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CANLI | AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maç kadrosu ve eksik isimler

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#AZ Alkmaar Galatasaray Maçı#Galatasaray#Avrupa Ligi
AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Maç kadrosu ve eksik isimler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 07:46

AZ Alkmaar Galatasaray maçı, Sarı Kırmızılı temsilcimizin Play Off mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak. Hollanda temsilcisi ile geçtiğimiz Kasım ayında Avrupa Ligi normal lig aşaması kapsamında karşılaşan Galatasaray, bu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı. Bu karşılaşmanın ilk ayağını Hollanda'da oynayacak olan, Galatasaray, Türk takımlarına karşı henüz hiçbir yenilgi almamış olan AZ Alkmaar'a bir ilki yaşatmak için bugün sahada olacak. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması kapsamında AZ Alkmaar - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele 13 Şubat 2025 tarihinde saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında olacak.

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI
MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün, kamp kadrosuna dahil edilmedi.



Ayrıca Ajax maçında cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda yer almadı.



Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Fernando Muslera, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı.

GALATASARAY'DA 6 OYUNCU EKSİK

Galatasaray, AZ Alkmaar maçına 6 oyuncusundan mahrum çıkacak. Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün’ün yanı sıra, Ajax maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez bu mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN LİG AŞAMASI PERFORMANSI
GALATASARAYIN LİG AŞAMASI PERFORMANSI

Galatasaray, lig aşamasında sırasıyla Yunanistan'ın PAOK, Letonya'nın RFS, İsveç'in Elfsborg, İngiltere'nin Tottenham, Hollanda'nın AZ Alkmaar, İsveç'in Malmö, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşılaştı.

Avrupa Ligi'ne iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlike ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek yenilgisini son maçta aldı. İlk 8'de yer alma şansını son 2 maçta aldığı sonuçlarla kaçıran Galatasaray, normal sezonu 14. sırada tamamladı.

ALKMAAR'IN LİG AŞAMASI PERFORMANSI

AZ Alkmaar ise lig etabındaki 8 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Hollanda temsilcisi, topladığı 11 puanla 19. olarak son 16 play-off turuna yükseldi.

İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

LİG ETABININ EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY
LİG ETABININ EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu.



Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.



AVRUPA'DA TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ



Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.



Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.



Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.



DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK



Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi.



Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.



Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
timelineMAÇ KADROSU AÇIKLANDI
timelineGALATASARAY'DA 6 OYUNCU EKSİK
timelineGALATASARAY'IN LİG AŞAMASI PERFORMANSI
timelineLİG ETABININ EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY
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#AZ Alkmaar Galatasaray Maçı#Galatasaray#Avrupa Ligi

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