Beşiktaş 2-0 Sivasspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan ve bir maçı eksik olan Beşiktaş puanını 9'a yükseltti. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ 2-0 SİVASSPOR

GOL: 27' Immobile (P), 89' Gedson Fernandes

İlk yarı sonucu: 1-0

MAÇ SONA ERDİ Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve ligde 3'te 3 yaptı. BÜYÜK HATA VE 2. GOL! Sivasspor savunmasında Camara'nın kaleciye kafayla vermek istediği pasta top kısa düştü, araya giden Gedson, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı. İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞÜK Mücadelenin ikinci yarısında tempo düşük, pozisyon sayısı da oldukça az. MASUAKU'NUN FRİĞİ DİREKTE PATLADI 45+2'de Masuaku'nun ceza yayı sağından kullandığı frikikte top üst direkten sekip dışarı çıktı. İlk yarı 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. BEŞİKTAŞ PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ 25. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında Radakovic'in müdahalesi sonrası Beşiktaş penaltı bekledi. VAR'dan izleme tavsiyesi alan Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltıda topun başına geçen Immobile, topu ağlara gönderdi. MAÇ BAŞLADI Tüpraş Stadyumu'nda ilk düdük çaldı ve mücadele başladı. İki takıma da başarılar. İLK 11'LER Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj VAR HAKEMİ Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Hakan Yemişken görev yapacak. Canlı Anlatım Özeti MAÇ SONA ERDİ BÜYÜK HATA VE 2. GOL! İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞÜK MASUAKU'NUN FRİĞİ DİREKTE PATLADI BEŞİKTAŞ PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ MAÇ BAŞLADI İLK 11'LER VAR HAKEMİ

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



14. dakikada Rashica’nın sağ kanattan ortasında Ciro Immobile’nin penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

24. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Masuaku’nun ceza sahasına ortasında Radakovic’ten seken top uzaklaştırılırken, hakem Direnç Tonusluoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen hakem Donusluoğlu, Radakovic’in ceza sahasında elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltıyı kullanan Ciro Immobile, sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

45+2. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku’nun kaleye şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

45+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Rafa Silva ile paslaşan Gedson Fernandes, kale önünde çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



57. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Murat Paluli, Ernest Muçi’yi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Murat’ın kaleye aşırtma vuruşunda top kaleci Mert’te kaldı.

70. dakikada Gedson’un pasında topla buluşan Rashica’nın ceza sahası sağından yaptığı ortaya Rafa Silva dokunamadı ve top direk dibinden dışarı çıktı.

73. dakikada ceza sahası sol çaprazından Semih Kılıçsoy’un kale önüne pasında Mustafa Hekimoğlu tek dokunuş yaparken, kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Rafa Silva topla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı sert şutta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi.

85. dakikada Semih’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu’nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

89. dakikada Svensson’un uzun pasında Camara, geriye doğru kafa pasında top kısa düştü. Araya giren Gedson Fernandes, önde olan Ali Şaşal’ın üzerinden aşırtma vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 2-0