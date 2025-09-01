Güncelleme Tarihi:
Newcastle United, Brentford forması giyen Demokratik Kongolu forvet Yoane Wissa'yı 55 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.
(Fabrizio Romano)
Juventus, Lille forması giyen Kosovalı kanat oyuncusu Edon Zhegrova transferini tamamladı.
İtalyan devinin yıldız oyuncu için 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis ödeyeceği tahmin ediliyor.
Aston Villa, Jadon Sancho’yu Manchester United’dan kiralamak için anlaşmaya vardı.
Villa yönetimi, Manchester United ile mali detayları görüşmek için toplantı organize edecek.
Sancho'nun gün içinde açıklanması bekleniyor.
(Fabrizio Romano)
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki file bekçisi bugün öğleden sonra sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak.
FENERBAHÇE'YE EDERSON VİZESİ ÇIKIYOR
İngiliz ekibinin bu transfer sonrasında Ederson'un Fenerbahçe'ye transferine onay vereceği belirtiliyor.
Fulham, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı sol kanat oyuncusu Kevin'i 40 milyon Euro bonservis karşılığında renklerine bağladı ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.
(The Times)
Liverpool, transferi yılan hikayesine dönen Alexander Isak'ı kadrosuna katmak üzere.
'Kırmızılar' bu transfer için Newcastle United'a 125 milyon sterlin (yaklaşık 145 milyon euro) ödeyecek.
İNGİLTERE FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK
Isak, Florian Wirtz'i geride bırakarak İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.
(Sky Sports)
Burnley, Benfica'nın Portekizli ön liberosu Florentino Luis'i 2 milyon euro kiralama bedeli ve 24 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.
(Fabrizio Romano)
Real Betis, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takımda forma giyen Manchester United'ın Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Antony'nin bonservisini aldı.
Yeşil-beyazlılar bu transfer için 'Kırmızı Şeytanlar'a 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve Anthony'nin sonraki satışından İngiliz devine yüzde 50 pay verecek.
(Sky Sports)