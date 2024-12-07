Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 73. dakikada Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Semih Kılıçsoy'un 90+8'de attığı gol ofsayt bayrağına takıldı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Dzeko ile çok sayıda gol pozisyonuna giren, Tadic ve son anlarda En Nesyri ile direğe takılan Fenerbahçe'nin ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligde 5 maç sonra galibiyet alan Beşiktaş puanını 25'e yükseltti. Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı.
BEŞİKTAŞ 1-0 FENERBAHÇE
GOL: 73' Oxlade-Chamberlain
KIRMIZI KART: 90+4' Gedson
İlk yarı sonucu: 0-0
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tek golle mağlup etti.
73. dakikada Oxlade-Chamberlain'in soldan ortasında Immobile kale sahasında dokundu ve topu ağlara yolladı.
49. dakikada ceza alanı içinde topla harika dönen Dzeko'nun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
Derbide ilk yarı golsüz geçildi.
Tadic'in kullandığı frikikte top üst direğe çarpıp dışarı gitti.
Savunma arkasına sarkan Rafa Silva karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemedi. Dönen topu Immobile tamamlamak istedi ancak top dışarı gitti.
Dzeko'nun karşı karşıya pozisyonda kalecinin üzerinden aşırttığı topu Emirhan çizgiden çıkardı.
Saint-Maximin'in pasında ceza alanında topla buluşan Dzeko'nun solda dar açıdan vuruşunda top dışarı gitti.
Dolmabahçe'de ilk vuruş Fenerbahçe'den! İki takıma da başarılar...
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Salih, Rafa Silva, Rashica, Immobile
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Derbi öncesi iki takım futbolcuları saha ortasında sohbet etti.
İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum adrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum. Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor. Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz.
Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için Kadıköy'den Tüpraş Stadı'na gitti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, polis kontrolünde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünden otobüslerle saat 15.30'da Tüpraş Stadı'na hareket etti.
Polisin güvenlik kontrolünü geçerek daha sonra stat önünde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, 26 otobüs ile tezahüratlar eşliğinde buradan ayrıldı.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak derbi karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Al-Musrati, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. Karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Türkmen olurken, Türkmen'in yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstelenecek.
Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak.
Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2 gol atmayı başardı.
Ligde geride kalan süreçte 9 gol atan Immobile, Avrupa'da da 2 gol kaydetti.
Deneyimli futbolcu, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.
Immobile'yi yarınki derbide rakibi olacak Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko 8 golle takip ediyor.
Sarı-lacivertli ekibin 38 yaşındaki oyuncusu Edin Dzeko, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.
Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı.
Süper Lig'de şu ana dek 8 golü bulunan deneyimli santrfor, Avrupa kupalarında da 5 gol kaydetti.
Dzeko, bu sezon attığı 13 golle takımının en çok gol atan ismi olurken, 2 de gol pası verdi.
Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon 2 ekip arasında oynanan ilk derbide gol bulmayı da başarmıştı.
Fenerbahçe'nin en büyük gol umutlarından Youssef En-Nesyri, son haftalardaki formuyla dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertli takıma yaz transfer döneminde gelen ve form tutma sürecinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Faslı santrfor, son haftalarda ise takımını gol yollarında sırtlamayı başardı.
Şu ana dek lig ve Avrupa'da 3'er gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, derbide de son haftalardaki formunu sürdürmeyi hedefleyecek.
Karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde son 5 maçtan sadece 2 puan alabilen, teknik direktörü görevden alınan ve olağanüstü seçim kararı alınan Beşiktaş, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 22 puanı bulunan Kartal, lider Galatasaray’ın 13, ikinci Fenerbahçe’nin 10 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe ise, Beşiktaş’ı da yenerek şampiyonluk yarışını kayıpsız sürdürmek istiyor.
Siyah-beyazlı ekibin son dönemde sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalması üzerine eleştirilerin hedefi haline gelen kulüp başkanı Hasan Arat istifa ederken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da görevine son verildi. Tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.
Beşiktaş, yaşadığı bu zorlu süreçte taraftarı önünde Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi kazanarak çıkış yakalamaya çalışacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.
2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.
Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Salih, Rafa Silva, Rashica, Immobile
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Maçtan dakikalar
6. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun altıpasın sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.
10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok'un ayağı çime takılınca meşin yuvarlağı önünde bulan Dzeko, vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi.
28. dakikada solda topla buluşan Saint-Maximin, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.
29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın şutunda, Livakovic gole izin vermedi. Sol çapraza doğru açılan topa bu kez Immobile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
35. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.
45+2. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Kostic'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanında Djiku'nun kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.
49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.
89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.
90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.
90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.