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🔴 CANLI | Avrupa'da play-off kura çekimi heyecanı! Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Konferans Ligi
Avrupada play-off kura çekimi heyecanı Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunsporun rakipleri belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 11:22

Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri bugün yapılacak kura çekimleriyle belli olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek.

Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de bugün belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
FENERBAHÇENİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri:


- Nice-Benfica eşleşmesinin galibi

- Salzburg-Club Brugge eşleşmesinin galibi


KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SAMSUNSPORUN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda muhtemel rakipleri belli oldu.


- Shakhtar Donetsk / Panathinaikos eşleşmesinin galibi

- Midtjylland / Fredrikstad eşleşmesinin galibi

- FCSB / Drita eşleşmesinin galibi

- Lech Poznan / Kızılyıldız eşleşmesinin kaybedeni


KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİRİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın St. Patrick's'i, Başakşehir'in Viking FK'yı elemesi durumunda Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. İki takım da aynı potta yer aldıkları için muhtemel rakipleri aynı olacak.


- Astana / Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi

- Hajduk Split / Dinamo City eşleşmesinin galibi

- Spartak Trnava / Univ Craiova eşleşmesinin galibi

- Kauno Zalgiris / Arda eşleşmesinin galibi

- Polissya / Paksi eşleşmesinin galibi

 

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
timelineSAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
timelineBEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
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#UEFA Şampiyonlar Ligi#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Konferans Ligi

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