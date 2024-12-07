DERBİ ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VAR hakemi belli oldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler

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Ligin 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birinde ezeli rakibiyle 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu. Beşiktaş, idari ve sportif açıdan sıkıntılı bir süreçte Fenerbahçe derbisine çıkacak. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi? Maçın VAR hakemi, muhtemel 11'leri ve tüm detayları...