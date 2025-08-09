TRABZONSPOR'DA ANDRE ALMEIDA GELİŞMESİ!

Trabzonspor, Andre Almeida için Valencia'ya yeni bir teklif sundu: 6.5 milyon euro (+ 1.5 milyon euro bonus). Siyah-beyazlılar bu teklifi kabul etti.

Ancak Almeida daha üst düzey liglerde forma giymeyi hedeflediği için henüz teklife olumlu dönüş yapmadı.

(Hector Gomez)