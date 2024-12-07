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Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (Maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş - Fenerbahçe#Beşiktaş Fenerbahçe Maçı
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 20:55

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar ligde 5 maç sonra galibiyet alırken Sarı-lacivertlilerin 5 maçlık kazanma serisi sona erdi.

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Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 73. dakikada Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Semih Kılıçsoy'un 90+8'de attığı gol ofsayt bayrağına takıldı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Dzeko ile çok sayıda gol pozisyonuna giren, Tadic ve son anlarda En Nesyri ile direğe takılan Fenerbahçe'nin ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligde 5 maç sonra galibiyet alan Beşiktaş puanını 25'e yükseltti. Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı.

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BEŞİKTAŞ 1-0 FENERBAHÇE

GOL: 73' Oxlade-Chamberlain

KIRMIZI KART: 90+4' Gedson

İlk yarı sonucu: 0-0

MAÇ SONA ERDİ
MAÇ SONA ERDİ

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tek golle mağlup etti.

BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU!

73. dakikada Oxlade-Chamberlain'in soldan ortasında Immobile kale sahasında dokundu ve topu ağlara yolladı.

DZEKO NET FIRSATI KAÇIRDI

49. dakikada ceza alanı içinde topla harika dönen Dzeko'nun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Derbide ilk yarı golsüz geçildi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ!

Tadic'in kullandığı frikikte top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

Savunma arkasına sarkan Rafa Silva karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemedi. Dönen topu Immobile tamamlamak istedi ancak top dışarı gitti.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI!
TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI

Dzeko'nun karşı karşıya pozisyonda kalecinin üzerinden aşırttığı topu Emirhan çizgiden çıkardı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Saint-Maximin'in pasında ceza alanında topla buluşan Dzeko'nun solda dar açıdan vuruşunda top dışarı gitti.

DERBİ BAŞLADI
DERBİ BAŞLADI

Dolmabahçe'de ilk vuruş Fenerbahçe'den! İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Salih, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

FUTBOLCULAR SOHBET ETTİ
FUTBOLCULAR SOHBET ETTİ

Derbi öncesi iki takım futbolcuları saha ortasında sohbet etti.

MOURINHO: BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLAMAZ AMA...
MOURINHO: BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLAMAZ AMA...

İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum adrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum. Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor. Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR STADA GELDİ
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR STADA GELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için Kadıköy'den Tüpraş Stadı'na gitti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, polis kontrolünde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünden otobüslerle saat 15.30'da Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Polisin güvenlik kontrolünü geçerek daha sonra stat önünde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, 26 otobüs ile tezahüratlar eşliğinde buradan ayrıldı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak derbi karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
BEŞİKTAŞIN MUHTEMEL 11İ

Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Al-Musrati, Rafa Silva, Semih, Immobile.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
FENERBAHÇENİN MUHTEMEL 11İ

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Tadic, Dzeko.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. Karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Türkmen olurken, Türkmen'in yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstelenecek.

DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE
DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlıların en önemli gol umudu olacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan 34 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 2 gol atmayı başardı.

Ligde geride kalan süreçte 9 gol atan Immobile, Avrupa'da da 2 gol kaydetti.

Deneyimli futbolcu, ligde kaydettiği 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.

Immobile'yi yarınki derbide rakibi olacak Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko 8 golle takip ediyor.

EN GOLCÜ DZEKO
EN GOLCÜ DZEKO

Sarı-lacivertli ekibin 38 yaşındaki oyuncusu Edin Dzeko, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı.

Süper Lig'de şu ana dek 8 golü bulunan deneyimli santrfor, Avrupa kupalarında da 5 gol kaydetti.

Dzeko, bu sezon attığı 13 golle takımının en çok gol atan ismi olurken, 2 de gol pası verdi.

Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon 2 ekip arasında oynanan ilk derbide gol bulmayı da başarmıştı.

EN-NESYRI FORM TUTTU
EN-NESYRI FORM TUTTU

Fenerbahçe'nin en büyük gol umutlarından Youssef En-Nesyri, son haftalardaki formuyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli takıma yaz transfer döneminde gelen ve form tutma sürecinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Faslı santrfor, son haftalarda ise takımını gol yollarında sırtlamayı başardı.

Şu ana dek lig ve Avrupa'da 3'er gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, derbide de son haftalardaki formunu sürdürmeyi hedefleyecek.

İKİ TAKIMIN DA KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK
İKİ TAKIMIN DA KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK

Karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligde son 5 maçtan sadece 2 puan alabilen, teknik direktörü görevden alınan ve olağanüstü seçim kararı alınan Beşiktaş, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 22 puanı bulunan Kartal, lider Galatasaray’ın 13, ikinci Fenerbahçe’nin 10 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Ligde son 5 maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe ise, Beşiktaş’ı da yenerek şampiyonluk yarışını kayıpsız sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR
BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Siyah-beyazlı ekibin son dönemde sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalması üzerine eleştirilerin hedefi haline gelen kulüp başkanı Hasan Arat istifa ederken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da görevine son verildi. Tüzük gereği başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş, yaşadığı bu zorlu süreçte taraftarı önünde Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi kazanarak çıkış yakalamaya çalışacak.

SON 6 DERBİDE KAZANAN YOK
SON 6 DERBİDE KAZANAN YOK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ SONA ERDİ
timelineBEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU!
timelineDZEKO NET FIRSATI KAÇIRDI
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineTOP DİREKTEN DÖNDÜ!
timelineBEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI!
timelineTOP ÇİZGİDEN ÇIKTI!
timelineFENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
timelineDERBİ BAŞLADI
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineFUTBOLCULAR SOHBET ETTİ
timelineMOURINHO: BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLAMAZ AMA...
timelineFENERBAHÇELİ TARAFTARLAR STADA GELDİ
timelineBEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
timelineFENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
timelineBEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
timelineVAR HAKEMİ BELLİ OLDU
timelineDERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE
timelineEN GOLCÜ DZEKO
timelineEN-NESYRI FORM TUTTU
timelineİKİ TAKIMIN DA KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK
timelineBEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR
timelineSON 6 DERBİDE KAZANAN YOK

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Salih, Rafa Silva, Rashica, Immobile

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Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Maçtan dakikalar

6. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun altıpasın sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok'un ayağı çime takılınca meşin yuvarlağı önünde bulan Dzeko, vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi.

28. dakikada solda topla buluşan Saint-Maximin, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın şutunda, Livakovic gole izin vermedi. Sol çapraza doğru açılan topa bu kez Immobile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Kostic'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanında Djiku'nun kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

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49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

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89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

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#Süper Lig#Beşiktaş - Fenerbahçe#Beşiktaş Fenerbahçe Maçı

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