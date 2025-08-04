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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek.

Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de bugün belli olacak.