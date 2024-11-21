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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Talisca sorusuna yanıt verdi: 'Bizim Rafa Silva'mız var, o bize yeter'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Hasan Arat#Süper Lig
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Talisca sorusuna yanıt verdi: Bizim Rafa Silvamız var, o bize yeter
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 14:53

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, düzenlediği sohbet toplantında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. İşte Arat'ın yaptığı açıklamalar...

"SOSYAL MEDYADAN OYUNCU MONTE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
SOSYAL MEDYADAN OYUNCU MONTE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sosyal medya, gazete ve Youtube'da müthiş bir organizasyon var. Sosyal medyada yazılıyor, daha sonra gazetede çıkıyor. 4-5 gün bu şekilde gidince hiç ilgilenmediğimiz oyuncunun menajeri bize geliyor. Böylece transfer baskısı oluyor. Biz buna bakmıyoruz bilin istedim. Uluslararası scout sistemimiz var.

"CHELSEA'DEN GENÇ BİR OYUNCUYU ALMAK ÜZEREYDİK"
CHELSEADEN GENÇ BİR OYUNCUYU ALMAK ÜZEREYDİK

Transferin son gününde Chelsea'den genç bir oyuncuyu almak üzereydik. Her şey tamamdı ama son gün astronomik bir bedelle Suudi Arabistan'a gitti. Bunun üzerine hocamız Joao Mario'yu istediğini söyledi. Biz de bu kararı verdik. Transferden pişman değiliz, dünyanın en önemli oyuncularından. Bence bir adaptasyon süreci yaşıyor. Eksiklerimiz var, mükemmel değiliz, bunun farkındayız. Joao Mario insan olarak mükemmel bir insan. Zamanla adapte olup doğru yeri ve oyunu bulacağına inanıyorum. Çok kötü denen oyuncu gün gelir çok iyi oynar. Transferle ilgili hazırlıklarımız var.

NOT: Angelo (19, Sağ Kanat), 2 Eylül 2024'te 23 milyon euro bonservis karşılığında Chelsea'den Al-Nassr'a transfer oldu.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY"
FENERBAHÇE VE GALATASARAY

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti. Türkiye'de futbol iki takımın tekelinde değil. Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece üç takımın sıkıntısı değildir.

"TALISCA SORUSUNA YANIT"
TALISCA SORUSUNA YANIT

Muhabirimiz Gamze Türk'ün sorduğu 'Fenerbahçe’nin Talisca ile ilgilendiği konuşuluyor. Daha önce Talisca için öncelik bizde demiştiniz. Çok konuşuldu son günlerde. Neler söylersiniz?' sorusuna yanıt: 

Beşiktaş'ı kullanıp başka kulüplerin sufleleriyle bizim camiamıza monte etmeye kalkmasın. Bazı dostluklar vardır, dostunuzla yaptığınız yazışmalar, konuşmalar açıklanmaz. O günün şartlarında bu böyleydi, bugünün şartlarında durum farklıdır. Beşiktaş'ın Rafa Silva'sı vardır. Hüseyin Bey bu pazarlıkları yaptı ama o maliyetler bizim prensibimizde olan maliyetler olmadı. Bunu söylemedik. Kendini Beşiktaşlı zannedenler arkadan dolanmayı bıraksınlar. Biz Rafa Silva'yı aldık, bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yapmış bir araştırın. Hüseyin Bey gitti aldı.

"YABANCI VAR AÇIKLAMASI"
YABANCI VAR AÇIKLAMASI

TFF ile geçen hafta önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli! Adalet yayından başlıyor. Türkiye kaderini VAR hakemlerine teslim ediyor. Herkes hafta sonu rahatlamak için maç izliyor, para harcıyor, forma alıyor, yayıncılara üye oluyor... Eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkmıyor... Bunun sosyolojik yanı var ve insanlar adalet istiyor. Bu görüntülere 7-8 dakika bakamazsınız, bu dünyada yok! UEFA maçlarındaki sürelere ve Türkiye'deki sürelere bakın! Burada adil bir düzen yok, bu sistem yıllar önce kurulmuş! Bu sistemin kurucuları var ve bu sistemden vazgeçmiyorlar! Bu iş çözülmeden Türkiye'de futbol başarılı olamaz ve Avrupa'da başarı elde edilemez! Yurt dışında kimse karara itiraz edebiliyor mu? Burada ne oluyor? "Sen burada maç yönetemezsin' deniyor. Biz kötü oynarsak ve yenilirsek, hakemi bahane etmeyiz. Ama Beşiktaş'ın hakkı yeniyor ve yıpratma dönemine giriliyorsa, bunun hesabını bu camia sorar!

