Beşiktaş 2-0 Kırklarelispor maç özeti (Türkiye Kupası)

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Kırklarelispor'u konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti.
Bu skorun ardından D Grubu'nda üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Kırklarelispor ise ilk kez yenildi ve 1 puanda kaldı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda bir dahaki maçını 26 Şubat'ta Antalyaspor'a karşı oynayacak. Kırklarelispor ise aynı tarihte Kocaelispor'u ağırlayacak.
Beşiktaş 2-0 Kırklarelispor
GOL: 62' Muçi, 79' Joao Mario
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Semih Kılıçsoy’un pasında topla buluşan Muçi, ceza sahası içi sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kurtardı.
42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muçi, rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0
79. dakikada Semih Kılıçsoy’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında Rashica’nın, içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Joao Mario boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rashica’nın içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Fahri Kerem Ay’ın yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere çeldi.