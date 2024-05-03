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Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor / Maç sonucu

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#Çaykur Rizespor#Beşiktaş#BJK
Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 08:58

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 90+7. dakikada Joe Worrall'ın attığı golle 3-2 mağlup etti.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Tüpraş Park'ta oynanan mücadele Beşiktaş'ın son anlarda bulduğu golle 3-2 sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Omar Colley, 65. dakikada Rashica ve 90+7. dakikada Joe Worrall kaydetti. 

Konuk Çaykur Rizespor'un gollerini ise 5. dakikada Ibrahim Olawoyin ve 68. dakikada Emirhan Topçu attı.

Beşiktaş, bu sonuçla 54 puanla 4. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 49 puanla 6. sırada yer aldı.

SEMİH'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
SEMİHİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un 9. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

İLK 11'LER 

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Muleka.

Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineSEMİH'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
Gözden KaçmasınBeşiktaş - Çaykur Rizespor maçından ekranlara yansımayan görüntülerBeşiktaş - Çaykur Rizespor maçından ekranlara yansımayan görüntülerHaberi görüntüle

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Jonjo Shelvey’in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Emirhan Topçu’nun indirdiği topu arka direkte Ibrahim Olawoyin kayarak ağlara gönderdi. 0-1
7. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Salih Uçan'ın vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde bulunan Omar Colley bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
9. dakikada Milot Rashica’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Salih Uçan’ın çevirdiği topu alan Semih Kılıçsoy’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Pozisyonda Salih’in topu dışarıdan çevirmesinden dolayı gol iptal edildi.
38. dakikada Milot Rashica’nın pasında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın ceza yayının sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
39. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Milot Rashica’nın çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

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65. dakikada Rachid Ghezzal’ın sol taraftan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Milot Rashica’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
68. dakikada Jonjo Shelvey’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Emirhan Topçu kafayla topu filelere gönderdi. 2-2
86. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un topla ilerleyip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
90+7. dakikada Alexander Oxlade-Chamberlain'in ortasında ceza sahası içi sağ tarafında Joe Worrall topu indirdi. Pozisyonunda devamında defanstan seken topu önünde bulunan Worrall'ın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

İLK 11'LER 

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Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Serkan Emrecan, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Muleka.

Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich

 

 

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#Çaykur Rizespor#Beşiktaş#BJK

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