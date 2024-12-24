Ara transferi kasıp kavuracak hamleler! De Bruyne, Yusuf Sarı, Onuachu, Chamberlain | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

CHAMBERLAIN'E SÜRPRİZ TALİP

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro değişimi kapsamında yollarını ayırdığı Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Emrecan Bulut, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic gibi isimler kariyerlerine Süper Lig'de devam ediyorlardı. Bu isimlere Alex Oxlade-Chamberlain'in de eklenmesi muhtemel. Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Hatayspor sezon başında olduğu gibi devre arasında da Alex Chamberlain için devreye girdi. Aboubakar’ı kadrosuna katan Hatayspor, Chamberlain ile de görüşme yapacak. Yıldız oyuncunun bu kez teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu.