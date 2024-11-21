Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Talisca sorusuna yanıt verdi: 'Bizim Rafa Silva'mız var, o bize yeter'

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. İşte Arat'ın yaptığı açıklamalar...
Sosyal medya, gazete ve Youtube'da müthiş bir organizasyon var. Sosyal medyada yazılıyor, daha sonra gazetede çıkıyor. 4-5 gün bu şekilde gidince hiç ilgilenmediğimiz oyuncunun menajeri bize geliyor. Böylece transfer baskısı oluyor. Biz buna bakmıyoruz bilin istedim. Uluslararası scout sistemimiz var.
Transferin son gününde Chelsea'den genç bir oyuncuyu almak üzereydik. Her şey tamamdı ama son gün astronomik bir bedelle Suudi Arabistan'a gitti. Bunun üzerine hocamız Joao Mario'yu istediğini söyledi. Biz de bu kararı verdik. Transferden pişman değiliz, dünyanın en önemli oyuncularından. Bence bir adaptasyon süreci yaşıyor. Eksiklerimiz var, mükemmel değiliz, bunun farkındayız. Joao Mario insan olarak mükemmel bir insan. Zamanla adapte olup doğru yeri ve oyunu bulacağına inanıyorum. Çok kötü denen oyuncu gün gelir çok iyi oynar. Transferle ilgili hazırlıklarımız var.
NOT: Angelo (19, Sağ Kanat), 2 Eylül 2024'te 23 milyon euro bonservis karşılığında Chelsea'den Al-Nassr'a transfer oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti. Türkiye'de futbol iki takımın tekelinde değil. Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece üç takımın sıkıntısı değildir.
Muhabirimiz Gamze Türk'ün sorduğu 'Fenerbahçe’nin Talisca ile ilgilendiği konuşuluyor. Daha önce Talisca için öncelik bizde demiştiniz. Çok konuşuldu son günlerde. Neler söylersiniz?' sorusuna yanıt:
Beşiktaş'ı kullanıp başka kulüplerin sufleleriyle bizim camiamıza monte etmeye kalkmasın. Bazı dostluklar vardır, dostunuzla yaptığınız yazışmalar, konuşmalar açıklanmaz. O günün şartlarında bu böyleydi, bugünün şartlarında durum farklıdır. Beşiktaş'ın Rafa Silva'sı vardır. Hüseyin Bey bu pazarlıkları yaptı ama o maliyetler bizim prensibimizde olan maliyetler olmadı. Bunu söylemedik. Kendini Beşiktaşlı zannedenler arkadan dolanmayı bıraksınlar. Biz Rafa Silva'yı aldık, bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yapmış bir araştırın. Hüseyin Bey gitti aldı.
TFF ile geçen hafta önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli! Adalet yayından başlıyor. Türkiye kaderini VAR hakemlerine teslim ediyor. Herkes hafta sonu rahatlamak için maç izliyor, para harcıyor, forma alıyor, yayıncılara üye oluyor... Eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkmıyor... Bunun sosyolojik yanı var ve insanlar adalet istiyor. Bu görüntülere 7-8 dakika bakamazsınız, bu dünyada yok! UEFA maçlarındaki sürelere ve Türkiye'deki sürelere bakın! Burada adil bir düzen yok, bu sistem yıllar önce kurulmuş! Bu sistemin kurucuları var ve bu sistemden vazgeçmiyorlar! Bu iş çözülmeden Türkiye'de futbol başarılı olamaz ve Avrupa'da başarı elde edilemez! Yurt dışında kimse karara itiraz edebiliyor mu? Burada ne oluyor? "Sen burada maç yönetemezsin' deniyor. Biz kötü oynarsak ve yenilirsek, hakemi bahane etmeyiz. Ama Beşiktaş'ın hakkı yeniyor ve yıpratma dönemine giriliyorsa, bunun hesabını bu camia sorar!
Biz yapı olduğuna inanıyoruz. Bu yapı Süleyman Abi zamanından beri vardır. Bu yapı bir takıma çalışan bir yapı mıdır bunu bilemyoruz ama Beşiktaş bu yapıdan en çok zarar gören kulüp olmuştur. Biz çıkıp hakkımızı arayacağız.
Şu anda Beşiktaş Genel Kurulu'nun oylarıyla seçilmiş bir başkan olarak burada oturuyoruz. Bunu bize layık gördüğü için tüm genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekirse öyle hareket ederiz. Beşiktaş'ın tek müraacat edeceği yer tüzüktür. Biz bu tüzük dışında bir harekete girmeyiz. Verilmesi gereken karar hangi tarihte verilirse o tarihte görürsünüz. Tek önemli olan gündem tüzüktür ve Beşiktaşlıların yolu her zaman bu şekilde devam edecektir. Adaylık konumuz gündemimize değil. Geleceksizin mali genel kurulda konuşacaksınız. Yönetimin hatası varsa söyleyeceksiniz. Ben her zaman düşüncelerimi dile getirdim. Bu iş sosyal medyadan, televizyon kanallarından olacak iş değildir. Camianın sizi fiziken hissetmesi lazım.
Biz vaatlerimizi gün gün takip ediyoruz. Bunların içerisinde kutusuna işaret koyup 'yaptık' dediğimiz şeyler oldukça fazla. 4.5 yıllık planlarımız da vardı 1.5 yıllık planlarımız da vardı. Şu anda tamamlanan ve bitmek üzere olan projelerimiz. Şu anda yaklaşık yüzde 72 seviyesindeyiz. Kendimizi çok eleştirdiğimiz noktadayız. Bu yüzde 72'de çok küçük şeyler de var, çok büyük şeyler de var.
"Geçen sene yayın gelirinden 4,6 Milyon Euro para kazandık. İki tane kanat oyuncusunun yıllık maliyeti! Sadece UEFA'ya katılım payımız 8,5 Milyon Euro. Kulüpler bu borçlarla devam edemez, devam etmesi mümkün değil! Bu faiz oranlarıyla bu iş devam edemez, sürdürülemez. Beşiktaş'ın faiz ödemesi, Süleyman Ağabey'in Akaretler'de yaptığı bir binaya eşit! Bunu matematik olarak değerlendirin."
Yeni uygulamamızın çıkmasının ardından (BJK Super App) Türkiye'de 14 saatte eşine rastlanmamış bir olayın altına imza attık. İnanılmaz indirilme var. Bu Beşiktaş'ın büyüklüğü, Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum.14 saat içerisinde indirilme adedimiz 230 bin. Bu çok ciddi bir rakam. Bu rakam tarihi bir rakamdı, sadece 14 saatte. Uygulamayı indirip kayıt açan sayısı 100 bin 571. Üstelik dün gece sistemin çökmüş olmasına rağmen.