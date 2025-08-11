Güncelleme Tarihi:
Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray, Inter forması giyen Benjamin Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kurdu.
Kadro yapılanmasına hız veren Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları kadar gidecekler listesi de netleşmeye başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, gelecek planlarında yer vermediği isimleri belirledi.
Edinilen bilgilere göre Norveçli teknik adam; Al Musrati, Alex OxladeChamberlain, Milot Rashica, Salih Uçan ve Jean Onana’nın satışına onay verdi. Yönetim, bu oyunculardan gelecek bonservis gelirini yeni transferlerde kullanmayı planlıyor. Listedeki en dikkat çeken isimlerden biri Milot Rashica. Geçen sezon performansıyla beklentilerin uzağında kalan Kosovalı kanat oyuncusuna Avrupa’dan üç kulüp talip oldu. Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için 8-10 milyon Euro aralığında gelecek tekliflere olumlu yaklaşacak. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Shakhtar Donetsk maçında taraftarların tepkisini çeken Rashica’nın piyasa değeri 6,5 milyon Euro seviyesinde. 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 83 resmi maçta 10 gol ve 19 asist üretti.
Chamberlain ve Onana’nın da ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, orta sahada ciddi bir değişim planlanıyor. Al Musrati’nin satılması halinde yabancı kontenjanında da önemli bir rahatlama olacak.
Salih Uçan ise yerli rotasyonunda değerli bir isim olmasına rağmen, sözleşme durumu ve gelecek planlaması nedeniyle listede yer aldı. Yönetim, bu operasyonla hem maaş bütçesini dengelemeyi hem de yeni transferler için kaynak yaratmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde bu isimlerle ilgili resmi tekliflerin değerlendirmeye alınması bekleniyor
(Fanatik)
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
Sarı-lacivertliler, Oleksandr Zinchenko'ya talip oldu. Fenerbahçe, 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için İngiliz kulübüne teklif yaptı.
Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncunun bir an önce takıma katılmasını istiyor.
Zincenhko'nun İngiliz ekibi Arsenal ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
(TRT Spor)
Cim Bom’un devre arasında 8 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Carlos Cuesta, Spartak Moskova’ya gidiyor. Kolombiyalı oyuncunun, Rus ekibinden gelen teklife ‘evet’ dediği belirtilirken, kulüpler arasında da prensip anlaşması sağlanmıştı. Hafta içinde artık Cuesta ayrılığının resmiyete dökülmesi bekleniyor. Morata’nın Como’ya transferine yaklaşık 6 milyon Euro karşılığında izin veren Galatasaray Yönetimi, Köhn’ü de yakın zamanda satmayı hedefliyor.
(Fanatik)
Siyah-beyazlıların Kolombiya'dan kadrosuna kattığı Elan Ricardo, yeni sezonda bir kulübe kiralanacak.
Ricardo'yu Polonya ve Portekiz'den kiralamak isteyen kulüpler bulunuyor. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcu için kiralamak isteyen kulüplere belirli sayıda maçta oynama zorunluluğu koydurtmak istediği aktarıldı.
Beşiktaş, genç orta sahasını en az 20-25 ilk 11'de görev alabileceği bir takıma kiralamak istiyor.
(HT Spor)
Galatasaray’ın genç orta saha oyuncularından Eyüp Aydın’ın en ciddi talibi Samsunspor... Kırmızı- Beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım da transferle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve “Galatasaray Başkanı ile bizzat görüştüm. Bizden birkaç gün izin istediler. Eyüp Aydın da bize gelmeyi çok istiyor” demişti. Gurbetçi yıldızın yakın zamanda Samsunspor’un yolunu tutması bekleniyor.
(Fanatik)
Geçtiğimiz yıldan beri Avrupa ekipleriyle adı anılan Barış Alper Yılmaz konusunda son günlerde ciddi hareketlilik var. İtalyan ekibi Bologna, resmi teklifle Galatasaray’ın kapısını çalmıştı. Çizme temsilcisi, 15 milyon Euro civarında bir rakamla masaya oturmak istese de Sarı-Kırmızılı yönetimin 40 milyon Euro’luk talebi sonrası geri adım attılar.
Bazı İngiliz kulüplerinin ciddi anlamda radarında bulunan 25 yaşındaki yıldız için son olarak Suudi Arabistan Ligi’nin proje takımların Neom SC devreye girdi. Barış konusunda iddialı bir teklif yapabileceği konuşulan Neom, bu sezon transfere yaklaşık 100 milyon Euro harcadı.
Neom SC’nin özellikle Barış Alper’e astronomik bir maaş önerisinde bulunacağı öğrenilirken, Galatasaray’ın talebi net; 40 milyon Euro. Kapıyı bu rakamdan açan Sarı-Kırmızılılar, son 3 lig şampiyonluğunda önemli payı bulunan ve bu sezona da ilk maçtan 2 gol, 1 asistlik performansla başlayan Barış’ı takımda tutmak amacında.
