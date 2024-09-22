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Beşiktaş 2-1 Eyüpspor (Maç özeti)

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#Süper Lig#Beşiktaş – Eyüpspor#Beşiktaş Eyüpspor Hangi Kanalda
Beşiktaş 2-1 Eyüpspor (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 21:58

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Milot Rashica ve 90+3'te penaltıdan Ciro Immobile atarken Eyüpspor'un sayısını 64. dakikada penaltıdan Emre Akbaba kaydetti.

Bu galibiyet sonrası Beşiktaş puanını 13'e yükseltti. Bu sezon ilk yenilgisini alan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.

VAR'DAN İKİ PENALTI

Maçta iki takım da VAR incelemesi sonucu birer penaltı kazandı. İki penaltı da golle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ 2-1 EYÜPSPOR

GOL: 20' Rashica, 64' Emre Akbaba (P), 90+3' Immobile (P)

İlk yarı sonucu: 1-0

MAÇ SONA ERDİ!
MAÇ SONA ERDİ

Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

YİNE PENALTI, YİNE GOL!

Beşiktaş, 90+2'de VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına geçen Immobile topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

PENALTI KARARI VE GOL!

Eyüpspor, 62. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba topu ağlara yolladı ve maça beraberliği getirdi.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Eyüpspor ilk yarının sonlarında tehlikeli ataklar geliştirdi ancak golü bulamadı. İlk yarı 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle bitti.

BEŞİKTAŞ YİNE GOLE YAKLAŞTI

İyi paslarla ceza alanına giren ev sahibi ekipte Rashica'nın son pasında Immobile kaleye vurdu, Berke gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

20. dakikada Joao Mario'nun soldan pasında topu ceza yayında kontrol eden Rashica, şık bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını öne geçirdi.

MAÇ BAŞLADI

Mücadeleye Eyüpspor başladı! İk takıma da başarılar...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Czner, Dubois, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed, Thiam

VAR'DA MUSTAFA İLKER COŞKUN OLACAK
VARDA MUSTAFA İLKER COŞKUN OLACAK

Beşiktaş - Eyüpspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak, AVAR ise Hakan Yemişken.

LİGDE İLK RANDEVU
LİGDE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce İstanbul Ligi’nde 1935-1936, 1936-1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı. Beşiktaş ile Eyüpspor son olarak geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ SONA ERDİ!
timelineYİNE PENALTI, YİNE GOL!
timelinePENALTI KARARI VE GOL!
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineBEŞİKTAŞ YİNE GOLE YAKLAŞTI
timelineBEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
timelineMAÇ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineVAR'DA MUSTAFA İLKER COŞKUN OLACAK
timelineLİGDE İLK RANDEVU

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Haberin Devamı

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Czner, Dubois, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed, Thiam

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Caner Erkin’in uzun pasında topla buluşan Mame Thiam, topla birlikte ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
17. dakikada Al-Musrati’nin hatalı pasında araya giren Saiz'in, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Joao Mario’nun pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Rashica sol köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada Rafa Silva’nın pasında ceza sahası için sağ tarafında topla buluşan Rashica, pasını Immobile’ye aktardı. Bu oyuncunun altıpas gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yerden ceza sahasına attığı pasta ön direkte Rafa Silva'nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
58. dakikada topla birlikte sağ taraftan ilerleyen Rafa Silva'nın yaptığı ortada arka direkte Joao Mario'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
59. dakikada topla buluşan Mame Thiam, ceza sahası içi sol tarafında Mert Günok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
64. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
79. dakikada Svensson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakika penaltı atışında topun başına geçen Immobile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

 

 

 

 

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#Süper Lig#Beşiktaş – Eyüpspor#Beşiktaş Eyüpspor Hangi Kanalda

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