"YAPI OLDUĞUNA İNANIYORUZ"
YAPI OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Biz yapı olduğuna inanıyoruz. Bu yapı Süleyman Abi zamanından beri vardır. Bu yapı bir takıma çalışan bir yapı mıdır bunu bilemyoruz ama Beşiktaş bu yapıdan en çok zarar gören kulüp olmuştur. Biz çıkıp hakkımızı arayacağız.

ADAYLIK SORUSUNU YANITLADI
ADAYLIK SORUSUNU YANITLADI

Şu anda Beşiktaş Genel Kurulu'nun oylarıyla seçilmiş bir başkan olarak burada oturuyoruz. Bunu bize layık gördüğü için tüm genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekirse öyle hareket ederiz. Beşiktaş'ın tek müraacat edeceği yer tüzüktür. Biz bu tüzük dışında bir harekete girmeyiz. Verilmesi gereken karar hangi tarihte verilirse o tarihte görürsünüz. Tek önemli olan gündem tüzüktür ve Beşiktaşlıların yolu her zaman bu şekilde devam edecektir. Adaylık konumuz gündemimize değil. Geleceksizin mali genel kurulda konuşacaksınız. Yönetimin hatası varsa söyleyeceksiniz. Ben her zaman düşüncelerimi dile getirdim. Bu iş sosyal medyadan, televizyon kanallarından olacak iş değildir. Camianın sizi fiziken hissetmesi lazım.

'YÜZDE 72 SEVİYESİNDEYİZ'
YÜZDE 72 SEVİYESİNDEYİZ

Biz vaatlerimizi gün gün takip ediyoruz. Bunların içerisinde kutusuna işaret koyup 'yaptık' dediğimiz şeyler oldukça fazla. 4.5 yıllık planlarımız da vardı 1.5 yıllık planlarımız da vardı. Şu anda tamamlanan ve bitmek üzere olan projelerimiz. Şu anda yaklaşık yüzde 72 seviyesindeyiz. Kendimizi çok eleştirdiğimiz noktadayız. Bu yüzde 72'de çok küçük şeyler de var, çok büyük şeyler de var. 

"4.6 MİLYON LİRA KAZANDIK"
4.6 MİLYON LİRA KAZANDIK

"Geçen sene yayın gelirinden 4,6 Milyon Euro para kazandık. İki tane kanat oyuncusunun yıllık maliyeti! Sadece UEFA'ya katılım payımız 8,5 Milyon Euro. Kulüpler bu borçlarla devam edemez, devam etmesi mümkün değil! Bu faiz oranlarıyla bu iş devam edemez, sürdürülemez. Beşiktaş'ın faiz ödemesi, Süleyman Ağabey'in Akaretler'de yaptığı bir binaya eşit! Bunu matematik olarak değerlendirin."

"EŞİNE RASTLANMAMIŞ BİR OLAY"
EŞİNE RASTLANMAMIŞ BİR OLAY

Yeni uygulamamızın çıkmasının ardından (BJK Super App) Türkiye'de 14 saatte eşine rastlanmamış bir olayın altına imza attık. İnanılmaz indirilme var. Bu Beşiktaş'ın büyüklüğü, Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum.14 saat içerisinde indirilme adedimiz 230 bin. Bu çok ciddi bir rakam. Bu rakam tarihi bir rakamdı, sadece 14 saatte. Uygulamayı indirip kayıt açan sayısı 100 bin 571. Üstelik dün gece sistemin çökmüş olmasına rağmen.

 

 

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Canlı Anlatım Özeti

timeline"SOSYAL MEDYADAN OYUNCU MONTE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"
timeline"CHELSEA'DEN GENÇ BİR OYUNCUYU ALMAK ÜZEREYDİK"
timeline"FENERBAHÇE VE GALATASARAY"
timeline"TALISCA SORUSUNA YANIT"
timeline"YABANCI VAR AÇIKLAMASI"
timeline"YAPI OLDUĞUNA İNANIYORUZ"
timelineADAYLIK SORUSUNU YANITLADI
timeline'YÜZDE 72 SEVİYESİNDEYİZ'
timeline"4.6 MİLYON LİRA KAZANDIK"
timeline"EŞİNE RASTLANMAMIŞ BİR OLAY"
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#Beşiktaş#Hasan Arat#Süper Lig

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