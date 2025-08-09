×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

🔴 CANLI | TRANSFER HABERLERİ Asensio, Fenerbahçe'yi beklemeye geçti! Mourinho hedefi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Asensio, Fenerbahçeyi beklemeye geçti Mourinho hedefi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 20:41

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün itibarıyla başlarken başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere tüm takımların transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Leroy Sane'den sonra Victor Osimhen'e de resmi imzayı attıran Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi. Jhon Duran, Archie Brown ve son olarak Nelson Semedo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra kanat bölgesine yapılacak takviyeye geldi. Kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta sağ bek ve her iki kanat için arayışlar sürüyor. Yaz transfer döneminde Wagner Pina, Felipe Augusto ve Paul Onuachu'yu renklerine bağlayan Trabzonspor, orta sahasına yıldız bir isim takviyesi yapmak için görüşmelerine devam ediyor. Süper Lig'de yaşanan günün önemli transfer gelişmelerini haberimizden anlık olarak aktarıyoruz.

MARCO ASENSIO BEKLEYEME GEÇTİ!
MARCO ASENSIO BEKLEYEME GEÇTİ

Kanat transferi yapmaya hazırlanan ve bu doğrultuda PSG'den Marco asensio ile önemli bir aşama kaydeden Fenerbahçe'de İspanyol yıldızın transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

 

Sky'ın haberine göre; Marco Asensio, sarı - lacivertlilere imza atmayı bekliyor.

 

Teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmayı hedefleyen İspanyol futbolcu, beklemeye geçti.

 

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aston Villa’da kiralık olarak forma giyen Asensio, PSG de dahil 37 resmi maça çıktı ve 10 gol - asistlik skor katkısı sağladı.

OMAR FAYED'E SÜRPRİZ TALİP!
OMAR FAYEDE SÜRPRİZ TALİP

FC Arouca, Fenerbahçe'den Omar Fayed ile ilgileniyor.

(Yağız Sabuncuoğlu)

TRABZONSPOR'DA ANDRE ALMEIDA GELİŞMESİ!
TRABZONSPORDA ANDRE ALMEIDA GELİŞMESİ

Trabzonspor, Andre Almeida için Valencia'ya yeni bir teklif sundu: 6.5 milyon euro (+ 1.5 milyon euro bonus). Siyah-beyazlılar bu teklifi kabul etti.

Ancak Almeida daha üst düzey liglerde forma giymeyi hedeflediği için henüz teklife olumlu dönüş yapmadı.

(Hector Gomez)

3 TAKIM ZANIOLO'NUN PEŞİNDE!
3 TAKIM ZANIOLONUN PEŞİNDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Flamengo, Benfica ve PSV Eindhoven, Zaniolo için harekete geçti. Haberde, Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE, TIMBER'I GÖZÜNE KESTİRDİ
FENERBAHÇE, TIMBERI GÖZÜNE KESTİRDİ

Orta saha için Bissouma, Douglas Luiz, Sabitzer gibi yıldızları gündemine alan Fenerbahçe’nin, Feyenoord’lu Quinten Timber’ı listeye eklediği kaydedildi.

24 yaşındaki futbolcu, De Kuip’teki ilk maçta harika performansını 1 golle süslemişti. Son iki sezondur kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve Hollanda Milli Takımı’na da seçilen Timber için Fenerbahçe’nin maliyet araştırmasına başladığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilse de sözleşmesinde son senesine girdi ve kontratını yenilemedi. Timber’ın kaptan olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında pazubandı Steijn’in takma nedeninin de bu olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe’nin, Kırmızı - Beyazlılar’ı elemesi halinde Hollandalı yıldız için teklif yapabileceği kaydedildi.

(Fanatik)

GALATASARAY, EDERSON'LA ANLAŞTI!
GALATASARAY, EDERSONLA ANLAŞTI

Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Ederson'u listenin ilk sırasına yazan sarı-kırmızılılar, mutlu sona yaklaşıyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Ederson ile 8 milyon euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılıların şu anda Manchester City ile bonservis pazarlığı için masaya oturduğu belirtildi.

 

SOSYAL MEDYADAN TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

Ederson, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği maçın ardından Leroy Sane'nin “İlk maç, ilk galibiyet” ifadeleriyle yaptığı maç paylaşımını beğendi.

Brezilyalı eldivenin bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

TRABZONSPOR, BUENDIA'NIN PEŞİNDE!
TRABZONSPOR, BUENDIANIN PEŞİNDE

Trabzonspor, Aston Villa'da forma giyen Arjantinli 10 numara Emiliano Buendia'yı listesine ekledi.

Bordo-mavililerin ilk hedef 28 yaşındaki yıldız futbolcuyu kiralamak.

Buendia, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Leverkusen'de kiralık olarak forma giymişti.

(Fanatik)

BEŞİKTAŞ'IN GBOHO TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
BEŞİKTAŞIN GBOHO TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş, 24 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız sol kanat Yann Gboho için kulübü Toulouse'a 6 milyon euro teklif etti.

Toulouse ise Lille ve Lyon'un da takip ettiği genç oyuncusu için 12 milyon euro talep ediyor.

(L'Equipe)

