Ara transferi kasıp kavuracak sansasyonel plan! Vedat Muriqi, De Bruyne, Mikautadze, Onuachu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları oynandı ve ilk yarı sona erdi. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürerek devre arasına girdi.
Ligin ikinci devresinde kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, transfer çalışmaları için kolları sıvadı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra günün öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik.
Portekiz basınının haberine göre Youssef En-Nesyri'yi Suudi Arabistan'a satmayı planlayan Fenerbahçe, Faslı golcünün yerini doldurmak için de harekete geçti. Sarı - lacivertlilerin ilk hedef olarak Vedat Muriqi'yi belirlediği ifade edildi. Haberin devamında Fenerbahçe'nin Mallorca'ya yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı belirtildi.
Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için bazı isimlerle görüşmelere başladı. Hücum hattına takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılılar, Mıkautadze'yi gündemine aldı. Buna göre oyuncunun kulübü Lyon, Galatasaray'ın ilgilendiği Georges Mikautadze için en az 20 milyon euro istediğini bildirdi. (LyonFoot)
Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan için milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'in devreye girdiği öğrenildi. İtalyan devinin Gündoğan'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi sonrası harekete geçeceği kaydedildi.
Sezonun ikinci yarısında geri dönüş hedefleyen ve transfer çalışmaları için gaza basan Fenerbahçe adına dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, sarı - lacivertli formayı giymeye çok yakın.
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon sonu bonservisini eline alacak Yusuf Sarı'ya kanca attığı gelen haberler arasındaydı. Başakşehir, sezon sonunu beklemeden harekete ve transferi bitirmek için çalışmalara başladı. Çağdaş Atan yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, Akdeniz ekibi ile anlaşmak üzere. Ayrıca yıllık 1 milyon 500 bin euro önerilen milli oyuncunun bu transfere oldukça sıcak baktığı kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.
Fenerbahçe, tüm dünyada sansasyon yaratacak ‘hayal’ bir transferin peşine düştü: Kevin De Bruyne... Manchester City’nin süper yıldızı için sportif direktör Mario Branco’nun, yönetimin direktifi sonrası kolları sıvadığı öğrenildi. Sarı - lacivertlilerin hayali, bu transferi ocak ayında bitirmek. Branco, bunun mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. Portekizli sportif direktörün hem Manchester City cephesiyle hem de De Bruyne’nin menajerlik şirketiyle kısa süre içinde temasa geçeceği kaydedildi. (Fanatik)
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, 13 Ocak’ta başlayacak transfer dönemi öncesi bazı isimlerle erkenden prensipte anlaşmayı hedefliyor. Öte yandan gidecekler konusunda da ara dönem hareketli geçecek. Orsic ile geçtiğimiz hafta yollar ayrılmıştı. Onun ardından kadro dışı 3 isim; Denswil, Bardhi ve Umut Bozok gönderilecek. Ayrıca Barisic, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan, Şenol hocanın planlarında yer almıyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahly'den 8 milyon euro karşılığında kiraladığı Allan Saint-Maximin, son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı ve taraftarın da tepkisini çekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Fenerbahçe'nin Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istediği iddia ediliyor.
Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, seçilmesi durumunda transfer planını belirledi. Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Paul Onuachu'nun Beşiktaş seçeneğine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Hücumda tartışmasız isimlerle yola devam etmek isteyen Serdal Adalı ve ekibinin seçime kadar şartları hazır hale getirmeye çalıştığı bildirildi.
Beşiktaş'ın yeni sezon kadro değişimi kapsamında yollarını ayırdığı Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Emrecan Bulut, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic gibi isimler kariyerlerine Süper Lig'de devam ediyorlardı. Bu isimlere Alex Oxlade-Chamberlain'in de eklenmesi muhtemel. Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Hatayspor sezon başında olduğu gibi devre arasında da Alex Chamberlain için devreye girdi. Aboubakar’ı kadrosuna katan Hatayspor, Chamberlain ile de görüşme yapacak. Yıldız oyuncunun bu kez teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu.