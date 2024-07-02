AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ EURO 2024 CANLI anlatım || Avusturya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takım Avusturya ile karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde nefesler tutulurken maçın saati ve yayıncı kuruluşuyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Milli Maç canlı yayın ve saat bilgisi ise en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Öte yandan muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Avusturya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Avusturya Türkiye milli maç saati ve şifresiz canlı yayın kanal bilgisi...

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Avusturya-Türkiye Milli Maçı son 16 turu maçı 2 Temmuz Salı günü yani bugün Leipzig Stadı'nda oynanacak. Müsabaka TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.