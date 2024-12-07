DERBİ ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VAR hakemi belli oldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler

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Ligin 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birinde ezeli rakibiyle 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu. Beşiktaş, idari ve sportif açıdan sıkıntılı bir süreçte Fenerbahçe derbisine çıkacak. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın VAR hakemi, muhtemel 11'leri ve tüm detayları...
Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. Karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Türkmen olurken, Türkmen'in yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstelenecek.
Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak.
Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2 gol atmayı başardı.
Ligde geride kalan süreçte 9 gol atan Immobile, Avrupa'da da 2 gol kaydetti.
Deneyimli futbolcu, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.
Immobile'yi yarınki derbide rakibi olacak Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko 8 golle takip ediyor.
Sarı-lacivertli ekibin 38 yaşındaki oyuncusu Edin Dzeko, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.
Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı.
Süper Lig'de şu ana dek 8 golü bulunan deneyimli santrfor, Avrupa kupalarında da 5 gol kaydetti.
Dzeko, bu sezon attığı 13 golle takımının en çok gol atan ismi olurken, 2 de gol pası verdi.
Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon 2 ekip arasında oynanan ilk derbide gol bulmayı da başarmıştı.
Fenerbahçe'nin en büyük gol umutlarından Youssef En-Nesyri, son haftalardaki formuyla dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertli takıma yaz transfer döneminde gelen ve form tutma sürecinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Faslı santrfor, son haftalarda ise takımını gol yollarında sırtlamayı başardı.
Şu ana dek lig ve Avrupa'da 3'er gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, derbide de son haftalardaki formunu sürdürmeyi hedefleyecek.
Karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde son 5 maçtan sadece 2 puan alabilen, teknik direktörü görevden alınan ve olağanüstü seçim kararı alınan Beşiktaş, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 22 puanı bulunan Kartal, lider Galatasaray’ın 13, ikinci Fenerbahçe’nin 10 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe ise, Beşiktaş’ı da yenerek şampiyonluk yarışını kayıpsız sürdürmek istiyor.
Siyah-beyazlı ekibin son dönemde sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalması üzerine eleştirilerin hedefi haline gelen kulüp başkanı Hasan Arat istifa ederken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da görevine son verildi. Tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.
Beşiktaş, yaşadığı bu zorlu süreçte taraftarı önünde Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi kazanarak çıkış yakalamaya çalışacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.
2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.
Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.
Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Al-Musrati, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Tadic, Dzeko.