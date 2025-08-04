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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek.
Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de bugün belli olacak.
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri:
- Nice-Benfica eşleşmesinin galibi
- Salzburg-Club Brugge eşleşmesinin galibi
KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda muhtemel rakipleri belli oldu.
- Shakhtar Donetsk / Panathinaikos eşleşmesinin galibi
- Midtjylland / Fredrikstad eşleşmesinin galibi
- FCSB / Drita eşleşmesinin galibi
- Lech Poznan / Kızılyıldız eşleşmesinin kaybedeni
KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.
Beşiktaş'ın St. Patrick's'i, Başakşehir'in Viking FK'yı elemesi durumunda Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. İki takım da aynı potta yer aldıkları için muhtemel rakipleri aynı olacak.
- Astana / Lausanne-Sport eşleşmesinin galibi
- Hajduk Split / Dinamo City eşleşmesinin galibi
- Spartak Trnava / Univ Craiova eşleşmesinin galibi
- Kauno Zalgiris / Arda eşleşmesinin galibi
- Polissya / Paksi eşleşmesinin galibi
KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.