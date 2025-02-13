AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a konuk oldu. Mücadeleyi AZ Alkmaar 4-1 kazandı.
Ev sahibi takım, 12. dakikada Mijnan ile öne geçerken 20. dakikada Sallai'den yanıt geldi. Parrott, 37. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.
Galatasaray, 51. dakikikada Kaan Ayhan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken Hollanda ekibi 57. dakikada Clasie ile 3. golü buldu. Skoru belirleyen gol ise 66. dakikada Wolfe'den geldi.
Son 16 turuna yükselecek takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
AZ Alkmaar, 66. dakikada Wolfe'nin kaydettiği golle skoru 1'e getirdi.
Müsabakanın 57. dakikasında Poku, sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdi. Clasie, penaltı noktasında topu kontrol ederek sağ ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Mücadelenin 51. dakikasında Kaan Ayhan ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. Galatasaray 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
Galatasaray, Hollanda'da oynanan mücadelenin ilk devresini 2-1 geride kapattı.
Az Alkmaar, 37. dakikada Parrott'ın penaltıdan kaydettiği golle bir kez daha öne geçti.
Maçın 34. dakikasında ceza sahasının solunda topu alan Mayckel Lahdo, Cuesta'dan sıyrıldı ve zor pozisyonda topu kaleye gönderdi. Muslera'yı geçen topta Abdülkerim Bardakcı bir kritik müdahale daha yaparak topun kaleye girmesine engel oldu.
Galatasaray, 20. dakikada Roland Sallai'nin şık golüyle skoru 1-1'e getirdi.
AZ Alkmaar'da Mijnans, 12. dakikada attığı frikik golüyle takımını öne geçirdi.
AZ Alkmaar ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında ilk düdük çaldı.
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott.
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Cuesta, Jelert, Berkan Kutlu, Mertens, Gabriel Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Morata.
Hollanda takımlarına karşı deplasmanda kazanamayan Galatasaray, son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul’da oynadığı maçta 2-0’lık skorla elde etti. Alkmaar ise Türk takımlarına karşı çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi karşılaşması kapsamında AZ Alkmaar - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele 13 Şubat 2025 tarihinde saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün, kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Ayrıca Ajax maçında cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Fernando Muslera, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı.
Galatasaray, AZ Alkmaar maçına 6 oyuncusundan mahrum çıkacak. Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün’ün yanı sıra, Ajax maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez bu mücadelede forma giyemeyecek.
Galatasaray, lig aşamasında sırasıyla Yunanistan'ın PAOK, Letonya'nın RFS, İsveç'in Elfsborg, İngiltere'nin Tottenham, Hollanda'nın AZ Alkmaar, İsveç'in Malmö, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşılaştı.
Avrupa Ligi'ne iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlike ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek yenilgisini son maçta aldı. İlk 8'de yer alma şansını son 2 maçta aldığı sonuçlarla kaçıran Galatasaray, normal sezonu 14. sırada tamamladı.
ALKMAAR'IN LİG AŞAMASI PERFORMANSI
AZ Alkmaar ise lig etabındaki 8 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Hollanda temsilcisi, topladığı 11 puanla 19. olarak son 16 play-off turuna yükseldi.
İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu.
Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.
AVRUPA'DA TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ
Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.
Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.
Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.
DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.