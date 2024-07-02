AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ EURO 2024 CANLI anlatım || Avusturya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takım Avusturya ile karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde nefesler tutulurken maçın saati ve yayıncı kuruluşuyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Milli Maç canlı yayın ve saat bilgisi ise en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Öte yandan muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Avusturya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Avusturya Türkiye milli maç saati ve şifresiz canlı yayın kanal bilgisi...
MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EURO 2024 Avusturya-Türkiye Milli Maçı son 16 turu maçı 2 Temmuz Salı günü yani bugün Leipzig Stadı'nda oynanacak. Müsabaka TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch
Türkiye: Mert Günok; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda
Son 16 turunda Avusturya'yı elememiz halinde Romanya - Hollanda galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.
Milli takımımız, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 6 puanla ikinci bitirdi. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı.
A Milli Takım’da sarı kart cezalıları kaptan Hakan ve Samet, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Avusturya’da da Patrick Wimmer, aynı gerekçeyle oynamayacak. Ay yıldızlılarda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda, bugünkü Avusturya maçında da sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.