timelineDERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE
timelineEN GOLCÜ DZEKO
timelineEN-NESYRI FORM TUTTU
timelineİKİ TAKIMIN DA KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK
timelineBEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR
timelineSON 6 DERBİDE KAZANAN YOK
timelineBEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
timelineFENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş - Fenerbahçe#Beşiktaş Fenerbahçe Maçı#Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi

BAKMADAN GEÇME!