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Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ORKUN İÇİN AYRILIK KAPIDA
CNN Portgual'ın haberine göre; Benfica, Orkun Kökçü'nün ayrılmasına sıcak bakıyor.
CNN Portugal yorumcusu Nuno Farinha ise konuyla alakalı şu sözleri sarf etti; "Orkun Kökçü'nün ayrılma isteği Joao Felix'in muhtemel transferinden kaynaklı olabilir. Eğer Joao Felix gelirse Orkun Kökçü'nün ilk 11'de düzenli olarak oynaması zorlaşacak."
GEÇEN SEZON BENFICA PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 55 maça çıkan Orkun Kökçü, söz konusu karşılaşmalarda 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Atilla Szalai, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hoffenheim forması giyen Atilla Szalai, Kasımpaşa ile görüşmek için hafta içinde İstanbul'a gelecek.
Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Macar savunmacının güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro.
Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılıların bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen, geleceği hakkında karar verdi. İtalyan basını, Nijeryalı golcünün kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini duyurdu.
Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan Orkun Kökçü'ye ilgi devam ediyor.
CaughtOffside'da yer alan habere göre Liverpool, Manchester United ve Tottenham Orkun'u yakından takip ediyor.
Arne Slot’un, Feyenoord'da birlikte çalıştığı Orkun'u kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.
Benfica'nın Orkun için 40 milyon eurodan aşağı bir teklifi değerlendirmeye almayacağı yazıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Napoli'nin İsveçli ön liberosu Jens Cajuste'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini toplayan Milan Skriniar'ın kariyerine Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken Slovak oyuncudan şok bir açıklama geldi.
"İTALYA HER ZAMAN KALBİMDE, LOBOTKA'YLA NAPOLI'DE OYNAMAK İSTİERİM"
Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonunda CalcioNapoli24'e konuşan Skriniar, vatandaşı Stanislav Lobotka ile birlikte Napoli'de oynamaktan memnuniyet duyacağını belirterek "Lobotka en iyi arkadaşlarımdan biri, o yüzden bakalım... Açıkçası Lobotka ile oynamak çok isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7.5 yıl yaşadım ve özlüyorum. İtalya her zaman kalbimde" ifadelerini kullandı.
Juventus, Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Portekizli sağ bek Alberto Costa'yı satmama kararı aldı.
Galatasaray'dan gelen somut teklifi reddeden Juventus, 21 yaşındaki genç savunmacı için transfer görüşmelerine kapısını kapattı.
(Corriere dello Sport)
Fernanda Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı file bekçisini İtalya'da buldu.
La Repubblica gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Roma forması giyen Sırp kaleci Mile Svilar'a yıllık 6 milyon euro net maaş teklifinde bulundu.
SVILAR'IN KARARI BEKLENİYOR
Şu an için kulüpler arasında resmi bir görüşme gerçekleşmediği, Sırp kalecinin transfere yeşil ışık yakması halinde Galatasaray'ın Roma ile bonservis pazarlığına başlayacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Icardi, Osimhen ve Morata gibi dünya çapında ses getiren bir forvet hattıyla tamamlayan Galatasaray’ın rüya üçlüsü tam bir yaprak dökümüne uğradı.
Sarı-Kırmızılılar Osimhen’le henüz anlaşmaya varamazken, sakatlıktan dönen Icardi’nin fiziksel durumunu yakından ve büyük merakla takip ediyor. Morata ise şampiyonluk kutlamalarındaki organizasyon problemi nedeniyle çocuklarının yaşadığı korku sonrası bir türlü geri adım atmadı ve ayrılığı kafasına koydu.
COMO İLE ANLAŞTI
Okan Buruk her ne kadar kendisini alternatif forvet olarak kadroda tutmak istese de hiç kimse onu ikna edemedi. Bu süreçte İtalyan kulüplerinden Como ile anlaşan İspanyol golcünün, bu hafta içerisinde yeni takımına imza atacağı iddia edildi. Como’nun hem Milan’la hem de tecrübeli futbolcuyla anlaştığı açıklandı.
GALATASARAY TAZMİNAT İSTİYOR!
Resmi imza için Galatasaray’ın Morata ile yapacağı kontrat feshi bekleniyor. 32 yaşındaki forvetin ocak ayına kadar Sarı-Kırmızılı kulüple kiralık kontratı bulunuyor. Galatasaray cephesi bir miktar tazminat almadan bu feshi onaylamaya ise sıcak bakmıyor. Bu operasyon Cim Bom’a yaklaşık 1 milyon euro kazandırabilir.
(Fanatik)
Geçen sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi Wolfsburg'ta bulunan Cerny için, İskoç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Daily Record gazetesinin haberine göre; Türkiye'den iki takımın ilgilendiğini Cerny için Trabzonspor 7 milyon euroluk teklifte bulundu ancak Wolfsburg bu teklife henüz dönüş yapmadı.
Öte yandan Beşiktaş'ın da Cerny için başlangıç düzeyinde bir teklif yaptığı ve takımlar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.
Fenerbahçe, Torino’nun file bekçisi Vanja Milinkovic-Savic'i listeye aldı. Fenerbahçe’nin ilgilendiği Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic, fiziki özellikleri ve başarısıyla dikkat çekiyor. 2.02 metre boyundaki dev eldiven, hem hava toplarında hem de bire bir pozisyonlarda etkili bir performans sergiliyor. 28 yaşındaki tecrübeli kaleci, son yıllarda Torino formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda.
Avrupa’nın farklı liglerinden birçok takımın transfer listesinde yer alan Vanja’nın piyasa değeri ise yaklaşık 16 milyon euro civarında.
MOURINHO ONAYI VERDİ
Sarı-Lacivertliler, bu transferde yalnız değil. Başta İtalya Serie A’dan olmak üzere Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin de Sırp file bekçisiyle ilgilendiği belirtiliyor. Ancak teknik direktör Jose Mourinho’nun kadrosuna fiziken güçlü, tecrübeli ve üst düzey reflekslere sahip bir kaleci istemesi, Fenerbahçe Yönetimi’ni bu transferde ısrarcı kılıyor.
RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK
Fenerbahçe’nin önümüzdeki günlerde Torino Kulübü’yle resmi temaslara başlaması bekleniyor. İtalyan ekibinin, oyuncuyu bırakmaya sıcak bakabileceği, ancak bonservis bedelinde pazarlık yapılması gerektiği öğrenildi. SarıLacivertli yönetim, makul bir rakamla bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.
(Fanatik)
Fatih Tekke’nin kadrosunda görmeyi çok istediği Mohamed Elyounoussi için somut adımlar atıldı. Trabzonspor Yönetimi, hem Norveçli yıldızla hem de kulübü Kopenhag’la büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Elyounoussi, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.
(Fanatik)
Galatasaray'ın kadrosunda görmek istediği Hakan Çalhanoğlu için kulübü İnter ile resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü.