×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş – Eyüpspor#Beşiktaş Eyüpspor Hangi Kanalda
Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta İlk 11ler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 18:57

Beşiktaş – Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu! Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Beşiktaş evinde Eyüpspor’u konuk ediyor. Bu sezon ligde ilk puan kaybını geçen hafta Trabzonspor karşısında yaşayan Beşiktaş, bugün konuk edeceği Eyüpspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlılar, 4 maçta 10 puanla haftaya 4. sırada girerken, Eyüpspor 5 karşılaşmada 9 puan topladı. Tüpraş Stadı’nda başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Peki, Beşiktaş – Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Haberin Devamı

Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmaları ekranlara geliyor. Beşiktaş – Eyüpspor karşılaşması da bu hafta sonunun en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor. Bu sezon ligde ilk puan kaybını geçen hafta Trabzonspor karşısında yaşayan Beşiktaş, bugün Tüpraş Stadı’nda Eyüpspor’u konuk edecek. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Czner, Dubois, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed, Thiam

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Czner, Dubois, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed, Thiam

VAR'DA MUSTAFA İLKER COŞKUN OLACAK
VARDA MUSTAFA İLKER COŞKUN OLACAK

Beşiktaş - Eyüpspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak, AVAR ise Hakan Yemişken.

LİGDE İLK RANDEVU
LİGDE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce İstanbul Ligi’nde 1935-1936, 1936-1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı. Beşiktaş ile Eyüpspor son olarak geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineVAR'DA MUSTAFA İLKER COŞKUN OLACAK
timelineLİGDE İLK RANDEVU

BEŞİKTAŞ – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş evinde Eyüpspor’u konuk ediyor. Zorbay Küçük’ün yöneteceği Beşiktaş – Eyüpspor maçı saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Beşiktaş – Eyüpspor#Beşiktaş Eyüpspor Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!