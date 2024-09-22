Beşiktaş 2-1 Eyüpspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Milot Rashica ve 90+3'te penaltıdan Ciro Immobile atarken Eyüpspor'un sayısını 64. dakikada penaltıdan Emre Akbaba kaydetti.

Bu galibiyet sonrası Beşiktaş puanını 13'e yükseltti. Bu sezon ilk yenilgisini alan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.

VAR'DAN İKİ PENALTI

Maçta iki takım da VAR incelemesi sonucu birer penaltı kazandı. İki penaltı da golle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ 2-1 EYÜPSPOR

GOL: 20' Rashica, 64' Emre Akbaba (P), 90+3' Immobile (P)

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

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Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Czner, Dubois, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed, Thiam

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada Caner Erkin’in uzun pasında topla buluşan Mame Thiam, topla birlikte ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Al-Musrati’nin hatalı pasında araya giren Saiz'in, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Joao Mario’nun pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Rashica sol köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Rafa Silva’nın pasında ceza sahası için sağ tarafında topla buluşan Rashica, pasını Immobile’ye aktardı. Bu oyuncunun altıpas gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yerden ceza sahasına attığı pasta ön direkte Rafa Silva'nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

58. dakikada topla birlikte sağ taraftan ilerleyen Rafa Silva'nın yaptığı ortada arka direkte Joao Mario'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

59. dakikada topla buluşan Mame Thiam, ceza sahası içi sol tarafında Mert Günok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

79. dakikada Svensson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakika penaltı atışında topun başına geçen Immobile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1