Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

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Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmaları ekranlara geliyor. Beşiktaş – Eyüpspor karşılaşması da bu hafta sonunun en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor. Bu sezon ligde ilk puan kaybını geçen hafta Trabzonspor karşısında yaşayan Beşiktaş, bugün Tüpraş Stadı’nda Eyüpspor’u konuk edecek. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Czner, Dubois, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed, Thiam
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Czner, Dubois, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed, Thiam
Beşiktaş - Eyüpspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak, AVAR ise Hakan Yemişken.
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce İstanbul Ligi’nde 1935-1936, 1936-1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı. Beşiktaş ile Eyüpspor son olarak geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş evinde Eyüpspor’u konuk ediyor. Zorbay Küçük’ün yöneteceği Beşiktaş – Eyüpspor maçı saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.