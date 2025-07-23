Beşiktaş, Emerson Royal transferini resmen açıklıyor Galatasaray da istemişti

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Beşiktaş, Andre Silva'ya 4 yıllık teklif yaptı. Ancak Leipzig, Beşiktaş'ın teklifini yetersiz buldu. [A Bola]
Fenerbahçe, Bryan Zaragoza için Bayern Münih'in istediği rakamı ödemeyi kabul etti.
23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. [Kicker]
Cagliari, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için hem oyuncu hem de Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçından sonra imzaları atıp oyuncuyu İtalya'ya göndermek istiyor.
Satın alma opsiyonu 12 milyon Euro, 2 milyon Euro da bonus var. Satın alma opsiyonu kullanılırsa Beşiktaş, Semih'in bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak.
(Yağız Sabuncuoğlu)
Beşiktaş, Milan ile Emerson Royal transferinde anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlılar, oyuncuyu 10 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralık kadrosuna katacak.
Emerson Royal’in yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Tecrübeli savunmacıya geçtiğimiz sezon Galatasaray da ilgi duymuştu.
Di Marzio
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı kaleci Ederson'un ayrılığına onay çıkmadı.
Sky Sports'un haberine göre; Manchester City, Ederson'un takımda kalmasını istiyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken kalesinde toplam 54 gol gördü, 13 maçı ise gol yememeden tamamladı.
Fenerbahçe, Bournemouth'ta forma giyen Marcus Tavernier'i kadrosuna katmak istiyor.
26 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusunun transferi için Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Nottingham Forest da devrede.
32 MAÇTA 3 GOL - 6 ASİST ÜRETTİ
Geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda 32 resmi maça çıkan Tavernier, 3 gol - 6 asistlik performans sergiledi.
(TBR Football)
Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Portekiz ekibinde bu sezon forma giymek istemediği iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Beşiktaş cephesinde hareketlilik var.
Portekizli gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.
Milli yıldızın geleceği kısa süre içinde netliğe kavuşacak.
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova, Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Bakhtiyor Zaynutdinov için 3 milyon euroluk teklifte bulundu.
Kısa bir süre önce Dinamo Moskova'nın başına geçen Valery Karpin, 2019'da Rostov'a transfer ettiği Zaynutdinov'u yeni takımında da görmek istiyor.
(MatchKZ)
Süper Lig'den ve yurt dışından talipleri olan Amir Hadziahmetovic konusunda Beşiktaş, teknik heyetin raporuna göre oyuncuyla ilgili karar vermeye hazırlanıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yaklaşımına göre Boşnak oyuncunun transferinde önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Rizespor peşinde
Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ta forma giyen Amir Hadziahmetovic’i gündemine aldı. Karadeniz ekibi, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Rizespor’un ilgisinin yanı sıra Hadziahmetovic’e yurt dışından da bir teklif geldi. Boşnak futbolcunun Beşiktaş’taki geleceği belirsizliğini korurken, hem Süper Lig’den hem de Avrupa’dan gelen teklifler Siyah-Beyazlı yönetimin kararını etkileyecek. (Fanatik)
Saul Niguez transferinde son anda yaşanan krizle hayal kırıklığına uğrayan Trabzonspor, rotasını hızla çevirdi. Bordo-Mavililer, uzun süredir takip ettiği Banik Ostrava forması giyen Slovakyalı genç yıldız Thomas Rigo için resmi adımları atmaya başladı. U21 Avrupa Şampiyonası’nda performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rigo, turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında gösterildi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin de onay verdiği oyuncu için ilk temaslar kurulurken, Trabzonspor Kulübü bonservis pazarlıkları için Çekya temsilcisi Banik Ostrava ile görüşmelere başladı.
Maliyet olarak daha uygun
Rigo’nun, hem yaş hem de potansiyel olarak Saul Niguez’e kıyasla daha uzun vadeli katkı sunacağı düşünülüyor. Ayrıca maliyet açısından da çok daha uygun olması, bu transferi Bordo-Mavili camiada cazip hale getirdi. Taraftarlar sosyal medyada Rigo transferine büyük destek verirken, başkan Ertuğrul Doğan’ın sürece bizzat dahil olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor’un bu hafta içinde transferi sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Oyuncu Ajax ve Sevilla için de Avrupa basınında manşetleri süslüyor. (Fanatik)
Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuracak iki yıldız ismi artık kadrosuna katmak üzere son viraja geldi.
SKRINIAR'DA SONA GELİNDİ
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisi için Paris Saint-Germain ile yapılan görüşmelerde sona yaklaştı. Fransız kulübü, Slovak savunmacının ayrılığına yeşil ışık yakarken, iki taraf da transferin son detaylarını netleştiriyor.
Skriniar, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 resmi maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıktı. Sahadaki duruşu ve liderliğiyle teknik direktör Jose Mourinho’nun en güvendiği isimlerden biri haline gelen tecrübeli stoperin, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
ASENSIO AN MESELESİ
Kanarya’nın diğer bombası ise PSG’nin yıldızı Marco Asensio. İspanyol oyuncu, Paris’te yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alırken, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti.
Taraflar tüm şartlarda anlaşma sağladı ve Asensio’nun da Skriniar’la birlikte İstanbul’a gelip resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. SarıLacivertli yönetim, her iki transferi duyurmak için hazırlıklarda sona geldi.
Galatasaray'ın Stuttgart forması giyen Enzo Millot’la anlaştığı öne sürülürken Kicker de oyuncunun Alman ekibinden ayrılmak istediğini yazdı.
Stuttgart’la 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncunun kontratında 18 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunuyor
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’lu Tuta’yı radarına aldı.
Siyah beyazlılar, Eintracht Frankfurt’lu Tuta’yı radarına aldı. Kartal piyasa değeri 15 milyon Euro olan Brezilyalı stoper için kulübüne resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Tuta, Frankfurt’ta 187 resmi maçta 10 gol, 3 asistle oynadı.
Trabzon'de geride kalan sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Batista Mendy, Sevilla kulübünün gündeminde.
SEVİLLA TALİP OLDU
Trabzon'de geride kalan sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Batista Mendy, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla kulübünün gündeminde.
2024-25’te bordo mavili forma ile 43 resmi maça çıkan Mendy 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan ayrılması beklenmen Victor Nelsson'u istiyor.
AVRUPA'YA GİDECEK SAMSUNSPOR İSTİYOR
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Samsunspor geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma’da geçiren Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’u transfer etmek istiyor.
REİS DE ONAY VERDİ
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis’in de Nelsson transferine onay verdiği aktarıldı.