(Fanatik)
Galatasaray, kaleci transferinde rotasını dünyaca ünlü isimden başka bir yere çevirmiyor. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City’nin yıldız eldiveni Ederson için temaslarını sürdürüyor. Kulüpte uzun yıllar kaleyi koruyan ve efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleye güçlü bir takviye yapmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, Ederson ismini ilk sıraya yazdı
Transfer sürecinde sadece teknik heyetin değil, kulüp içi kaleci departmanının ve önemli figürlerin görüşlerini dikkate alan Buruk’un, Muslera ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Uruguaylı efsane, listedeki kaleciler arasında en güçlü adayın Ederson olduğunu ifade etti.
Yönetim, bu gelişmenin ardından Ederson için temaslarını sıklaştırırken, oyuncunun maliyeti ve Manchester City ile olan sözleşme durumu masaya yatırıldı. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın transferi için yoğun çaba sarf eden başkan ve ekibi, olumlu sinyaller almayı umut ediyor. Galatasaray, Ederson transferiyle hem Süper Lig hem de Avrupa’da kalede güveni yeniden inşa etmeyi planlıyor.
(Fanatik)
Orta sahaya Wilfred Ndidi’yi transfer ederek güç katan Beşiktaş, forvet bölgesi için de Sevilla’nın deneyimli golcüsü Kelechi Iheanacho’yu gündemine aldı. Nijeryalı forvet, geçtiğimiz sezonun devre arasında Middlesbrough’a kiralanmış ve 26 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Nijerya basınının haberine göre Sevilla, Iheanacho’nun transferi için 3 milyon Euro talep ediyor. İspanya’da beklenen etkiyi yaratamayan 28 yaşındaki golcünün bu yaz bonservisiyle takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş’ın ise oyuncunun hem tecrübesi hem de çok yönlülüğü nedeniyle ilgisinin ciddi olduğu belirtiliyor.
(Fanatik)
Defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Rav van den Berg’i listesine aldı. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen geçen sezonki performansıyla dikkatleri çeken Hollandalı stoper, 2023’te PEC Zwolle’den transfer edilmişti. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle tanınan Van den Berg, Siyah-Beyazlılar’ın uzun vadeli savunma planına uyabilecek potansiyelde bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.
(Fanatik)
Beşiktaş’ın gündeminde, Marsilyalı Jonathan Rowe var. Fransız basınından Foot Mercato’nun haberine göre Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için resmi girişimlere başladı. Ancak bu transferde Beşiktaş’ın karşısında güçlü bir rakip bulunuyor: Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes de Rowe’yi kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Marsilya formasıyla 30 resmi maçta görev alan genç yıldız, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kararın oyuncunun tercihine bağlı olacağı belirtilirken, Beşiktaş yönetimi, hem Rowe hem de Gboho için aynı anda temaslarını sürdürüyor.
(Fanatik)
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olmaya devam ediyor. SiyahBeyazlılar, kadrosunu güçlendirmek adına dört farklı bölgede girişimlerini hızlandırırken, Avrupa basınında art arda flaş iddialar yer aldı. Fransız spor gazetesi L’Équipe’in haberine göre Beşiktaş, Toulouse forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Yann Gboho için 6 milyon Euro değerinde resmi teklif yaptı. Ocak 2024’te Belçika ekibi Cercle Brugge’den 2,5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncu, Fransız ekibinde kısa sürede önemli bir rol üstlendi.
Geride kalan 1,5 sezonda 52 resmi karşılaşmada görev yapan Gboho, 9 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Lyon ve Lille’in de radarında olduğu belirtilen yıldız futbolcu için Beşiktaş yönetimi pazarlık masasında elini çabuk tutmak istiyor. Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sol kanat transferinde taraftarların beklentisini karşılayacak bir isim kadroya katacaklarını vurgulamıştı. Gboho hamlesi de bu hedefin önemli bir adımı olarak görülüyor.
(Fanatik)
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da alternatif isim arayışı olan bölgelerden biri de orta saha...
Galatasaray, Avrupa futbolunun yükselen yeteneklerinden Tomas Rigo’nun transferi için girişimlere hazırlanıyor. U21 Avrupa Şampiyonası’nda Slovakya Milli Takımı formasıyla dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha, turnuvanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Baník Ostrava’da forma giyen Rigo, dinamik oyun tarzı, yüksek pas isabeti ve oyun görüşüyle özellikle scout ekiplerinin radarına takıldı.
Genç oyuncuya Galatasaray dışında Sevilla ve Ajax gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.
(Fanatik)